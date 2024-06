Czy będą wyłączenia prądu 21.06 w wielkopolskim? Sprawdź, gdzie mogą być przerwy w dostawie

Gdzie można się spodziewać wyłączenia prądu w wielkopolskim 21.06? Pokazujemy spis miejsc, w których planowany jest brak prądu w wielkopolskim. Warto wiedzieć, kiedy i gdzie nastąpi przerwa w dostawie prądu w twojej okolicy. Brak prądu w domu może być budzić irytację, dlatego dobrze jest na ten czas znaleźć sobie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną planowanych wyłączeń prądu są najczęściej modernizacje sieci oraz remonty lub budowy.

Gdzie obecnie (21.06 12:03) nie ma prądu w wielkopolskim?

powiat kaliski Dzierzbin, Dzierzbin-Kolonia.

21.06 od godz. 10:35 do 12:45 powiat koniński Bielawy ulice Południowa, Poprzeczna, Północna, Olesin, Posada ulice Brzechwy, Długosza, Gersona, Leśmiana, Malczewskiego, Miłosza, Norwida, Orłowskiego, Reja, Słowackiego, Witkiewicza, Wyspiańskiego, Sokółki.

21.06 od godz. 11:06 do 13:15 Zaryń 1, 1A, 2, 2A, 3 A, 4, 4A, 5, 6, 9, 10, 51, 10.

21.06 od godz. 9:00 do 15:00 Dobrosołowo 1, 3, 4, 6, 7A, 155/13, 155/18 (GPO), 155/7, 156 (GPO), Dobrosołowo-156 .

21.06 od godz. 9:00 do 13:00 Grochowy 1, 1A, od 3 do 8, od 10 do 12, 12/1, od 13 do 18, 19A, 20, 20A, 21, od 23 do 25, 25A, 25B, od 26 do 28, 31, IB, 0007-699 (GPO), 0007-474, Siąszyce Trzecie , 149/3 (GPO).

21.06 od godz. 9:00 do 14:00

powiat pleszewski Chocz ulica Staszica 1B, 2A.

21.06 od godz. 11:45 do 13:00 powiat jarociński Golina ulica Dworcowa 47 A, 47B.

21.06 od godz. 9:00 do 13:00 Mieszków ulice Dworcowa 75, 76, 76 B, 76 D, 76A, od 77 do 79, Radliniecka 2a.

21.06 od godz. 11:00 do 15:00 powiat ostrowski Fabianów ulica Środkowa 12, 18, 20, 25, od 28 do 31, 31 A, 32, 34, 36, 38, 44, 46, 50, 232 .

21.06 od godz. 11:00 do 15:00 powiat ostrzeszowski Ligota 58, 59, Myślniew 16, 17C, 176, 215/7, 219/10.

21.06 od godz. 11:00 do 13:00

powiat kolski Łęka 38, 40, 40A, od 41 do 43, 70025, 193/3, 240/6.

21.06 od godz. 9:00 do 13:00

powiat słupecki Kosewo ulice Lipnicka , 216/18 (GPO), 217/53 (GPO), Sosnowa , 216/1, DZ. 216/2 , 216/13, 216/17 (GPO), 216/24 (GPO), 216/28 (GPO), 216/29 (GPO), 216/35 (GPO), 216/7 (GPO), Kosewo-216/14 (GPO), Kosewo-216/16, Kosewo-216/20, Kosewo-216/21, Kosewo-216/8.

21.06 od godz. 11:00 do 13:00 Starogostuń W, Tomaszewo 28, 30, 31, 210 (GPO), 230 (GPO), 240 (GPO), Tomaszewo-211 (GPO).

21.06 od godz. 10:00 do 16:00 Wierzbocice od 30 do 32, od 34 do 40, 40 a, od 41 do 45, W, 542/3 (GPO), 61/1 (GPO), Wierzbocice-550/3.

21.06 od godz. 11:00 do 15:00 Wólka 1, 2, 5, 114/1, dz. 41 71/1, Wólka-95.

21.06 od godz. 9:00 do 15:00 powiat turecki Zygmuntówek 9, 10, 12, 14, 15, 7/1, 7/2.

21.06 od godz. 11:00 do 15:00

powiat chodzieski miejscowość Wyszyny ul. Rolna 1, przepompownia. od 1.06 godz. 8:00 do 1.07 godz. 12:00 miejscowość Zacharzyn dz. 479/11.

21.06 od godz. 9:00 do 14:00 powiat gnieźnieński Lubochnia dz. 157/54, dz. 157/53, dz. 157/52, dz. 157/51, dz. 155/5, dz. 155/7 Oraz działki przyległe

21.06 od godz. 7:00 do 15:00 Strzyżewo Kościelne dz. 73/70, dz. 73/71, dz. 73/74, dz. 73/75, dz. 73/69, dz. 73/68, dz. 73/65, dz. 73/64, dz. 73/63, dz. 73/62, oraz działki przyległe

21.06 od godz. 8:00 do 14:00 Jankówko 20, 20A, 20B, 20c, 21, dz.129/1, , Szczytniki Duchowne 47, 49, 50, 44, 45, 45A, 46, dz.131/1, Jankowo Dolne 20A. Oraz działki przyległe

21.06 od godz. 8:00 do 13:00

Obórka 8 - 18 Oraz działki przyległe

21.06 od godz. 10:00 do 14:00

powiat rawicki gm. Rawicz: Łąkta nr 1 do 12A, 34 do 43, sklep, działka nr 24.

21.06 od godz. 7:30 do 13:00 powiat leszczyński gm. Święciechowa: Niechłód ul. Ostoja działka nr 185/23.

21.06 od godz. 8:00 do 15:00 gm. Lipno: Wilkowice ul. Mórkowska nr 33, 39, działki nr 731/3, 733, 734/3.

21.06 od godz. 9:00 do 13:00 gm. Włoszakowice: Boszkowo - Osada Wędkarska nr 39, 49, działki nr 53/1, 54/1, 54/10, 54/13, 54/20.

