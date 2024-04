Czy będą wyłączenia prądu 22.04 w wielkopolskim? Sprawdź, gdzie mogą być przerwy w dostawie

Co to jest prąd elektryczny?

Wrąbczynkowskie Holendry 16, od 19 do 25, 200 (GPO), Zapowiednia 3, 4. 22.04 od godz. 11:00 do 15:00

Planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim

gm. Wąsosz: Drozdowice Wielkie nr 1, 2, 2A, 12 do 15, działka nr 125/1. 23.04 od godz. 7:30 do 11:30

miejscowość Sypniewo, ul. Mickiewicza nr od 88 do 114. 25.04 od godz. 8:00 do 16:00

miejscowość Sypniewo, ul. Mickiewicza nr od 54 do 62. 24.04 od godz. 8:00 do 13:00

miejscowość Sypniewo, ul. Mickiewicza nr od 27 do 37, Kościół 23.04 od godz. 8:00 do 16:00

gm. Góra: Wierzowice Małe nr 3 do 16, 19, 20, 21, Koło Łowieckie DZIK, działka nr 123. 23.04 od godz. 7:30 do 14:30

miejscowość Sypniewo ul. Mickiewicza nr od 36 do 53. 26.04 od godz. 8:00 do 13:00

gm. Rawicz: Żylice nr 7 do 30A, działki nr 12/1, 56/1. 23.04 od godz. 7:30 do 15:30

gm. Bojanowo: Sowiny nr 2 do 30, 33 do 38, świetlica wiejska, przepompownia PS1 (dz. 155), przepompownia PS2 (dz. 243), Zakład Stolarski ROB-DREW, działka nr 159/9. 25.04 od godz. 8:00 do 13:00

Gmina Dopiewo, miejscowość Zakrzewo, ul. Cisowa cała, ul. Długa 9, od nr 111 do nr 131 nieparzyste, od nr 128 do nr 152 parzyste, ul. Świerkowa cała, ul. Akacjowa cała, ul. Gajowa 5, ul. Irlandzka 1, kseroplast plus Sp. z o.o., "lidpol" Piotr K., dzałki nr 39/3, 134, 390 24.04 od godz. 8:30 do 12:30

Baranowo: ul. Wierzbowa, ul. Szamotulska od 28 do 44 parzyste, 61, 63. 25.04 od godz. 8:00 do 18:00

Gmina Tarnowo Podgórne miejscowość Jankowice ul. Leśna cała, ul. Wiatraczna cała, ul. Polna cała, ul. Edmundowska cała, ul. Parkowa cała, ul. Nowa cała, ul. Powidoki cała, ul. Wiśniowa cała, ul. Ogrodowa cała oprócz nr 35 i 37, ul. Poznańska od 6 do 32 nr parzyste, Folwark, Pałac Jankowice, 25.04 od godz. 15:00 do 16:30

Gmina Tarnowo Podgórne miejscowość Jankowice ul. Leśna cała, ul. Wiatraczna cała, ul. Polna cała, ul. Edmundowska cała, ul. Parkowa cała, ul. Nowa cała, ul. Powidoki cała, ul. Wiśniowa cała, ul. Ogrodowa cała oprócz nr 35 i 37, ul. Poznańska od 6 do 32 nr parzyste, Folwark, Pałac Jankowice, 25.04 od godz. 7:00 do 8:30

Gmina Komorniki, miejscowość Rosnówko, ul, Bukowa od nr 55 do nr 55J, od nr 57 do nr 57D, od nr 59 do nr 59E, 61A, 61C, 61E, 61F, działki nr 31/19, od nr 34/5 do nr 34/12, 34/17, 34/21, 34/25, 34/27, 35/9, 36/6, KME Automatyka Kamil M., Gmina Komorniki, miejscowość Walerianowo, ul, Bukowa od nr 55 do nr 55J, od nr 57 do nr 57D, od nr 59 do nr 59E, 61C, 61E, 61F, działki nr 31/19, od nr 34/5 do nr 34/12, 34/17, 34/21, 34/25, 34/27, 35/9, 36/6, KME Automatyka Kamil M., 29.04 od godz. 9:00 do 14:00

Rabowice: ul. Olszynowa 1, 2, 4, 6, od 5 do 61 nieparzyste, dz. 9/8, dz. 42/1, dz. 49/2. 29.04 od godz. 8:00 do 12:00

Komorniki: ul. Polna od 3 do 21 nieparzyste, od 4 do 62 parzyste, 70, dz. 203/8, ul. Pocztowa 30, ul. Malinowskiego 5, 7, 7A, 8, 10, 11, 13, 15. 7.05 od godz. 8:30 do 13:30

Luboń: ul. Nowiny od 11 do 23 nieparzyste, 23A. 7.05 od godz. 8:30 do 13:30

Gmina Duszniki miejscowość Sękowo ul. Szkolna od 1 do 10, 15, od 22 do 27, ul. Magnoliowa cała, działki nr 260/1, 335/7, 335/9, 335/12, 335/13, 339/7, OSP w Sękowie, sklep "U Romki", 23.04 od godz. 9:00 do 14:00

