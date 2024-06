Czy będą wyłączenia prądu 26.06 w wielkopolskim? Sprawdź, gdzie mogą być przerwy w dostawie

Czy są planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim 26.06? W artykule znajdziesz listę miejsc, w których mogą nastąpić przerwy w dostawie prądu 26.06. Warto wiedzieć wcześniej o zaistnieniu takiej sytuacji. Szczególnie jeśli pracujesz lub uczysz się zdalnie. Najczęstszą przyczyną planowanych wyłączeń prądu są budowy, remonty oraz modernizacje sieci.

Gdzie obecnie (26.06 12:03) nie ma prądu w wielkopolskim?

powiat turecki Kaczki Plastowe, Olszówka, Przykona ulica Przemysłowa, Rogów.

26.06 od godz. 8:33 do 12:45 Milejów 1, 99, Tokary Drugie 1, 2, od 4 do 16, od 18 do 20, 25, od 28 do 32, 60864, 187, 9, Tokary Pierwsze od 9 do 14, 16, od 19 do 25, 60305, -, Żdżary 22, 22A, od 23 do 30, 31A, od 33 do 37, 37a, od 38 do 41, od 43 do 53, 54a, 55, 57, 58, od 60 do 62, 62A, 64, 65, 68, od 70 do 75, 84, 86, 88, 89, 91, 92, 94, 95, 98 A, 99A, 60336, 60337, 60339, 204, 310/2, 317/5, 520.

26.06 od godz. 9:00 do 13:00

Tuliszków ulice Kasztelana Zaremby 9, od 11 do 15, 15a, 16, 16A, 17, 19, 19A, 21, 21A, 22, 22A, 23, 25, 27, 27B, 27C, 27E, 1344, 1389/2, Północna 11, 14, 979/110, 979/109, 979/101 , 979/113, 979/46.

26.06 od godz. 9:00 do 13:00 Stawki od 5 do 13, 14a, 76/1, Wyszyna ulica Konińska 23, od 38 do 43, 43D, 44, 45, 65/3.

26.06 od godz. 9:00 do 13:00 powiat jarociński Jarocin ulice Osiedle Ogrody 4, 5, 7, od 12 do 16, 18, 21, 27, 29, 31, 42, 44, 46, 47, 50, od 52 do 54, 56, 58, 61, od 63 do 65, 67, 69, .-1499, --1462/172, --1462/179, --1462/187, --1462/196, 1488, --1493, --1496, --1505, --1511, --1513, --1515, --1519, 1534, 1540, --1542, --1544, --1556, Bogusław-Kasztanowa-1486, Osiedle Ogrody Soho , 1462/164.

26.06 od godz. 9:00 do 15:00

powiat krotoszyński Henryków od 1 do 8.

26.06 od godz. 11:30 do 15:30 Rozdrażewek od 36 do 43, 45, 61, 75.

26.06 od godz. 11:30 do 15:30 powiat kaliski Dzierzbin 64, Dzierzbin-Kolonia 10.

26.06 od godz. 11:00 do 15:00 Niedźwiady 40.

26.06 od godz. 11:00 do 14:00 powiat ostrowski Fabianów ulica Środkowa 7A .

26.06 od godz. 11:00 do 15:00 powiat ostrzeszowski Ignaców 19A, od 30 do 37, 39, 40, 40L, 41, 30338, 96/1.

26.06 od godz. 9:00 do 13:00 powiat kępiński Domasłów 32, 33, 35, 40, 52, 52A, 59, 60, 61 A, 30015, 204/4, 205/4, 287/4, 310.

26.06 od godz. 9:00 do 13:00 powiat koniński Kramsk ulica Konińska 20.

26.06 od godz. 10:00 do 13:00

Szczepidło , 82-18.

26.06 od godz. 9:00 do 14:00 Smólnik 41, 42.

26.06 od godz. 9:00 do 13:00 powiat słupecki Kąpiel 1, 1 A, 2, 3, 3A, 4, od 44 do 48, dz. 39, Kąpiel-28 (GPO), Kąpiel-90, Starogostuń od 2 do 7, 9, W, Tomaszewo 28, 30, 31, 178/2, 195/1 (GPO), 210 (GPO), 230 (GPO), 240 (GPO), Tomaszewo-211 (GPO).

26.06 od godz. 8:00 do 15:00 powiat chodzieski miejscowość Wyszyny ul. Rolna 1, przepompownia. od 1.06 godz. 8:00 do 1.07 godz. 12:00 miejscowość Chodzież ul. Tadeusza Siejaka działka nr 3594/1.

26.06 od godz. 9:00 do 13:00 powiat złotowski miejscowość Kruszki nr od 1 do 5.

26.06 od godz. 7:00 do 14:00

powiat leszczyński Rydzyna ul. Tylna nr 3A, 4, 4A, 4B, 5, działka nr 437/2.

26.06 od godz. 7:30 do 14:30

gm. Włoszakowice: Boszkowo-Letnisko ul. Dominicka nr 42.

26.06 od godz. 7:30 do 12:30 gm. Święciechowa: Strzyżewice ul. Balonowa nr 47 do 57 nieparzyste, Autoczęści MOKSIEWICZ, AUTO-MRÓZ, DUDA-CARS, FH KOWALIK, HYDRO KAN INSTAL.

26.06 od godz. 8:00 do 15:30 gm. Osieczna: Frankowo nr 17 do 23, działka nr 126/2.

