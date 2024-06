Czy będą wyłączenia prądu 19.06 w wielkopolskim? Sprawdź, gdzie mogą być przerwy w dostawie

Gdzie obecnie (19.06 2:03) nie ma prądu w wielkopolskim?

Planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim

Huta 3, 5, od 7 do 9, 13, Odpadki 7, 8, 11, 19, Przespolew Kościelny od 1 do 10, 10A, od 11 do 14, 14A, 15, 15 A, od 16 do 19, od 21 do 24, 32A, 33, 36, B-621, Przespolew Pański 3, 8, 11, 12, 14, 15, 22, 32, 37, 38, 238, Świdle od 3 do 7, 9, 13, 14. 19.06 od godz. 8:30 do 12:30

Zacharzew ulice Krotoszyńska 2, 2A, 3, 4, 6, 7, 7A, od 9 do 12, 13A, od 14 do 16, 18, 18B, 20, 20A, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 31, 31A, 31B, 31C, 33, Polna 1, 2, 4, 92, 1025/1, 92/14, Rodzinna 1, 3, 7, 8H, 9, 1028/2, 92/19, 92/20, 92/21. 19.06 od godz. 10:00 do 11:00

Śliwniki ulica Niemojowskich od 31 do 33, od 35 do 38, od 40 do 43, od 45 do 49, 52, 55, 55-57, 58 . 19.06 od godz. 11:00 do 15:00

Dąbie ulice 3 Maja , Gabriela Narutowicza 1, od 3 do 5, 5A, 6, 6 A, 7, 8, 10, Henryka Sienkiewicza 1, 1B, 5, 1206/4, 956/3, Kolska 14, 18, 20, 21, 22B, od 23 do 29, od 31 do 33, 35A, 36, 44, 46, 54, 60A, 62, 1215/1, NR DZ 965/1, NR DZ 976/1, Tadeusza Kościuszki 1, 2O, 4, od 6 do 8, od 10 do 12, 15, od 17 do 28, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 56, 58, 58A, 74, 74A, 82, 983/3 , 1104/1. 19.06 od godz. 8:00 do 16:00

Dąbrowa od 39 do 41, Kamień od 33 do 44, 70943. 19.06 od godz. 9:00 do 13:00

Lubomyśle 1, 1A, 1B, 24, 24D, 25, 26, 26A, 27, 28, 28A, 29, 29A, 30, 31, 31A, od 32 do 37, 37 A, 38, 39, 39A, 40, 40b, 41A, 42, 42A, 43, 44, od 47 do 52, 56, 92, L, 1029, 108/14 (GPO), 108/16 (GPO), 108/20, 108/21 (GPO), 109, 116/4 (GPO), 119/1 (GPO), 57/12 (GPO), Lubomyśle-108/1 , Lubomyśle-108/17 . 19.06 od godz. 8:00 do 12:00

Ostrzeszów ulice Anny Jagiellonki 3, Grunwaldzka 14, Królowej Bony 1, 2, od 4 do 12, Olgierda od 1 do 4, od 6 do 12, Władysława Jagiełły 2, 4, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 47, 49, Władysława Warneńczyka 4, 6, 8. 19.06 od godz. 9:00 do 13:00

Jaroszyn 88, Jaroszyn-204 (GPO), Jaroszyn-207/1, Jaroszyn-Kolonia od 1 do 7, 7A, 8, 9, od 36 do 38, 222 (GPO), 25 (GPO), 122 (GPO), Jaroszyn Kolonia-12/1 (GPO). 19.06 od godz. 11:00 do 15:00

