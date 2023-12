Czy będą wyłączenia prądu 21.12 w wielkopolskim?

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (21.12 2:02) nie ma prądu w wielkopolskim?

Planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim

Adamów od 1 do 5, 5A, od 6 do 8, 8A, 9, 10, 10 D, 10 H, 10A, 10E, 10I, od 11 do 14, 14A, 14B, 14C, od 15 do 18, 19A, od 20 do 24, od 26 do 29, 29B, 30, 30A, 31, 32, 32A, 33, 34, 34A, 35, 35A, 36, 36A, 37, 37A, od 38 do 40, 52, 54, 68, 69, 71, 72, 109/7 (GPO), 128/1 (GPO), 128/3 (GPO), 128/4 (GPO), 220/4 (GPO), 81/1 (GPO), 93/4, Adamów-120/2 (GPO), Adamów-128/5 (GPO), Adamów-147/1 (GPO), Adamów-149 (GPO), Adamów-86/1 (GPO), dz. nr 109/8, Adamów-Kolonia 25, 28A, 31A, 36 A, 36B, 40A, 53, 53A, 54C, 54D, 67, 67A, 67B, 68A, 21, 24/1 (GPO), 30, Adamów Kol39/1 , Adamów Kolonia-80 , Golina-Kolonia , Spławie-Stacja Kolejowa 72. 21.12 od godz. 9:00 do 14:00

Woźniki 4 - 6, 44A do 47A, Oraz działki przyległe 28.12 od godz. 8:00 do 15:00

Gruszczyn: ul. Swarzędzka od 93 do 101 nieparzyste, dz. 321, ul. Torfowa. 4.01 od godz. 9:00 do 15:00

Gmina Buk, miejscowość Otusz 7, 8, 8a, 8h, 9, 10, 11, 11a, 11b, 11C, 12, 12A, 13, 13e, 13G, 13E, 14, 15, 46, 50, 51, 52, 52F, 53, 53b, 54, 55, 56 , ul. Kręta cała, ul. Prosta cała, ul. Rekreacyjna cała, ul. Szkolna 9, działki 54/12, 55/5, 55/9, 64/10, 65/32, od nr 67/10 do nr 67/24, od nr 67/38 do nr 67/49, 70/1, od nr 105/22 do nr 105/40, 159/2, 166/1, 167/1, 167/4, gospodarstwo rolne przy ul. Otuska/Promienista, przejazd kolejowy PKP, Gmina Buk, miejscowość Józefowo 51, 55, 4.01 od godz. 9:00 do 13:30

Gortatowo: ul. Swarzędzka 15, 15A, 22, 24, 38, od 1 do 9 nieparzyste, ul. Dożynkowa 1, 2, ul. Cicha, ul. Baśniowa, ul. Fabryczna od 1 do 17 nieparzyste, od 6 do 24 parzyste, ul. Darniowa od 1 do 5A nieparzyste, od 2 do 10 parzyste, ul. Bajkowa 1, ul. Kubusia Puchatka, ul. Złota Polana, ul. Kapela, ul. Nad Cybiną 1, 3, 4. 4.01 od godz. 9:00 do 15:00

Gruszczyn: ul. Leśna, pl. Gruszczyński, ul. Grobla, ul. Wodna, ul. Swarzędzka 34, 36, 40, 44, 89, od 26 do 38 parzyste, od 61 do 71 nieparzyste, ul. Zielińska od 1 do 7, ul. Mechowska od 4 do 16 parzyste, 3, 5, ul. Katarzyńska 61, 63, 65, 67, 70, 72, 74, 78, 80, ul. Kraina, ul. Rzemieślnicza. 4.01 od godz. 9:00 do 15:00

Kiekrz: ul. Wakacyjna od 2 do 30 parzyste. 8.01 od godz. 8:30 do 14:30

Gmina Stęszew, miejscowość Mirosławki, ul. Długa od nr 16 do nr 27, 41, działka nr 55, 4.01 od godz. 13:00 do 16:00

gm. Krzywiń: Mościszki nr 1 do 8, 41 do 46, sklepy, remiza OSP. 28.12 od godz. 8:00 do 15:00

gm. Krzywiń: Mościszki nr 1 do 8, 25 do 31, 34 do 46, sklepy, remiza OSP, przepompownia ścieków (dz. 76/5). 27.12 od godz. 8:00 do 15:00

gm. Przemęt: Błotnica ul. Dworcowa nr 2; ul. Szkolna nr 1, 2, 4; ul. Wiejska nr 1 do 18, 19 do 27 nieparzyste; ul. Jeziorna, Kasztanowa, Krótka, Ogrodowa, Słoneczna, Wąska - całe ulice. 2.01 od godz. 9:00 do 14:00

powiat leszczyński

gm. Krzemieniewo: Pawłowice ul. Leszczyńska nr 2; ul. Mielżyńskich nr 1 do 15 nieparzyste, 4, 25 do 31A, nr 33 do 51 nieparzyste, Apteka Pod Złotą Podkową, Sklep Joker; ul. Wielkopolska nr 1 do 22, nr 23 do 29 nieparzyste, GCK Izba Regionalna, Kościół; ul. Spokojna, Topolowa - całe ulice.

27.12 od godz. 8:00 do 16:00

gm. Krzemieniewo: Pawłowice ul. Leszczyńska nr 2; ul. Mielżyńskich nr 1 do 13 nieparzyste, nr 33 do 51 nieparzyste; ul. Wielkopolska nr 1 do 22, nr 23 do 29 nieparzyste, GCK Izba Regionalna, Kościół; ul. Spokojna - cała ulica.

28.12 od godz. 9:00 do 14:30