26.06 od godz. 9:00 do 13:00 powiat wągrowiecki miejscowość Oleszno numery od 1 do 18, OSP, sklep.

26.06 od godz. 8:00 do 16:00 miejscowość Panigródz 75, 76, 77, 78, 79, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, PKP, miejscowość Oleszno numery od 19 do 42, 44, 44A, 45, 46, 47, 49, 49A, 50, 51, 52, 53, miejscowość Czerlin numery od 7 do 14.

26.06 od godz. 8:00 do 14:00

powiat czarnkowsko-trzcianecki miejscowość Pęckowo ul. Wybudowanie od numeru 3 do nr 18, 33, dz. nr 216.

26.06 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Rzadkowo ul. Powstańców Wielkopolskich 54, 75.

26.06 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Kuźnica Żelichowska 57, 57D, 58, 59, 59A, 59I, 59M, 60, 60A, dz. nr 26/14-19, 45/1, 100/13-14.

26.06 od godz. 10:00 do 13:00 powiat międzychodzki Gmina Kwilcz, miejscowość Lubosz, ul. Wiśniowa cała, ul. Polna od nr 16 do nr 25 z wyjątkiem nr 21, ul. Poznańska 11, działki nr 20, 166/2 stacja bazowa TK PLAY MDC3012, PHU Urszula P.,

26.06 od godz. 8:00 do 15:00

powiat poznański Wierzenica: ul. Kręta 8, 10, 12, 14.

26.06 od godz. 8:00 do 14:30 Janikowo: ul. Odrzutowa 10, 11, 12.

26.06 od godz. 8:00 do 14:30

Nieszawa 1 - 6, 59, dz. 7/1, dz. 10/5, dz. 12/4, dz. 12/2, Nieszawka. Oraz działki przyległe

26.06 od godz. 8:30 do 15:30 Leszno Leszno ul. Nowy Rynek nr 9, 10, DZIAŁKOWICZ; ul. Różana nr 2.

26.06 od godz. 8:30 do 14:30 powiat kościański gm. Kościan: Spytkówki ul. Reymonta nr 12A, nr 31A do 37 nieparzyste; ul. Krótka - cała ulica.

26.06 od godz. 8:30 do 16:00 gm. Kościan: Stary Lubosz ul. Leśna nr 1, 1A, 1C, działka nr 1/9.

26.06 od godz. 11:00 do 15:00 powiat szamotulski Gmina Ostroróg, miejscowość Wielonek 17, działka nr 285/23, Gmina Ostroróg, miejscowość Zapust 15A, 17,

26.06 od godz. 9:00 do 16:00 Gmina Obrzycko, , miejscowość Słopanowo 50, 51, 52, 57, 58, 59A, 60, 62, 71, działki nr 242/13, 242/14, 242/18, 242/27, 242/33,

26.06 od godz. 10:00 do 13:00

Planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim

powiat kępiński Mikorzyn 55a, 55b, od 88 do 96, 99, 99B, 99c, 100, 100A, 100B, 100C, 100E, 101, 101C, 102, 102A, 103, 106, 108, 30259, 210, 274, 299/6, 303/1.

26.06 od godz. 15:00 do 17:00

Miejscowość: Osowo 29, 30, 31, 32, 33.

11.07 od godz. 8:00 do 16:00 Miejscowość: Osowo 29, 30, 31, 32,

12.07 od godz. 8:00 do 16:00 powiat złotowski miejscowość Kruszki nr od 1 do 5.

2.07 od godz. 7:00 do 14:00

miejscowość Samborsko kol. 63 i Samborsko kol. dz. 91/8.

5.07 od godz. 8:00 do 16:00 miejscowość Lędyczek ul. 20 Lutego 1- 22, ul. Kościuszki 1- 10.

6.07 od godz. 9:00 do 12:00 Leszno Leszno ul. Krasińskiego nr 6, 6A; ul. Nowy Rynek nr 1 do 5, nr 33 do 38, Targowisko - stoiska po wschdniej stronie, Apteka RODZINNA, Zakład JANECZEK, KASTA, PHU POLSKI DRÓB, Pracownia Złotnicza SZCZEPANIAK, Rzeźnictwo-Wędliniarstwo KOŁACKA, Salony fryzjerskie, WEGA Srebro.

26.06 od godz. 13:30 do 14:30

Leszno: ul. Grottgera nr 29G do 29L, 33, 33K, 33L, 33M, działki nr 37/51 do 53, 37/63, 37/70; ul. Ruszczyca nr 26, 28.

3.07 od godz. 8:00 do 15:00 powiat poznański Nieszawa, Nieszawka

26.06 od godz. 15:00 do 15:30 Paczkowo ul. Dyniowa, ul. Ogrodowa 7 - 37 Nieparzyste, 2 - 12 Parzyste, 42, 37A, działki 314, 319, ul. Średzka 9 - 19 Nieparzyste. Oraz działki przyległe

27.06 od godz. 8:00 do 14:00 Gmina Dopiewo, miejscowość Dopiewo, ul. Gościnna cała, ul Spacerowa cała,

27.06 od godz. 9:00 do 12:00 Czerwonak: ul. Leśna od 2 do 42 parzyste bez 6.

27.06 od godz. 9:00 do 13:00 Szczytniki ul. Choinkowa,

27.06 od godz. 11:00 do 13:30 Miejscowość: Tuczno ul. Dworcowa działka nr 1/7.