21.06 od godz. 12:00 do 15:00 powiat obornicki Gmina Oborniki, miejscowość Oborniki, ul. Droga Leśna 78, 80, 82, 84, 86, 86A, 92, 94, ul. Wybudowanie cała z wyjątkiem nr 22, ul. Zofii Nałkowskiej 5, 7, 9, ul. Emilii Plater 1, 2, działka nr 2050/2, 3316/67, apteka Prima, Remedium Spółka Jawna,

21.06 od godz. 9:00 do 14:00

powiat gostyński gm. Gostyń: Sikorzyn nr 1 do 7, nr 17 do 23, nr 24C, Powozy Konne GLINKOWSKI, świetlica wiejska, kaplica.

21.06 od godz. 9:00 do 15:00

Planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim

powiat śremski Luciny 21, 1, dz. 221/1, dz. 324/14, dz. 324/7, dz. 305, działki 321, ul. Leśna, ul. Akacjowa, ul. Wspólna 81, Kaleje 21, Mechlin ul. Wawrzyniaka dz. 28/2, dz. 54, dz. 538/1, dz. 539/1. Oraz działki przyległe

22.06 od godz. 8:30 do 14:30 powiat czarnkowsko-trzcianecki miejscowość Krzyż Wielkopolski ul. Słonecznikowa działka 1373/135-136, 1373/138, ul. Mieczykowa działka 1373/148.

22.06 od godz. 11:00 do 14:00

miejscowość Pęckowo ul. Wybudowanie 24A, 31A, dz. nr 364/4, 373.

25.06 od godz. 8:00 do 11:00 miejscowość Pęckowo ul. Kwiatowa, ul. Chabrowa, ul. Konwaliowa, ul. Słoneczna, ul. Liliowa, ul. Różana.

25.06 od godz. 8:00 do 11:00

miejscowość Trzcianka os. Słowackiego 35, 36, 39, ul. Strażacka 2.

25.06 od godz. 8:00 do 17:00 miejscowość Pęckowo ul. Polna, ul. Wybudowanie, ul. Nowa, ul. Wieleńska, ul. Sosnowa.

25.06 od godz. 10:00 do 13:00 miejscowość Pęckowo ul. Powstańców Wielkopolskich, ul. Ogrodowa, ul. Polna do nr 12, 36A, ul. Wybudowanie 1, 2.

25.06 od godz. 10:00 do 13:00 miejscowość Biała 115, 119, 122, 162, dz. nr 200/4-5, 202/1, 205/1-20, 211/4-18, 213/3-7, 215/1-8, 217, 218, 219/1-2, 211, 222/3,5,7,10-15, 223/1-3, 223/8,10,12, 224/2,9,11,18,20,22, 225/6,8,9, 233/1-3, 233/11-13, 234/1-16, 241/2, 241/10, 241/11, 241/19, 243, 245, 246/1, 248/5, 248/6, 248/9, 248/15, 248/16, 249/13, 250/3, 250/7, 250/10, 250/11, 250/12, 250/13, 250/14, 250/15.

26.06 od godz. 8:00 do 11:00 miejscowość Pęckowo ul. Wybudowanie od numeru 3 do nr 18, 33, dz. nr 216.

26.06 od godz. 8:00 do 14:00

miejscowość Rzadkowo ul. Powstańców Wielkopolskich 54, 75.

26.06 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Lubasz ul. Polna 37, 39, dz. nr 357/7, ul. Porzeczkowa 4, 5, 6, 7.

26.06 od godz. 10:00 do 12:00 miejscowość Kuźnica Żelichowska 57, 57D, 58, 59, 59A, 59I, 59M, 60, 60A, dz. nr 26/14-19, 45/1, 100/13-14.

26.06 od godz. 10:00 do 13:00 Trzcianka ul. 27 Stycznia 65 Wodociągi.

27.06 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Kuźnica Czarnkowska ul. Osiedle Śmietankowo numery od 1 do 14, ul. Wyzwolenia 1, 3, 3A, miejscowość Zofiowo 84, 85, 95, działka nr 560.

27.06 od godz. 9:00 do 13:30

miejscowość Kuźnica Czarnkowska ul. Osiedle Śmietankowo numery od 1 do 14, ul. Wyzwolenia 1, 3, 3A, miejscowość Zofiowo 84, 85, 95, działka nr 560.

28.06 od godz. 9:00 do 13:30

miejscowość Runowo 50, 51, 52.

28.06 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Runowo 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 49.

28.06 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Kuźnica Czarnkowska ul. Wyzwolenia 57, 59.

1.07 od godz. 7:00 do 13:30 miejscowość Radosiew 13, 14, 14A, 15, 17, 18, 20, 21. 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, działka 159/1.

2.07 od godz. 8:00 do 9:30 miejscowość Radosiew 46, działka nr 72/2.

2.07 od godz. 9:30 do 14:30 miejscowość Piaski numery od 17 do 32, działka 624/2.

3.07 od godz. 9:00 do 14:30 miejscowość Piaski numery od 17 do 32, działka 624/2.

4.07 od godz. 9:00 do 14:30 powiat poznański Gmina Stęszew miejscowość Słupia ul. Osiedle Leśne całe, ośrodek wypoczynkowy,

23.06 od godz. 8:00 do 12:00

Wiry: ul. Słoneczna od 14 do 58 parzyste, od 1 do 69 nieparzyste, ul. Cienista od 1 do 11 nieparzyste, od 2 do 30 parzyste, ul. Laskowska od 3 do 69 nieparzyste, od 2 do 40 parzyste.

24.06 od godz. 8:00 do 16:30 Kiekrz: ul. Spokojna, ul. Kierska 40B, 40D-E, 42E, 54D, ul. Polna od 1 do 18.