Bądków Pierwszy 25, 25a, 26, 26 B, 27, 28, 28 D, 28A, 29, 29 B, *, 39 , 40/1, 51/4, 56/10, 56/8, Gąsin 1, 2, 2A, od 4 do 6, 6 A, 7, 8, 10, od 12 do 15, 15A, 16, 16A, 17, 17 A, 17 B, 18, 19, 19A, od 20 do 23, 23a, 23B, 23c, 24, 24A, 25, 26, 28, 29a, od 30 do 34, od 36 do 47, 49, Z-164, Z-165, Z-166, 109, 110/7, 123, 340/2, 44/1, 84/1, 93/7, 94/8, 99/5, Żeroniczki 24. 19.06 od godz. 11:00 do 15:00

Nowy Świat 1 A, od 27 do 31, 31 A, 33, 34, 35A, od 36 do 43, 43 A, 45, 46, 46a, 47, 49, 50, 50A, od 51 do 58, 60, 62, 62A, od 63 do 67, 67A, Z-502, 144, 148, 152/3, 159/1, 164/1, 164/3, 182/7, 190/5, 358, 43 , dz. 190/5. 19.06 od godz. 9:00 do 12:00

Gmina Tarnowo Podgórne, miejscowość Lusowo, ul. Bliska cała, ul. Nowa 24a, od nr 53 do nr 77 nieparzyste, od nr 62 do nr 74 parzyste, ul. Zakrzewska 6, 6a,11, ul. Stefana Batorego od nr 5 do nr 8, ul. Otowska 1a, działki nr 381/8, 39/15, 399/6, Gmina Tarnowo Podgórne, miejscowość Batorowo, ul. ul. Stefana Batorego od nr 5 do nr 8, ul. Zakrzewska 6, 6a, 11, 19.06 od godz. 8:00 do 10:00

Gmina Tarnowo Podgórne, miejscowość Lusowo ul. Nowa 19, 21,23, 23a, od nr 20 do nr 42 parzyste z wyjątkiem nr 24a, od nr 31 do 51 nieparzyste, 48, 52, 54a, 54n, 56a, 56b, ul. Stroma 9, 11, przepompownia przy ul. Stromej, Willa Stara Wozownia, restauracja przy ul. Nowej, 19.06 od godz. 9:00 do 17:00

Swarzędz: ul. Marcinkowskiego, ul. Dąbrowskiego od 3 do 27 nieparzyste, od 6 do 20 parzyste, ul. Piaski 25, ul. Kórnicka 27. 19.06 od godz. 8:00 do 12:00

Plewiska: ul. Skryta od 70 do 93, ul. Podgórna 84, 86.

20.06 od godz. 8:30 do 13:30

Garby: ul. Nowoczesna, ul. Prosta.

21.06 od godz. 8:00 do 9:30

Garby: ul. Zakole 24, od 29 do 55 nieparzyste, dz. 214, dz. 240, dz. 234, dz. 231, ul. Palmowa od 21 do 55 nieparzyste, od 20 do 28 parzyste, dz. 235, dz. 241, ul. Strumykowa 24, 34, 36, dz. 202, dz. 10/1, od 13 do 29 nieparzyste, ul. Michałówka od 1 do 9 nieparzyste, 32, 35, ul. Malownicza, ul. Subtelna, ul. Romantyczna, ul. Michałówka od 16 do 24 parzyste, od 31 do 39 nieparzyste.

21.06 od godz. 8:00 do 9:30

Garby: ul. Palmowa od 1 do 19 nieparzyste, od 2 do 18 parzyste, ul. Zakole od 1 do 41 nieparzyste, od 2 do 22 parzyste, ul. Strumykowa 1, ul. Łozinowa od 1 do 25 nieparzyste, od 2 do 24 parzyste, ul. Michałówka 41, 43, 45, 47, 69, dz. 170, dz. 154/6, dz. 105/2, dz. 69/1, ul. Podleśna 9A-D, od 1 do 9 nieparzyste, od 2 do 6, 6A-D, ul. Opłotki 1, od 3 do 9 nieparzyste, ul. Tulecka 14, ul. Akacjowa 2, dz. 129/11, ul. Spółdzielcza 2, 4, ul. Kruszewnicka, ul. Zdrojowa.

21.06 od godz. 8:00 do 9:30