28.06 od godz. 8:00 do 14:00

Bogucin: ul. Gnieźnieńska 64, 64A-B, 99 (Agroma), 113, 115, 117, dz. 210/3, dz. 242/69, ul. Kolarska, ul. Boczna 7, 9, ul. Helikopterowa od 4 do 14 parzyste, 3, 14, ul. Pilotów 4, 5, 6.

28.06 od godz. 12:00 do 14:00

Gmina Komorniki, miejscowość Walerianowo, ul. Lipowa od nr 7 do nr 13 nieparzyste, działki nr 7/6, 47,

28.06 od godz. 12:00 do 14:00 Bogucin: ul. Gnieźnieńska od 68 do 74 parzyste, 125, 127, 129, ul. Boczna 4, 11.

28.06 od godz. 12:00 do 18:00 Janikowo: ul. Podgórna od 2 do 10 parzyste, 10A.

28.06 od godz. 12:00 do 14:00 Pobiedziska ul. Kolejowa 22, 22A, dz. 50, dz. 52/1, ul. Brzozowa 62 - 74 parzyste. Oraz działki przyległe

1.07 od godz. 8:00 do 14:00

Kruszewnia: ul. Spółdzielcza od 2 do 44 parzyste, od 33 do 39 nieparzyste, dz. 51/1, ul. Białowieska 2, 10, dz. 49/14, ul. Przyrodnicza 5, dz. 35/4, dz. 39/7, ul. Czarnoleska 4, 4A-B.

1.07 od godz. 8:00 do 14:00 Gmina Komorniki, miejscowość Rosnówko, ul. Kręta cała z wyjątkiem nr 4 i 6, ul. Leśna od nr 2 do nr 20 parzyste, ul. Poznańska 1, 1A, 1b, 29, działki nr 105/22, 110/7, 176//1, 184/3, 479/1, Gmina Komorniki, miejscowość Rosnowo ul. Poznańska 29,

1.07 od godz. 9:00 do 12:00 Gmina Dopiewo, miejscowość Więckowice, ul. Lipowa cała, ul. Wierzbowa od nr 1 do nr 5, działki nr 120/34,

1.07 od godz. 13:00 do 16:00 Jerzyn ul. Wierzbowa, ul. Klonowa 16, Gorzkie Pole ul. Wierzbowa, ul. Klonowa 16

2.07 od godz. 9:00 do 14:00

Gmina Dopiewo, miejscowość Gołuski, ul. Kapitana Kazimierza Rzaniaka cała, ul. Dopiewska 38, 38/1, 38/4, działki nr 142, 373/1, 373/3,

2.07 od godz. 9:00 do 12:00 Gmina Dopiewo, miejscowość Zakrzewo, ul. Leśna 51, 53,

2.07 od godz. 12:00 do 16:00

Garby: ul. Michałówka 45, 47, dz. 107/28.

3.07 od godz. 8:00 do 14:00 Gmina Stęszew, miejscowość Strykowo, ul. Sucha cała, ul. Gryczana cała, ul. Rzepakowa cała, ul. Pszenna cała, ul. Sowia cała, ul. Gołębia cała, ul. Żurawia cała, ul. Kanarkowa cała, działki nr 235/7, 235/11, 235/17, 244, 259/33, 262/10,

3.07 od godz. 8:00 do 13:00 Gmina Tarnowo Podgórne, miejscowość Jankowice Ul. Wiatraczna cała, ul. Edmundowska cała, ul. Powidoki cała, ul. Wiśniowa cała, ul. Nowa cała, ul. Parkowa cała, ul. Leśna cała, ul. Ogrodowa 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10a, 12, ul. Poznańska od nr 6 do nr 32 parzyste działki nr 183/8,, 230/7, 231/1 JOWIM, pałac, przepompownia TP-KOM przy ul. Poznańskiej, ferma przy ul. Ogrodowej, Gmina Tarnowo Podgórne, miejscowość Rumianek ul. Szkolna 8, 11, 11a, 15a, od nr 16 do nr 22, ul. Koperkowa cała, ul. Parkowa 8, ul. Nowa 1, 1a, 7, 9, działki nr 59/1, 116/2, pole golfowe Czarna Woda Sp. z o.o., zbiornik retencyjny do nawadniania pola golfowego, polski związek hodowców gołębi oddział Poznań sekcja 4 Baranowo,

3.07 od godz. 8:00 do 10:00

Gruszczyn: ul. Kolejowa od 1 do 21 nieparzyste, od 2 do 16 parzyste, ul. Okrężna od 12 do 26 parzyste, ul. Krótka od 2 do 6 parzyste.

3.07 od godz. 8:00 do 13:00 Komorniki: ul. Wiśniowa od 29 do 36, ul. Wawrzyniaka 9, dz. 89/7, dz. 961/5.

3.07 od godz. 8:30 do 13:30 Gmina Tarnowo Podgórne, miejscowość Tarnowo Podgórne, ul. Czereśniowa działki nr 644/4, 644/11, 644/15,

3.07 od godz. 9:00 do 12:00

Gmina Tarnowo Podgórne, miejscowość Lusówko, ul. Sztormowa działki nr 389/9, 389/10,

3.07 od godz. 9:00 do 12:00 Swarzędz: ul. Kaczorowskiego od 21 do 35 nieparzyste, 22, 22A, od 26 do 32 parzyste, ul. Staszica 31, ul. Bema 22, ul. Leśna bez 23.