24.06 od godz. 8:30 do 11:00 Gmina Komorniki, miejscowość Szreniawa ul. Czereśniowa 1, 5, 7, ul. Jarzębinowa 1, 3, 3A, 4, 5, 7, ul. Sadowa 13, złącze T.P.S.A przy skrzyżowaniu ul. Jarzębinowej/Sadowej, garaże przy ul. Jarzębinowej, Gmina Komorniki, miejscowość Rosnowo ul. Czereśniowa 1, 5, 7, ul. Jarzębinowa 1, 3, 3A, 4, 5, 7, ul. Sadowa 13, złącze T.P.S.A przy skrzyżowaniu ul. Jarzębinowej/Sadowej, garaże przy ul. Jarzębinowej,

24.06 od godz. 9:00 do 11:00

Kociałkowa Górka 6, 5, dz. 68/2, Nowa Górka 6, 5, dz. 68/2

24.06 od godz. 9:00 do 13:00 Gmina Stęszew, miejscowość Łódź, ul. Szkolna od nr 5 do nr 25 nieparzyste, od nr 4 do nr 26 parzyste z wyjątkiem nr 10, ul. Nowa od nr 1 do nr 13, ul. Mosińska 28, ul. Podgórna cała, kościół pw. św. Jadwigi, budynek probostwa, sklep Pati przy ul. Szkolnej, działki nr 89/3, 161/2, 177, 181/1, 200/2,

25.06 od godz. 7:30 do 13:30 Wiry: ul. Czereśniowa od 1 do 23 nieparzyste, od 2 do 24 parzyste, dz. 27/29, dz. 27/30, dz. 27/34, dz. 27/35, ul. Malinowa od 12 do 28 parzyste, od 19 do 27 nieparzyste, ul. Wirowska 30, 30A, 35, 35A-B.

25.06 od godz. 8:00 do 12:00

Pobiedziska ul. Kolejowa 22, 22A, dz. 50, dz. 52/1, ul. Brzozowa 62 - 74 parzyste. Oraz działki przyległe

25.06 od godz. 8:00 do 14:00 Gruszczyn: ul. Swarzędzka 23.

25.06 od godz. 8:00 do 12:00 Wierzenica: ul. Kręta 8, 10, 12, 14.

26.06 od godz. 8:00 do 14:30 Nieszawa 1 - 6, 59, dz. 7/1, dz. 10/5, dz. 12/4, dz. 12/2, Nieszawka. Oraz działki przyległe

26.06 od godz. 8:30 do 15:30 Nieszawa, Nieszawka

26.06 od godz. 8:30 do 9:00 Nieszawa, Nieszawka

26.06 od godz. 15:00 do 15:30 Paczkowo ul. Dyniowa, ul. Ogrodowa 7 - 37 Nieparzyste, 2 - 12 Parzyste, 42, 37A, działki 314, 319, ul. Średzka 9 - 19 Nieparzyste. Oraz działki przyległe

27.06 od godz. 8:00 do 14:00

Czerwonak: ul. Leśna od 2 do 42 parzyste bez 6.

27.06 od godz. 9:00 do 13:00 Gmina Dopiewo, miejscowość Dopiewo, ul. Gościnna cała, ul Spacerowa cała,

27.06 od godz. 9:00 do 12:00 Szczytniki ul. Choinkowa,

27.06 od godz. 11:00 do 13:30 Miejscowość: Tuczno ul. Dworcowa działka nr 1/7.

28.06 od godz. 8:00 do 14:00 Janikowo: ul. Podgórna od 2 do 10 parzyste, 10A.

28.06 od godz. 12:00 do 14:00 Gmina Komorniki, miejscowość Walerianowo, ul. Lipowa od nr 7 do nr 13 nieparzyste, działki nr 7/6, 47,

28.06 od godz. 12:00 do 14:00 Bogucin: ul. Gnieźnieńska 64, 64A-B, 99 (Agroma), 113, 115, 117, dz. 210/3, dz. 242/69, ul. Kolarska, ul. Boczna 7, 9, ul. Helikopterowa od 4 do 14 parzyste, 3, 14, ul. Pilotów 4, 5, 6.

28.06 od godz. 12:00 do 14:00

Bogucin: ul. Gnieźnieńska od 68 do 74 parzyste, 125, 127, 129, ul. Boczna 4, 11.

28.06 od godz. 12:00 do 18:00 Gmina Komorniki, miejscowość Rosnówko, ul. Kręta cała z wyjątkiem nr 4 i 6, ul. Leśna od nr 2 do nr 20 parzyste, ul. Poznańska 1, 1A, 1b, 29, działki nr 105/22, 110/7, 176//1, 184/3, 479/1, Gmina Komorniki, miejscowość Rosnowo ul. Poznańska 29,

1.07 od godz. 9:00 do 12:00 Gmina Dopiewo, miejscowość Więckowice, ul. Lipowa cała, ul. Wierzbowa od nr 1 do nr 5, działki nr 120/34,

1.07 od godz. 13:00 do 16:00 Gmina Dopiewo, miejscowość Gołuski, ul. Kapitana Kazimierza Rzaniaka cała, ul. Dopiewska 38, 38/1, 38/4, działki nr 142, 373/1, 373/3,

2.07 od godz. 9:00 do 12:00

Gmina Dopiewo, miejscowość Zakrzewo, ul. Leśna 51, 53,

2.07 od godz. 12:00 do 16:00

Gmina Stęszew, miejscowość Strykowo, ul. Sucha cała, ul. Gryczana cała, ul. Rzepakowa cała, ul. Pszenna cała, ul. Sowia cała, ul. Gołębia cała, ul. Żurawia cała, ul. Kanarkowa cała, działki nr 235/7, 235/11, 235/17, 244, 259/33, 262/10,

3.07 od godz. 8:00 do 13:00 Gmina Tarnowo Podgórne, miejscowość Jankowice Ul. Wiatraczna cała, ul. Edmundowska cała, ul. Powidoki cała, ul. Wiśniowa cała, ul. Nowa cała, ul. Parkowa cała, ul. Leśna cała, ul. Ogrodowa 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10a, 12, ul. Poznańska od nr 6 do nr 32 parzyste działki nr 183/8,, 230/7, 231/1 JOWIM, pałac, przepompownia TP-KOM przy ul. Poznańskiej, ferma przy ul. Ogrodowej, Gmina Tarnowo Podgórne, miejscowość Rumianek ul. Szkolna 8, 11, 11a, 15a, od nr 16 do nr 22, ul. Koperkowa cała, ul. Parkowa 8, ul. Nowa 1, 1a, 7, 9, działki nr 59/1, 116/2, pole golfowe Czarna Woda Sp. z o.o., zbiornik retencyjny do nawadniania pola golfowego, polski związek hodowców gołębi oddział Poznań sekcja 4 Baranowo,

