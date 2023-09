Czy będą wyłączenia prądu 20.09 w wielkopolskim?

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (20.09 10:08) nie ma prądu w wielkopolskim?

Pieńki od 1 do 4, 6, 7 A, 8, Stara Olszyna , 239/2 (GPO). 20.09 od godz. 8:00 do 16:00

Ratyń od 4 do 6, 6 A, 7, 8, 10, 11, 11 A, 13, 13 A, 14, 15, 15 B, 15A, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 27, 29, 30, od 82 do 86, od 103 do 105, W, 208/1 (GPO), 343, 89/1 (GPO). 20.09 od godz. 9:00 do 13:00

Rychwał ulice Agrestowa od 1 do 5, Malinowa 8, Morelowa od 1 do 4, Wiśniowa 6. 20.09 od godz. 9:00 do 14:00

Marcewek 2A, Młodojewo od 49 do 51, 96, Szkudłówka od 6 do 8, od 10 do 12, 52, W-722, Szkudłówka-31/1 .

20.09 od godz. 9:00 do 11:00

powiat turecki

Grzymiszew ulice Konińska 36, 38, 49, 51, 53, 55, 57, 61, 63, 65, 67, 69, 71, Plac Wolności od 1 do 6, Słoneczna 4, 5, od 7 do 12, od 14 do 16, 18, 709, Wodna 2.

20.09 od godz. 9:00 do 13:00

Kuny od 4 do 6, 6 A, 6 B, od 7 do 9, 11, 773/2.

20.09 od godz. 9:00 do 19:00

Aktualnie nie ma informacji o planowanych wyłączeniach prądu w naszym województwie.