4.07 od godz. 8:00 do 12:00

Gruszczyn ul. Katarzyńska 107, 115, 117, 119, 121, ul. Krasińskiego 41, 42, 43, 44.

4.07 od godz. 8:00 do 13:00 Gmina Rokietnica, miejscowość Napachanie, ul. Sosnowa cała, ul. Leśna cała, ul. Bystra cała, działki nr 227/8,

4.07 od godz. 9:00 do 12:00 Gmina Stęszew miasto Stęszew ul. Łąkowa cała

4.07 od godz. 9:00 do 14:00 Gmina Tarnowo Podgórne, miejscowość Wysogotowo, ul. Batorowska 13, 15, 15A, 15B, Działki nr 160, 261/1, 266/4, firma TimacAGRO, Wytwórnia materiałów budowlanych i elementów betonowych "MATBET" budynek A i budynek B,

4.07 od godz. 17:00 do 19:00 Gmina Tarnowo Podgórne, miejscowość Lusówko, ul. Dopiewska 5, od nr 8 do nr 14b, ul. Cienista 10, 20, 10a, 14, 16, 18, ul. Szkolna 6, ul. Kminkowa cała, ul. Mniszkowa cała, ul. Anyżowa cała, ul. Imbirowa cała, ul. Niecała cała, ul. Otowska cała z wyjątkiem nr 2, 2a, 46, 54, 60, ul. Sienna cała, ul. Sierosławska cała, ul. Rozalińska cała, Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lusówku, przedszkole na zielonym wzgórzu w Lusówku, działki nr 254/2, 255/4, nr 404/1, 404/3, 404/9, 404/16, 404/24, 404/29, 404/36, od nr 405/2 do nr 405/36,

5.07 od godz. 7:30 do 9:00

Gmina Tarnowo Podgórne, miejscowość Lusówko, ul. Dopiewska 5, od nr 8 do nr 14b, ul. Cienista 10, 20, 10a, 14, 16, 18, ul. Szkolna 6, ul. Kminkowa cała, ul. Mniszkowa cała, ul. Anyżowa cała, ul. Imbirowa cała, ul. Niecała cała, ul. Otowska cała z wyjątkiem nr 2, 2a, 46, 54, 60, ul. Sienna cała, ul. Sierosławska cała, ul. Rozalińska cała, Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lusówku, przedszkole na zielonym wzgórzu w Lusówku, działki nr 254/2, 255/4, nr 404/1, 404/3, 404/9, 404/16, 404/24, 404/29, 404/36, od nr 405/2 do nr 405/36,

5.07 od godz. 12:30 do 14:00

Gruszczyn: ul. Wodna, ul. Grobla, Pl. Gruszczyński, ul. Leśna 1, 3, 5, od 6 do 18 parzyste, 25, 27, dz. 189/5, ul. Swarzędzka 44, 89.

5.07 od godz. 8:00 do 12:00

Czerwonak: ul. Zakątek.

5.07 od godz. 8:00 do 11:00 Wiry: ul. Południowa od 23 do 57 nieparzyste, 62, dz. 226/1, ul. Deszczowa, ul. Tęczowa.

5.07 od godz. 8:30 do 14:30 Gmina Tarnowo Podgórne, miejscowość Lusowo ul. Leszczynowa cała, ul. Tarnowska 1, 2, od nr 3 do nr 11 nieparzyste, 6, 15, 19, 19A, 23, 25, 27, ul. Zespołowa cała, ul. Otowska 1, 2, 2a, 3, 4, ul. Dopiewska 2, 3, 3A, 5, 6, 7, 9, ul. Jankowicka 1, ul. Szkolna 3, 4, działki nr 122/1, 258, 303/2, 310/3, 453, 459, prywatna szkoła podstawowa "Kuźnia talentów", przepompownia wody przy ul. Otorowskiej, jedno z zasilań budynku Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lusowie,

5.07 od godz. 9:30 do 11:00 Gmina Tarnowo Podgórne, miejscowość Lusowo ul. Leszczynowa cała, ul. Tarnowska 1, 2, od nr 3 do nr 11 nieparzyste, 6, 15, 19, 19A, 23, 25, 27, ul. Zespołowa cała, ul. Otowska 1, 2, 2a, 3, 4, ul. Dopiewska 2, 3, 3A, 5, 6, 7, 9, ul. Jankowicka 1, ul. Szkolna 3, 4, działki nr 122/1, 258, 303/2, 310/3, 453, 459, prywatna szkoła podstawowa "Kuźnia talentów", przepompownia wody przy ul. Otorowskiej, jedno z zasilań budynku Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lusowie,

5.07 od godz. 15:00 do 16:30

Gmina Rokietnica miejscowość Kobylniki ulica Orzechowa numery nieparzyste, ulica Grabowa cała, ul. Jesionowa cała, ul. Kasztanowa cała,

9.07 od godz. 9:00 do 12:00

Gmina Dopiewo miejscowość Palędzie ulica Leśna 1, 2, 2a, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 36 cała ulica Zakątek, cała ulica Różana, działki 37/4, 48 (OSP Palędzie)

12.07 od godz. 9:00 do 15:00 Gmina Rokietnica miejscowość Rostworowo ul. Sobocka 1F, 1G, 1L, 1N, 7C, działki nr 47/89, 74/89, 74/96, 74/110, 74/112, 74/131, 74/135, 74/169, 74/170, 100, 101,