3.07 od godz. 8:00 do 10:00

Gmina Tarnowo Podgórne, miejscowość Tarnowo Podgórne, ul. Czereśniowa działki nr 644/4, 644/11, 644/15,

3.07 od godz. 9:00 do 12:00 Gmina Tarnowo Podgórne, miejscowość Lusówko, ul. Sztormowa działki nr 389/9, 389/10,

3.07 od godz. 9:00 do 12:00 Gmina Rokietnica, miejscowość Napachanie, ul. Sosnowa cała, ul. Leśna cała, ul. Bystra cała, działki nr 227/8,

4.07 od godz. 9:00 do 12:00 Gmina Rokietnica miejscowość Kobylniki ulica Orzechowa numery nieparzyste, ulica Grabowa cała, ul. Jesionowa cała, ul. Kasztanowa cała,

9.07 od godz. 9:00 do 12:00

Gmina Dopiewo miejscowość Palędzie ulica Leśna 1, 2, 2a, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 36 cała ulica Zakątek, cała ulica Różana, działki 37/4, 48 (OSP Palędzie)

12.07 od godz. 9:00 do 15:00

powiat złotowski miejscowość Kruszki nr od 1 do 5.

24.06 od godz. 7:00 do 14:00 miejscowość Kruszki nr od 1 do 5.

26.06 od godz. 7:00 do 14:00 miejscowość Kruszki nr od 1 do 5.

2.07 od godz. 7:00 do 14:00 miejscowość Samborsko kol. 63 i Samborsko kol. dz. 91/8.

5.07 od godz. 8:00 do 16:00 miejscowość Lędyczek ul. 20 Lutego 1- 22, ul. Kościuszki 1- 10.

6.07 od godz. 9:00 do 12:00 powiat rawicki gm. Żmigród: Czarny Las - cała miejscowość.

24.06 od godz. 7:30 do 13:30 gm. Rawicz: Sierakowo ul. Szklarniowa nr 1 do 20.

24.06 od godz. 8:30 do 13:30 Jutrosin ul. Sosnowa - cała ulica; gm. Jutrosin: Dubin nr 146 do 149E, działki nr 1555/9, 1556 (przepompownia); Szymonki nr 19 do 20B, nr 22 do 27, Sklep TYLKO NISKIE CENY.

27.06 od godz. 7:30 do 13:00

Rawicz: ul. Lipowa nr 12 do 16 parzyste, RS TIMBER (dz. 1106/5); Wały Kościuszki nr 6.

27.06 od godz. 8:30 do 13:30 gm. Jutrosin: Grąbkowo nr 16 do 18, nr 59 do 71.

27.06 od godz. 8:30 do 14:30 Leszno Leszno pl. Metziga nr 26, 27, 28, Gabinet DOBIAŁA, MIRO; ul. Wąska nr 3.

24.06 od godz. 7:30 do 12:30

Leszno ul. Nowy Rynek nr 9, 10, DZIAŁKOWICZ; ul. Różana nr 2.

26.06 od godz. 8:30 do 14:30 Leszno ul. Krasińskiego nr 6, 6A; ul. Nowy Rynek nr 1 do 5, nr 33 do 38, Targowisko - stoiska po wschdniej stronie, Apteka RODZINNA, Zakład JANECZEK, KASTA, PHU POLSKI DRÓB, Pracownia Złotnicza SZCZEPANIAK, Rzeźnictwo-Wędliniarstwo KOŁACKA, Salony fryzjerskie, WEGA Srebro.

26.06 od godz. 8:30 do 9:30

Leszno ul. Krasińskiego nr 6, 6A; ul. Nowy Rynek nr 1 do 5, nr 33 do 38, Targowisko - stoiska po wschdniej stronie, Apteka RODZINNA, Zakład JANECZEK, KASTA, PHU POLSKI DRÓB, Pracownia Złotnicza SZCZEPANIAK, Rzeźnictwo-Wędliniarstwo KOŁACKA, Salony fryzjerskie, WEGA Srebro.

26.06 od godz. 13:30 do 14:30 powiat wrzesiński Miłosław ul. Pałczyńska 14, przejazd kolejowy, Pałczyn 4-7,

24.06 od godz. 8:00 do 13:30 Orzechowo ulice Brzozowa 2, 3, 5, 6, Bukowa 36, Grabowa 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, Jabłoniowa 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 2, 21, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, DZ.194, Średzka 38, 40, Wiązowa 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 178/2, 19, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27A, 28, 28A, 29, 3, 30, 31, 33, 4, 5, 6, 7, 8, 9, DZ.643

25.06 od godz. 8:00 do 16:15

Psary Polskie 38 - 46, działki 25, 66, ul. Bazyliowa. Oraz działki przyległe

26.06 od godz. 8:00 do 11:30 Marzenin ulica Bazarowa 1, 10, 11, 14, 16, 18, 1A, 2, 20, 4, 5, 57, 6, 62, 67, 7, 9, oraz działki przyległe

28.06 od godz. 8:00 do 13:00

powiat wągrowiecki Jabłkowo 2, 19, 20, 21 Oraz działki przyległe

24.06 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Oleszno numery od 36 do 42, 46, 47, 49, 49A, 50, 51, 52, 53.

24.06 od godz. 8:00 do 16:00 miejscowość Potulin.

25.06 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Panigródz 75, 76, 77, 78, 79, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, PKP, miejscowość Oleszno numery od 19 do 42, 44, 44A, 45, 46, 47, 49, 49A, 50, 51, 52, 53, miejscowość Czerlin numery od 7 do 14.

26.06 od godz. 8:00 do 14:00

miejscowość Oleszno numery od 1 do 18, OSP, sklep.

26.06 od godz. 8:00 do 16:00 Bartodzieje ul. M. Bartscha dz. 18/31, 18/33.