Gmina Szamotuły miejscowość Szamotuły ul. Jastrowska od 31 do 45 nieparzyste działki 1345/18, 1345/19, od 2921/6 do 2921/13 23.04 od godz. 8:00 do 14:00

miejscowość Krępsko nr od 1 do 20A, Kościół. 8.05 od godz. 7:30 do 15:30

Gmina Duszniki miejscowość Mieściska od 1 do 18, od 20 do 23, 29, 30, 31, 35, 37, 39, 41, 42, 47, 48, 49, 50, 52, 86, 94, 95, 96, 98, 99, 101, 106, działki nr 35/2, 74/3, 78/2, 78/4, 78/5, 78/6, 78/8, 78/10, 84/14, 84/26, 86/1, 86/3, 84/32, 84/33, 99, 126/21, 126/22, 127, 128/22, 128/23, 128/34, 128/35, 128/36, 128/39, 128/43, 128/45, 128/49, 128/62, 24.04 od godz. 8:00 do 16:00

Gmina Pniewy miasto Pniewy ul. Międzychodzka 1, 2, 2A, 18B, 19, od 21 do 24, ul. Młyńska od 1, 2, 2A, 2B, 2C, 2D, 3, 5, 7, ul. Poznańska 1, ul. Targowa od 1 do 12, działka nr 210/2, 536, Restauracja Leonardo, Salon Fryzjerski PATI, Salon Fryzjerski Antosz, Sklep Wielobranżowy Henryk Młynarski, ADF STHIL Dariusz Wesołowski, Serwis Usługowo-Handlowy "GAL-DOM" Hoły Paweł, 6.05 od godz. 9:00 do 12:00

Gmina Ostroróg miejscowość Oporowo cała, miejscowość Dobrojewo od nr 1 do nr 18, od nr 21 do nr 28 oraz 30, 32, ul. Pniewska 13, Wroniecka 24, działki nr 30/1, 30/6, 80/1, 80/3, 346, Aquanet Ostroróg Sp. z o.o. Oczyszczalnia Ścieków, Aquanet Ostroróg Sp. z o.o. Hydrofornia, Gospodarstwo Rolne Kobiałkowscy Kinga i Mieczysław, Sklep Gama, Strażnica OSP Dobrojewo, Gminny teren rekreacyjny wraz z oświetleniem przy ul. Wronieckiej, 7.05 od godz. 7:30 do 9:00

Gmina Ostroróg miejscowość Oporowo cała, miejscowość Dobrojewo od nr 1 do nr 18, od nr 21 do nr 28 oraz 30, 32, ul. Pniewska 13, Wroniecka 24, działki nr 30/1, 30/6, 80/1, 80/3, 346, Aquanet Ostroróg Sp. z o.o. Oczyszczalnia Ścieków, Aquanet Ostroróg Sp. z o.o. Hydrofornia, Gospodarstwo Rolne Kobiałkowscy Kinga i Mieczysław, Sklep Gama, Strażnica OSP Dobrojewo, Gminny teren rekreacyjny wraz z oświetleniem przy ul. Wronieckiej, 7.05 od godz. 15:30 do 17:30

Kościan ul. Dąbrowskiego nr 27, 35, 37; ul. Kasprowicza nr 22 do 36 parzyste, nr 25 do 45 nieparzyste; ul. Krzemowa nr 1; ul. Maya nr 38 do 52 parzyste, nr 47 do 59A nieparzyste, nr 60, 63 do 96, nr 100A do 100U, działki nr 1167/6 do 10, AMPER; ul. Korczaka, Słowackiego - całe ulice. 23.04 od godz. 8:00 do 11:00

gm. Kościan: Kiełczewo ul. Kościańska nr 79 do 123 nieparzyste, nr 86, 94, 96A, 100, nr 110 do 134 parzyste, działki nr 497/16, 604/2, DINO, KARGOS, Myjnia, OGRÓD-MAX, RODON, Stacja Bazowa P4; ul. Polna nr 1 do 32, działka nr 415/2; ul. Słoneczna, Zaułek - całe ulice.

24.04 od godz. 8:00 do 11:00

Kościan ul. Łąkowa nr 30; ul. Towarowa - cała ulica.

25.04 od godz. 8:30 do 13:00

gm. Śmigiel: Czacz działka nr 513/26, przepompownia P-20/1 drogi S5.

26.04 od godz. 8:00 do 10:00

Śmigiel ul. 11 Stycznia 1919 roku nr 1, 2 ,2A; ul. Łepkowicza nr 2, 4, 8; ul. Młyńska nr 8, 23, 25, działki nr 255, 268/3; ul. Morownicka nr 2 do 16, nr 18, 20 do 24A parzyste; ul. Południowa nr 15, 17, 19, 19ABCDE, nr 25 do 29 nieparzyste, nr 30B do 42 parzyste, AUTO DETAIL LIMITED, Ogrodnictwo Malcherek-Felerska, działka nr 1602/7; ul. Staszica nr 4, DINO; ul. Winnicka nr 1, nr 6 do 15; ul. Wodna nr 15, nr 18A do 26 parzyste, paczkomat (działka nr 1707); ul. Polna, Rolna, Stawowa - całe ulice; gm. Śmigiel: Nietążkowo ul. Południowa nr 1.

29.04 od godz. 9:00 do 14:00