12.07 od godz. 9:00 do 13:00 Gmina Stęszew miejscowość Stęszew ulica Bukowska 10, 15, 22, działki 1387/2, 1404, 1429 Firma SAS Sp. z o.o., Roland Gawlik Mechanika Pojazdowa, Joachim Gawlik Produkcja Naczep i mechanika pojazdowa

19.07 od godz. 9:00 do 16:00

Gmina Tarnowo Podgórne miejscowość Tarnowo Podgórne ul. Aroniowa 22, 24, 27, działki od 1068/59 do 1068/66

22.07 od godz. 9:00 do 12:00 powiat szamotulski Gmina Kaźmierz, miejscowość Kaźmierz, ul. Nowowiejska od nr 15 do nr 45 nieparzyste, 55A, przepompownia przy ul. Nowowiejskiej, sklep Julia przy ul. Nowowiejskiej, Pałac Sachsenburgotha z XIX w., działki nr 1320, 1322,

27.06 od godz. 7:00 do 11:30 Gmina Duszniki, miejscowość Grzebienisko, ul. Parkowa 4, 6, ul. Szkolna 5, 7, 11, 16, 16a, 18, 20, 22, ul. Malwowa cała, Szkoła Podstawowa w Grzebienisku, gimnazjum, działki nr 382/11,

27.06 od godz. 8:00 do 17:00 Gmina Kaźmierz, miejscowość Radzyny ul. Winogronowa 40, 54, 56, działki nr 151/8, 151/11, 151/93, 151/118, 151/143, 151/144, 151/146, 151/171, 151/189,

28.06 od godz. 8:00 do 11:00

Gmina Kaźmierz, miejscowość Radzyny, działka nr 151/189

28.06 od godz. 11:00 do 16:00

Gmina Obrzycko, miejscowość Pęckowo 25, 25a, 26, 27, działka nr 242/1,

1.07 od godz. 9:00 do 12:00 Gmina Ostroróg, miejscowość Wielonek, działki nr 5/31, 5/32, 5/33, 5/34, 5/35, 5/37, 5/38,

1.07 od godz. 10:00 do 13:00 Gmina Szamotuły, miejscowość Przecław, ul. Długa 71a, ul. Strażacka 3,

2.07 od godz. 8:00 do 14:00 Gmina Ostroróg, miejscowość Ostroróg, ul. Pniewska od nr 49B do nr 65 nieparzyste, 36, 38, 44, 46, 48, 50, 54, 56, 58, 60, 62, działki nr 130, 270, 283, 285, 296, 297, 304/1, Gmina Ostroróg, miejscowość Dobrojewo, ul. Pniewska od nr 49B do nr 65 nieparzyste, 36, 38, 44, 46, 48, 50, 54, 56, 58, 60, 62, działki nr 130, 270, 283, 285, 296, 297, 304/1,

2.07 od godz. 9:00 do 12:00

miejscowość Wronki ul. Nadbrzeżna 40, 42, 44, 46, 50, 52, 52A, 55, 57, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 66A, 68, ul. Przesmyk 4, 6, 8, miejscowość Popowo 48A, 48G, 49, 49A, działka nr 363/4, 368/8, 368/12, 384/2.

3.07 od godz. 8:00 do 16:00 Gmina Duszniki miejscowość Wilczyna ulica Młynkowska cała z wyjątkiem nr 28 i 31 oraz działki nr 86/50, ul. Osiedle Spółdzielcze cała, Parafia Rzymsko-katolicka pw. św. Jadwigi, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "MIRPOL" Mirela Lach, Plebania, Dom parafialny,

3.07 od godz. 8:00 do 18:00 Gmina Obrzycko miejscowość Koźmin numery 22, 23, 24, 25, 27, 37, 37A, 38, 38A, 38B, działka 53/3

3.07 od godz. 9:00 do 13:00 Gmina Kaźmierz miejscowość: Dolne Pole ulica Jabłoniowa 21A, 23, 26, 26B, 40, 41, działki 144/21, 144/22, 149/1, 149/3 Kiączyn całe ulice Ananasowa oraz Arbuzowa, ulica Pomarańczowa - numery od 35 do 41

4.07 od godz. 8:00 do 14:00

Gmina Ostroróg miejscowość Ostroróg ulica Jana Ostroroga cała, ulica Kościelna 3 ulica Pniewska 15, działka 187, 187/2, Zakład produkcyjny Postęp Sp. z o.o. ulica Polna 1, 1A, 2, 2B, 3, 3/2, 4, ulica Wodna 1, 1A, 1B, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 17, 19 ulica Wroniecka 4, 6, 7, 7a, 8, 9, 10, 11, 11A, 13 działki nr 55/1, Artykuły wielobranżowe Dorota B. "Kwiaty", WMWN "Ośrodek", firma remontowo-budowlana Ryszard M., poczta polska przy ul. Wronieckiej,

4.07 od godz. 9:00 do 12:00 Gmina Kaźmierz, miejscowość Gaj Wielki, ul. Kościelna 13, 15A, 15F, 16, 19, 25, 29, 31,

4.07 od godz. 15:00 do 16:00 Gmina Duszniki miejscowość Grzebienisko ul. Parkowa 4, 6, ul. Szkolna 2, 5, 7, 11, 16, 16A, 18, 20, 22, cała ulica Malwowa, działki 382/11, 402/33, 402/24, 402/25, budynek gimnazjum,