27.06 od godz. 8:00 do 13:00 miejscowość Grylewo 37, 38, 39, 40, 40A, 41.

27.06 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Dąbkowice ośrodek letniskowy.

28.06 od godz. 8:00 do 14:00 Wągrowiec ul. 11 Listopada 38, 38D, 38E dz. 5178/5.

28.06 od godz. 14:00 do 18:00 miejscowość Kiedrowo 1-13.

4.07 od godz. 8:00 do 15:00 powiat kościański gm. Krzywiń: Żelazno działki nr 295/8 do 27.

24.06 od godz. 8:00 do 12:00 gm. Krzywiń: Cichowo os. Łąki nr 10 do 19.

24.06 od godz. 12:30 do 17:00 gm. Wielichowo: Wilkowo Polskie ul. Główna nr 1 do 10, przedszkole, kościół (dz. 584); ul. Kościańska nr 1 do 13A nieparzyste, ZPH CERAMEX, cmentarz (dz. 1003/1) działki nr 401/3, 414/5, 416/3; ul. Krótka - cała ulica; ul. Przemysłowa nr 1 do 10, 12, 14, działka nr 373.

25.06 od godz. 8:30 do 13:30

gm. Kościan: Nowy Lubosz ul. Sadowa nr 20, 37, 39, działka nr 171/14.

25.06 od godz. 9:00 do 15:00 Kościan ul. Długa nr 25 do 31 nieparzyste; gm. Kościan: Kurza Góra ul. Łąkowa nr 47 do 57 nieparzyste, przepompownia ścieków; ul. Krótka nr 3, 5, Pomoc Drogowa JURGA; ul. Długa nr 1 do 47 nieparzyste, nr 44 do 72A parzyste.

26.06 od godz. 7:30 do 10:30 gm. Kościan: Spytkówki ul. Reymonta nr 12A, nr 31A do 37 nieparzyste; ul. Krótka - cała ulica.

26.06 od godz. 8:30 do 16:00 gm. Kościan: Stary Lubosz ul. Leśna nr 1, 1A, 1C, działka nr 1/9.

26.06 od godz. 11:00 do 15:00 Śmigiel ul. Kościuszki nr 8, nr 9 do 23 nieparzyste.

27.06 od godz. 8:00 do 11:00

gm. Kościan: Spytkówki ul. Reymonta nr 12A, nr 31A do 37 nieparzyste; ul. Krótka - cała ulica.

27.06 od godz. 8:30 do 16:00 gm. Kościan: Spytkówki ul. Reymonta nr 10, 12, 12A, nr 27 do 37 nieparzyste, Usługi Leśne KOZICA; ul. Krótka - cała ulica.

28.06 od godz. 8:30 do 16:00 powiat obornicki Gmina Oborniki, miejscowość Oborniki, ul. Szamotulska od nr 29 do nr 43A, od nr 46 do nr 70 parzyste, ul. Zacisze 1, 1a, 3,nieparzyste, działki nr 2166/3, 2112/2,

24.06 od godz. 9:00 do 14:00 Gmina Oborniki, miejscowość Uścikówiec od nr 2a do nr 8a, Gmina Oborniki, miejscowość Uścikowo od nr 2a do nr 8a, od nr 62 do nr 66F, Gospodarstwo rolne Rafał Cholewa, Gmina Oborniki, miejscowość Uścikowo Folwark 3A, 7A,

27.06 od godz. 8:30 do 13:00

Gmina Oborniki, miejscowość Uścikowo 54, 57, 57a, 57b, 58, 58a, 59, 59a, 59b, 59c, 60A, od nr 67 do nr 72, od nr 75A do nr 91, działki nr 16/2, 388/3, 389/3, Gospodarstwo Rolne Adam Stykała,

27.06 od godz. 9:00 do 13:30 Gmina Oborniki, miejscowość Maniewo, od nr 2 do nr 10 z wyjątkiem nr 6D, 12, 12a, 13, 14, 14a, 14b, 15, 15A, 15b, 16, anwil Transport, działki nr 62/9, sklep, kościół,

3.07 od godz. 8:00 do 17:00 powiat gnieźnieński Imielenko 33C, 33D, 33E, 33F, dz. 123, dz. 48/15, dz. 48/14, dz. 48/13. Oraz posesje przyległe

24.06 od godz. 10:00 do 14:00 Gniezno ul. Pałucka 24, 26, dz. 6/3, dz. 173/2, dz. 6/6, dz. 6/7

25.06 od godz. 9:00 do 11:00

Gniezno ul. Wrzesińska Hydrofornia, Przepompownia

28.06 od godz. 8:30 do 14:00 Miejscowość Cyk nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7A, 8, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 20, 22, działki nr 62, 59/3, 76/1.

2.07 od godz. 7:30 do 15:30 miejscowość Stara Łubianka ul. Jana Pawła II 28A.

2.07 od godz. 8:30 do 14:00 powiat chodzieski miejscowość Klotyldzin ul. Zgodna dz. nr 36/31, 36/32.

25.06 od godz. 7:30 do 15:00 miejscowość Chodzież ul. Tadeusza Siejaka 23.

25.06 od godz. 9:00 do 13:00 miejscowość Chodzież ul. Tadeusza Siejaka działka nr 3594/1.

26.06 od godz. 9:00 do 13:00 miejscowość Sokołowo Budzyńskie 13, 14, 14A, 14D, 14F, 14G, 15, 16, 17, 17A, 18, 19, 64, dz. nr 258/12.

28.06 od godz. 8:00 do 12:00

miejscowość Budzyń osiedle Wierzbowe 2, 4, 5, 6, 7, 7A, 8, 9, 17, ul. Strażacka 11, 12, 16, 17, 18, 19, działka 982/5, 982/3, ul. Gimnazjalna 5.

28.06 od godz. 9:00 do 11:30 miejscowość Wyszyny ul. Budzyńska 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, dz. nr 247, ul. Chodzieska 16, 18, 20, 21, 22, ul. Przy Stawie 15.

1.07 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Sokołowo Budzyńskie 1-12, 21, 32-38, 40, 41, 45, 46, 48, 49, 50, 51, przepompownia, dz. 101, 294/1.

1.07 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Wymysław, miejscowość Zacharzyn 191, dz. nr 150/1, 367, 372.

2.07 od godz. 8:00 do 11:00 miejscowość Podanin osiedle Błękitne 1, dz. nr 240.

2.07 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Strzelce 3, 4, 5, 6, 7, 7A, 8, 9, 11, 12, sklep, szkoła, przepompownia, PGR, dz. nr 38, 64.

3.07 od godz. 8:00 do 12:00

miejscowość Strzelce 15, 16A, 16B, 17.

4.07 od godz. 8:00 do 12:00 Chodzież ul. Ujska 16, 47, 47B.

5.07 od godz. 8:00 do 12:00 miejscowość Strzelce numery od 31 do 44B, działki 21/15, 21/54, 21/75, 228, 324/2, 328, 339, przepompownia.

11.07 od godz. 8:00 do 11:00 powiat szamotulski Gmina Szamotuły, miejscowość Otorowo, ul. Dębińska cała, ul. Pniewska od nr 1 do nr 29A nieparzyste, od nr 6 do nr 14 parzyste, ul. Szamotulska 2, 4, 6, 8, 8a, 10, Biuro parafialne, salka parafialna, Kościół parafialny pw. Wszystkich Świętych, przedszkole, OSP, przepompownia,

25.06 od godz. 8:00 do 14:00

Gmina Ostroróg, miejscowość Wielonek 17, działka nr 285/23, Gmina Ostroróg, miejscowość Zapust 15A, 17,

26.06 od godz. 9:00 do 16:00 Gmina Obrzycko, , miejscowość Słopanowo 50, 51, 52, 57, 58, 59A, 60, 62, 71, działki nr 242/13, 242/14, 242/18, 242/27, 242/33,

26.06 od godz. 10:00 do 13:00

Gmina Kaźmierz, miejscowość Kaźmierz, ul. Nowowiejska od nr 15 do nr 45 nieparzyste, 55A, przepompownia przy ul. Nowowiejskiej, sklep Julia przy ul. Nowowiejskiej, Pałac Sachsenburgotha z XIX w., działki nr 1320, 1322,

27.06 od godz. 7:00 do 11:30 Gmina Kaźmierz, miejscowość Kiączyn, ul. Pomarańczowa cała, ul. jabłoniowa cała z wyjątkiem nr 21a i 23, ul. Topazowa 49, 51, 53, Usługi tartaczne Wojciech W., działki nr 145/1, Gmina Kaźmierz, miejscowość Dolne Pole 21A, 22,

27.06 od godz. 8:30 do 11:30 Gmina Kaźmierz, miejscowość Radzyny ul. Winogronowa 40, 54, 56, działki nr 151/8, 151/11, 151/93, 151/118, 151/143, 151/144, 151/146, 151/171, 151/189,

28.06 od godz. 8:00 do 11:00 Gmina Kaźmierz, miejscowość Radzyny, działka nr 151/189

28.06 od godz. 11:00 do 16:00 Gmina Obrzycko, miejscowość Pęckowo 25, 25a, 26, 27, działka nr 242/1,

1.07 od godz. 9:00 do 12:00

Gmina Ostroróg, miejscowość Wielonek, działki nr 5/31, 5/32, 5/33, 5/34, 5/35, 5/37, 5/38,

1.07 od godz. 10:00 do 13:00 Gmina Szamotuły, miejscowość Przecław, ul. Długa 71a, ul. Strażacka 3,

2.07 od godz. 8:00 do 14:00 Gmina Ostroróg, miejscowość Ostroróg, ul. Pniewska od nr 49B do nr 65 nieparzyste, 36, 38, 44, 46, 48, 50, 54, 56, 58, 60, 62, działki nr 130, 270, 283, 285, 296, 297, 304/1, Gmina Ostroróg, miejscowość Dobrojewo, ul. Pniewska od nr 49B do nr 65 nieparzyste, 36, 38, 44, 46, 48, 50, 54, 56, 58, 60, 62, działki nr 130, 270, 283, 285, 296, 297, 304/1,

2.07 od godz. 9:00 do 12:00

miejscowość Wronki ul. Nadbrzeżna 40, 42, 44, 46, 50, 52, 52A, 55, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 66A, 68, ul. Przesmyk 4, 6, 8, miejscowość Popowo 48A, 48G, 49, 49A, działka nr 363/4, 368/8, 368/12, 384/2.

3.07 od godz. 8:00 do 16:00

Gmina Duszniki miejscowość Wilczyna ulica Młynkowska cała z wyjątkiem nr 28 i 31 oraz działki nr 86/50, ul. Osiedle Spółdzielcze cała, Parafia Rzymsko-katolicka pw. św. Jadwigi, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "MIRPOL" Mirela Lach, Plebania, Dom parafialny,

3.07 od godz. 8:00 do 18:00 Gmina Obrzycko miejscowość Koźmin numery 22, 23, 24, 25, 27, 37, 37A, 38, 38A, 38B, działka 53/3

3.07 od godz. 9:00 do 13:00 Gmina Kaźmierz miejscowość: Dolne Pole ulica Jabłoniowa 21A, 23, 26, 26B, 40, 41, działki 144/21, 144/22, 149/1, 149/3 Kiączyn całe ulice Ananasowa oraz Arbuzowa, ulica Pomarańczowa - numery od 35 do 41

4.07 od godz. 8:00 do 14:00 Gmina Ostroróg miejscowość Ostroróg ulica Jana Ostroroga cała, ulica Kościelna 3 ulica Pniewska 15, działka 187, 187/2, Zakład produkcyjny Postęp Sp. z o.o. ulica Polna 1, 1A, 2, 2B, 3, 3/2, 4, ulica Wodna 1, 1A, 1B, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 17, 19 ulica Wroniecka 4, 6, 7, 7a, 8, 9, 10, 11, 11A, 13 działki nr 55/1, Artykuły wielobranżowe Dorota B. "Kwiaty", WMWN "Ośrodek", firma remontowo-budowlana Ryszard M., poczta polska przy ul. Wronieckiej,