10.07 od godz. 9:00 do 13:00

Gmina Obrzycko, miejscowość Obrzycko, ul. Klonowa 16, 18, ul. Magnoliowa cała, działki nr 618/10,

10.07 od godz. 10:00 do 13:00 Gmina Pniewy, miejscowość Koninek cały z wyjątkiem nr 1, Gmina Pniewy, miejscowość Podpniewki całe z wyjątkiem nr 32 Gmina Pniewy, miejscowość Psarki 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, działki nr 130, 136/2, 152,

11.07 od godz. 8:00 do 16:00 Gmina Duszniki miejscowość Grzebienisko ul. Dębowa 1, ulica Topolowa działki 480/8, 480/9, 480/13, 480/37

11.07 od godz. 9:00 do 13:00 Gmina Szamotuły, miejscowość Kępa, ul. Jagodowa od nr 32 do nr 34D parzyste, 39, 49, 51, ul. Borówkowa cała,

11.07 od godz. 9:00 do 14:00

Gmina Pniewy, miejscowość Nojewo od nr 1 do nr 28A, od nr 40 do nr 61, od nr 62 do nr 70, działki nr 452/15, 524, 80130/2, TREE-STOL Sp. C., P4 Sp. z o.o., restauracja Stary Młyn, Firma transportowa "ATA", Przedsiębiorstwo wielobranżowe "OL-KAR", firma akwizycyjna "KES", IW-MET Ryszard Matuszczak Sp. z o.o., IW-MET sp. z o.o., masarnia "DAM-MAR" S.C., OSP Nojewo, hydrofornia, Gmina Pniewy, miejscowość Karmin od nr 1 do nr 17, 19, działki nr 134, 137/8, 165/3, Gmina Pniewy, miejscowość Gnuszyn cały, Gmina Pniewy, miejscowość Kikowo całe,

12.07 od godz. 8:00 do 16:00

Gmina Szamotuły, miejscowość Gąsawy, ul. Baborowska 1, 3, 10, 11,

12.07 od godz. 8:00 do 16:00 Gmina Kaźmierz miejscowość Młodasko działki 208/7, 211/4, 211/8, 211/9, 211/10, 211/12, 211/13, 211/14, 211/25, 212/8

16.07 od godz. 9:00 do 12:00 powiat rawicki Jutrosin ul. Sosnowa - cała ulica; gm. Jutrosin: Dubin nr 146 do 149E, działki nr 1555/9, 1556 (przepompownia); Szymonki nr 19 do 20B, nr 22 do 27, Sklep TYLKO NISKIE CENY.

27.06 od godz. 7:30 do 13:00 gm. Jutrosin: Grąbkowo nr 16 do 18, nr 59 do 71.

27.06 od godz. 8:30 do 14:30 Rawicz: ul. Lipowa nr 12 do 16 parzyste, RS TIMBER (dz. 1106/5); Wały Kościuszki nr 6.

27.06 od godz. 8:30 do 13:30 gm. Miejska Górka: Konary nr 11 do 25 (oprócz nr 19A), 39, 81, TOM-KAR, przepompownia ścieków (dz. 554), działka nr 549/1.

2.07 od godz. 6:30 do 15:30

gm. Jutrosin: Dubin nr 113 do 116B, Zakład Wylęgu Drobiu SAMOL.

2.07 od godz. 7:30 do 13:00

gm. Jutrosin: Stasin nr 6, działka nr 162; Zaborowo - cała miejscowość.

4.07 od godz. 7:30 do 13:00 powiat jarociński gm. Góra: Sułków - cała miejscowość.

27.06 od godz. 7:30 do 14:00 gm. Góra: Nowa Wioska nr 9 do 16, Koło Łowieckie BOR, działka nr 16.

4.07 od godz. 8:30 do 15:30 powiat czarnkowsko-trzcianecki Trzcianka ul. 27 Stycznia 65 Wodociągi.

27.06 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Kuźnica Czarnkowska ul. Osiedle Śmietankowo numery od 1 do 14, ul. Wyzwolenia 1, 3, 3A, miejscowość Zofiowo 84, 85, 95, działka nr 560.

27.06 od godz. 9:00 do 13:30 miejscowość Kuźnica Czarnkowska ul. Osiedle Śmietankowo numery od 1 do 14, ul. Wyzwolenia 1, 3, 3A, miejscowość Zofiowo 84, 85, 95, działka nr 560.

28.06 od godz. 9:00 do 13:30

miejscowość Krzyż Wielkopolski ul. Słonecznikowa działka 1373/135-136, 1373/138, ul. Mieczykowa działka 1373/148.

29.06 od godz. 9:00 do 12:00 miejscowość Kuźnica Czarnkowska ul. Wyzwolenia 57, 59.

1.07 od godz. 7:00 do 13:30 miejscowość Radosiew 13, 14, 14A, 15, 17, 18, 20, 21. 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, działka 159/1.

2.07 od godz. 8:00 do 9:30 miejscowość Radosiew 46, działka nr 72/2.

2.07 od godz. 9:30 do 14:30 miejscowość Piaski numery od 17 do 32, działka 624/2.

3.07 od godz. 9:00 do 14:30 miejscowość Piaski numery od 17 do 32, działka 624/2.