4.07 od godz. 9:00 do 12:00

Gmina Duszniki miejscowość Grzebienisko ul. Parkowa 4, 6, ul. Szkolna 2, 5, 7, 11, 16, 16A, 18, 20, 22, cała ulica Malwowa, działki 382/11, 402/33, 402/24, 402/25, budynek gimnazjum,

10.07 od godz. 9:00 do 13:00

Gmina Pniewy, miejscowość Koninek cały z wyjątkiem nr 1, Gmina Pniewy, miejscowość Podpniewki całe z wyjątkiem nr 32 Gmina Pniewy, miejscowość Psarki 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, działki nr 130, 136/2, 152,

11.07 od godz. 8:00 do 16:00 Gmina Duszniki miejscowość Grzebienisko ul. Dębowa 1, ulica Topolowa działki 480/8, 480/9, 480/13, 480/37

11.07 od godz. 9:00 do 13:00 Gmina Pniewy, miejscowość Nojewo od nr 1 do nr 28A, od nr 40 do nr 61, od nr 62 do nr 70, działki nr 452/15, 524, 80130/2, TREE-STOL Sp. C., P4 Sp. z o.o., restauracja Stary Młyn, Firma transportowa "ATA", Przedsiębiorstwo wielobranżowe "OL-KAR", firma akwizycyjna "KES", IW-MET Ryszard Matuszczak Sp. z o.o., IW-MET sp. z o.o., masarnia "DAM-MAR" S.C., OSP Nojewo, hydrofornia, Gmina Pniewy, miejscowość Karmin od nr 1 do nr 17, 19, działki nr 134, 137/8, 165/3, Gmina Pniewy, miejscowość Gnuszyn cały, Gmina Pniewy, miejscowość Kikowo całe,

12.07 od godz. 8:00 do 16:00

Gmina Szamotuły, miejscowość Gąsawy, ul. Baborowska 1, 3, 10, 11,

12.07 od godz. 8:00 do 16:00 powiat nowotomyski Gmina Nowy Tomyśl, miejscowość Przyłęk 41, 41/1, 41/2, 62, 62b, 63, 74, 75, 77, 78, 78C, 79, 79A, 80, 81, 81a, 81b, 81c, 81AB, ul. Wilgi 2, działki nr 347/9, 349/4, 377/1, 401/12, 401/16, 401/18, 401/23, 403/6,

25.06 od godz. 8:00 do 12:00 powiat średzki Polwica 1, 2a, 6, 7, 7A, 7B, 16 - 19, dz. 128/1, dz. 70/21, Hydrofornia. Oraz działki przyległe

25.06 od godz. 8:30 do 13:30 Środa Wielkopolska ul. Abrahama oraz działki przyległe

27.06 od godz. 9:00 do 17:00

Zaniemyśl ul. Kochanowskiego 4 do 20A parzyste, 21, PZD-ROD, ul. Mickiewicza 11 - 17, ul. Nowa 3, ul. Sienkiewicza 5 - 23, ul. Słowackiego 2 - 9, ul. Sosnowa 1. Oraz działki przyległe

28.06 od godz. 9:00 do 15:00

powiat gostyński gm. Gostyń: Kosowo nr 25 do 63, OSP, KONSTA, PROTON, Sklep; Siemowo - cała miejscowość (oprócz nr 91 do 94A).

25.06 od godz. 9:00 do 15:00 gm. Poniec: Grodzisko - cała miejscowość (oprócz nr 16).

27.06 od godz. 10:00 do 16:00 Gostyń ul. Cukrownicza nr 1, 2, 3, 4, działki nr 668/29 (garaże), 668/30 (przepompownia ścieków), 668/85, 668/93, 668/102 do 126, Przedszkole Niepubliczne HOCKI KLOCKI; ul. Poznańska nr 1B, 200F do 200M, działka nr 662/4, 665/8, Starostwo Powiatowe (nr 200G), Zespół Szkół Zawodowych, AUTO REVEN, EWRO BIS, FIB-RA, FMW, INSTECH, MERKURY, ZPHU Mogilnicka, PEAMCO, WEMET, VOLTA.

28.06 od godz. 8:00 do 9:00 Gostyń ul. Cukrownicza nr 1, 2, 3, 4, działki nr 668/29 (garaże), 668/30 (przepompownia ścieków), 668/85, 668/93, 668/102 do 126, Przedszkole Niepubliczne HOCKI KLOCKI; ul. Poznańska nr 1B, 200F do 200M, działka nr 662/4, 665/8, Starostwo Powiatowe (nr 200G), Zespół Szkół Zawodowych, AUTO REVEN, EWRO BIS, FIB-RA, FMW, INSTECH, MERKURY, ZPHU Mogilnicka, PEAMCO, WEMET, VOLTA.

28.06 od godz. 15:00 do 16:00

Gostyń ul. Cukrownicza nr 1A, 1B; ul. Poznańska nr 200, 200B, CZARNY PIEC, CUK Ubezpieczenia; ul. Starogostyńska nr 10, 12, BRICOMARCHE, PROFILEX, P4, SELECT Studio Reklamy i Druku.

28.06 od godz. 8:00 do 16:00 gm. Gostyń: Brzezie nr 249A do 251G, działka nr 132/39.

28.06 od godz. 9:30 do 14:30

powiat leszczyński Rydzyna ul. Tylna nr 3A, 4, 4A, 4B, 5, działka nr 437/2.

26.06 od godz. 7:30 do 14:30 gm. Włoszakowice: Boszkowo-Letnisko ul. Dominicka nr 42.

26.06 od godz. 7:30 do 12:30 gm. Święciechowa: Strzyżewice ul. Balonowa nr 47 do 57 nieparzyste, Autoczęści MOKSIEWICZ, AUTO-MRÓZ, DUDA-CARS, FH KOWALIK, HYDRO KAN INSTAL.

26.06 od godz. 8:00 do 15:30 gm. Osieczna: Frankowo nr 17 do 23, działka nr 126/2.

26.06 od godz. 9:00 do 13:00

gm. Święciechowa: Przybyszewo ul. Poziomkowa nr 11.

27.06 od godz. 10:30 do 16:30 Włoszakowice ul. Wiosenna nr 16 do 20, działki nr 595/27 do 33.

28.06 od godz. 7:30 do 12:30 Święciechowa: ul. Brzechwy nr 1, 1A, 2, 3, 5, działki nr 1226/46 do 49; ul. Tuwima nr 1, 1A.

28.06 od godz. 7:30 do 14:30 gm. Włoszakowice: Jezierzyce Kościelne ul. Akacjowa działka nr 55/4; ul. Dębowa - cała ulica; ul. Świerkowa działki nr 57/18 do 20.

28.06 od godz. 12:30 do 17:30 powiat międzychodzki Gmina Kwilcz, miejscowość Lubosz, ul. Wiśniowa cała, ul. Polna od nr 16 do nr 25 z wyjątkiem nr 21, ul. Poznańska 11, działki nr 20, 166/2 stacja bazowa TK PLAY MDC3012, PHU Urszula P.,

26.06 od godz. 8:00 do 15:00

Gmina Sieraków, miejscowość Sieraków, Stacja Paliw Orlen, ul. Okręg Międzychodzki 1,

12.07 od godz. 9:00 do 14:00 powiat pilski miejscowość Puszczka 36A, 37, 38, 39, 40, PGR.

26.06 od godz. 9:00 do 12:00 miejscowość Białośliwie ul. Ogrodowa numery od 2 do 18 oraz od 40 do 47, działka nr 267/1.

28.06 od godz. 8:00 do 16:00

miejscowość Białośliwie ul. Ogrodowa od numeru 21 do numeru 39, ul. Łączna 1, 2, działka nr 322/3.

3.07 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Okaliniec 7, 8, 9, 10, 10A, 11.

4.07 od godz. 8:00 do 14:00 powiat jarociński gm. Góra: Sułków - cała miejscowość.

27.06 od godz. 7:30 do 14:00 powiat kolski Gmina Suchy Las, miejscowość Złotkowo, ul. Złota 7, 9, ul. Lipowa 9a, 16, Bank Gospodarki Żywnościowej S.A., Atems Sp. z o.o.,

28.06 od godz. 8:30 do 12:00

Gmina Suchy Las, miejscowość Biedrusko, ul. Klonowa od nr 4 do nr 14 parzyste,

28.06 od godz. 9:00 do 13:00 powiat wolsztyński Przemęt: ul. Rzemieślnicza nr 4C do 40 parzyste, nr 7 do 49H nieparzyste (oprócz Firmy TARTAK Przemęt), PPU PAB-BRUK (dz. 747/7), działka nr 792/8.

28.06 od godz. 9:00 do 13:00 powiat grodziski Gmina Rakoniewice, miejscowość Rakoniewice, ul. Jana Kochanowskiego cała, ul. Henryka Sienkiewicza cała z wyjątkiem nr 2 i 4, ul. Generała Władysława Sikorskiego 31, 32, 33, 34, 37, ul. Rzemieślnicza 29, 31, 33, 35, ul. Iwaszkiewicza 2, ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera 1, 2, 2a, 4, 5, 6, 7, 8, 8a, 10, 11, 34, ul. Wygoda 11 działki nr 26/49

3.07 od godz. 8:00 do 10:00 Gmina Rakoniewice miejscowość Rostarzewo ulica Rzemieślnicza numery 7, 9, ulica Rakoniewicka 36, 37, 40, 42, 44, działki 883/4, 883/40, 883/42, 883/54, 883/57, 883/60, miejscowość Stodolsko 42, 44, 45, 46, 47, 47A, 47B, 48, 48A, 48B, 49, 49A, 50, działka 237/1, miejscowość Cegielsko 1, 28, 28A, 28B,

5.07 od godz. 14:00 do 18:00

Gmina Rakoniewice miejscowość Wioska numery od 41 do 60A, 69, 91A

8.07 od godz. 9:00 do 17:00 Gmina Rakoniewice miejscowość Wioska numery od 41 do 60A, 69, 91A

9.07 od godz. 9:00 do 17:00 Gmina Rakoniewice miejscowość Wioska numery od 41 do 60A, 69, 91A

10.07 od godz. 9:00 do 17:00 Gmina Rakoniewice miejscowość Wioska numery od 41 do 60A, 69, 91A

11.07 od godz. 9:00 do 17:00 powiat kępiński Miejscowość: Osowo 29, 30, 31, 32, 33.

11.07 od godz. 8:00 do 16:00 Miejscowość: Osowo 29, 30, 31, 32,

12.07 od godz. 8:00 do 16:00

Skąd pobieramy informacje o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii elektrycznej często planują wyłączenia prądu z powodu: modernizacji sieci energetycznej

przyłączania nowej sieci energetycznej

konserwacji sieci transformatowej

remonty

Inne wyłączenia prądu

Czasami może zdarzyć się tak, że brak prądu równa się awarii sieci energetycznej. Powodów może być wiele - uszkodzenia spowodowane przez człowieka, warunki pogodowe lub wybite bezpieczniki w instalacji domowej. Podajemy następujące przypadki: burza

powalone drzewo

silny wiatr

opady śniegu

szadź

kradzież przewodów przez złodzieja

wysiadanie bezpieczników

prace budowlane

Co robić, kiedy nie ma prądu?

jeśli nie ma prądu w mieszkaniu to warto sprawdzić korki. Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie, czy jest prąd na klatce i ulicy

jeśli nie ma prądu na klatce schodowej to trzeba się skontaktować z właścicielem lub administratorem budynku

jeśli nie ma prądu w sąsiednich domach i mieszkaniach to trzeba skontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej

Czym się zająć, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

gry planszowe

rozmowa z domownikami

segregowanie ubrań

porządki w szafie

sen

czytanie książek

Warto również na okoliczność braku prądu przygotować sobie na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwa w dostawie prądu może zdarzyć się w godzinach wieczornych.