4.07 od godz. 9:00 do 14:30 miejscowość Połajewo ul. Szamotulska działka nr 1044.

5.07 od godz. 9:30 do 12:30

miejscowość Runowo 50, 51, 52.

9.07 od godz. 8:00 do 14:00

miejscowość Runowo 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 49.

9.07 od godz. 10:00 do 15:00 powiat wągrowiecki Bartodzieje ul. M. Bartscha dz. 18/31, 18/33.

27.06 od godz. 8:00 do 13:00 miejscowość Grylewo 37, 38, 39, 40, 40A, 41.

27.06 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Dąbkowice ośrodek letniskowy.

28.06 od godz. 8:00 do 14:00 Wągrowiec ul. 11 Listopada 38, 38D, 38E dz. 5178/5.

28.06 od godz. 14:00 do 18:00 Lechlinek 1 - 12, działki 91, 100, 95, 251, 98, 109, Łosiniec 1, 1A, działki 87, Lechlin 1 - 12, działki 91, 100, 95, 251, 98, 109. Oraz działki przyległe

2.07 od godz. 8:30 do 14:30 miejscowość Kiedrowo 1-13.

4.07 od godz. 8:00 do 15:00

powiat obornicki Gmina Oborniki, miejscowość Gołaszyn od nr 34 do nr 74 parzyste, 39a, 55, 59, 63, 152, 154, 156, 166,

27.06 od godz. 8:00 do 12:00 Gmina Oborniki, miejscowość Uścikówiec od nr 2a do nr 8a, Gmina Oborniki, miejscowość Uścikowo od nr 2a do nr 8a, od nr 62 do nr 66F, Gospodarstwo rolne Rafał Cholewa, Gmina Oborniki, miejscowość Uścikowo Folwark 3A, 7A,

27.06 od godz. 8:30 do 13:00 Gmina Oborniki, miejscowość Uścikowo 54, 57, 57a, 57b, 58, 58a, 59, 59a, 59b, 59c, 60A, od nr 67 do nr 72, od nr 75A do nr 91, działki nr 16/2, 388/3, 389/3, Gospodarstwo Rolne Adam Stykała,

27.06 od godz. 9:00 do 13:30

Gmina Oborniki, miejscowość Maniewo, od nr 2 do nr 10 z wyjątkiem nr 6D, 12, 12a, 13, 14, 14a, 14b, 15, 15A, 15b, 16, anwil Transport, działki nr 62/9, sklep, kościół,

3.07 od godz. 8:00 do 17:00

powiat kościański gm. Kościan: Spytkówki ul. Reymonta nr 12A, nr 31A do 37 nieparzyste; ul. Krótka - cała ulica.

27.06 od godz. 8:30 do 16:00 gm. Kościan: Spytkówki ul. Reymonta nr 10, 12, 12A, nr 27 do 37 nieparzyste, Usługi Leśne KOZICA; ul. Krótka - cała ulica.

28.06 od godz. 8:30 do 16:00 Kościan Al. Kościuszki nr 5C, 5D, 5E, 5J, CCC, NEONET, PEPCO, ROSSMANN, 11A (ELTEL SZR podst. i rezerwa).

2.07 od godz. 7:30 do 13:00 gm. Wielichowo: Śniaty ul. Podgórna nr 2, 4; ul. Ratajczaka nr 1 do 21, nr 23 do 28, Przedszkole Gacek, OSP, Sala wiejska, DIDYMOS; ul. Szkolna nr 1 do 5; ul. Wielichowska nr 1 do 61, ATS WOŁK, Sklep Spożywczy Maćkowiak, Uprawa Grzybów RUNK; ul. Wierzbowa nr 10; ul. Łąkowa - cała ulica; Wilkowo Polskie ul. Kościańska nr 1D, 1E, 2B, 2C.

3.07 od godz. 9:00 do 14:00

gm. Krzywiń: Rogaczewo Małe nr 22.

3.07 od godz. 9:00 do 14:30 powiat średzki Środa Wielkopolska ul. Abrahama oraz działki przyległe

27.06 od godz. 9:00 do 17:00 Zaniemyśl ul. Kochanowskiego 4 do 20A parzyste, 21, PZD-ROD, ul. Mickiewicza 11 - 17, ul. Nowa 3, ul. Sienkiewicza 5 - 23, ul. Słowackiego 2 - 9, ul. Sosnowa 1. Oraz działki przyległe

28.06 od godz. 9:00 do 15:00

Kopaszyce 3-10,

5.07 od godz. 9:00 do 14:00 powiat gostyński gm. Poniec: Grodzisko - cała miejscowość (oprócz nr 16).

27.06 od godz. 10:00 do 16:00 Gostyń ul. Cukrownicza nr 1, 2, 3, 4, działki nr 668/29 (garaże), 668/30 (przepompownia ścieków), 668/85, 668/93, 668/102 do 126, Przedszkole Niepubliczne HOCKI KLOCKI; ul. Poznańska nr 1B, 200F do 200M, działka nr 662/4, 665/8, Starostwo Powiatowe (nr 200G), Zespół Szkół Zawodowych, AUTO REVEN, EWRO BIS, FIB-RA, FMW, INSTECH, MERKURY, ZPHU Mogilnicka, PEAMCO, WEMET, VOLTA.

28.06 od godz. 8:00 do 9:00

Gostyń ul. Cukrownicza nr 1, 2, 3, 4, działki nr 668/29 (garaże), 668/30 (przepompownia ścieków), 668/85, 668/93, 668/102 do 126, Przedszkole Niepubliczne HOCKI KLOCKI; ul. Poznańska nr 1B, 200F do 200M, działka nr 662/4, 665/8, Starostwo Powiatowe (nr 200G), Zespół Szkół Zawodowych, AUTO REVEN, EWRO BIS, FIB-RA, FMW, INSTECH, MERKURY, ZPHU Mogilnicka, PEAMCO, WEMET, VOLTA.

28.06 od godz. 15:00 do 16:00 Gostyń ul. Cukrownicza nr 1A, 1B; ul. Poznańska nr 200, 200B, CZARNY PIEC, CUK Ubezpieczenia; ul. Starogostyńska nr 10, 12, BRICOMARCHE, PROFILEX, P4, SELECT Studio Reklamy i Druku.

28.06 od godz. 8:00 do 16:00 gm. Gostyń: Brzezie nr 249A do 251G, działka nr 132/39.

28.06 od godz. 9:30 do 14:30 gm. Krobia: Niepart nr 29, nr 44 do 52, nr 52B, Szkoła Podstawowa, Sklep, Świetlica, Plebania.

1.07 od godz. 8:00 do 13:00

Poniec ul. Dębowa nr 15, 17, 31, działka nr 640/30.

2.07 od godz. 9:00 do 15:00 gm. Gostyń: Brzezie nr 284, Otówko - cała miejscowość.

3.07 od godz. 8:00 do 16:00

Pępowo ul. Powstańców Wlkp. nr 5 do 20A, 21 do 23, PH WERKA, PH IZA, Sklep Spożywczy DOBROSZ, Piekarnia MATUSZEWSKI, kwiaciarnia.

3.07 od godz. 8:30 do 11:30 Gostyń pl. Marcinkowskiego nr 4 (dz. 1015/9 i 10).

3.07 od godz. 9:00 do 14:00 Gostyń ul. Poznańska nr 118 do 126A, nr 128 do 132, ILTOM.

4.07 od godz. 8:00 do 14:00 powiat leszczyński gm. Święciechowa: Przybyszewo ul. Poziomkowa nr 11.

27.06 od godz. 10:30 do 16:30 Włoszakowice ul. Wiosenna nr 16 do 20, działki nr 595/27 do 33.

28.06 od godz. 7:30 do 12:30

gm. Włoszakowice: Jezierzyce Kościelne ul. Akacjowa działka nr 55/4; ul. Dębowa - cała ulica; ul. Świerkowa działki nr 57/18 do 20.

28.06 od godz. 12:30 do 17:30 Krzemieniewo ul. Handlowa nr 5, 6; ul. Przylesie nr 3; ul. Rzemieślnicza nr 1 do 17, nr 19 do 25 nieparzyste, ZHU BIERNACZYK.

1.07 od godz. 8:00 do 14:00 gm. Krzemieniewo: Górzno nr 59 do 61, działka nr 5061/3, ELZAS, przepompownia ścieków, wigwam i scena nad jeziorem.

1.07 od godz. 9:00 do 12:00 gm. Krzemieniewo: Górzno nr 63, SP ZOZ MSWiA Centrum Rehabilitacji.

1.07 od godz. 9:00 do 15:00 gm. Lipno: Wilkowice ul. Zachodnia nr 1 do 5, nr 11 do 19 nieparzyste, działka nr 298.

2.07 od godz. 7:30 do 13:00 gm. Święciechowa: Piotrowice nr 2, 3, 3B, nr 27 do 36; ul. Spacerowa nr 6, 14, działka nr 217/1; ul. Brzozowa - cała ulica.

2.07 od godz. 8:30 do 15:30

gm. Rydzyna: Nowa Wieś nr 26 do 30, Świetlica wiejska, WILER-BUD.

2.07 od godz. 9:30 do 15:30 Święciechowa ul. Jarzębinowa nr 1 do 11 nieparzyste.

3.07 od godz. 7:30 do 11:30 Włoszakowice: ul. Kurpińskiego nr 35 do 41 nieparzyste, działki nr 169/3, 171/18, 171/51 i 52, 171/55 i 56, 171/55 i 56, 171/102, Produkcja Warzyw i Owoców BAJON, Gospodarstwo Rolno-Ogrodnicze BAJON; ul. Machnikowskiego, Na Wzgórzu, Zielona - całe ulice; ul. Podgórna - cała ulica (oprócz dz. 226/5 i 6), Os. Zatorze - całe osiedle.

3.07 od godz. 7:30 do 13:00 gm. Lipno: Wilkowice ul. Łanowa działki nr 90/10, 90/13.

3.07 od godz. 8:00 do 15:00 gm. Włoszakowice: Krzycko Wielkie ul. Radosna - cała ulica.

4.07 od godz. 7:30 do 11:30

gm. Włoszakowice: Krzycko Wielkie ul. Szkolna nr 7A do 17 nieparzyste, nr 14A, 16A, 16B, 16F, działki nr 427/28, 433/3 i 5.

4.07 od godz. 11:30 do 16:30 powiat wrzesiński Marzenin ulica Bazarowa 1, 10, 11, 14, 16, 18, 1A, 2, 20, 4, 5, 57, 6, 62, 67, 7, 9, oraz działki przyległe

28.06 od godz. 8:00 do 13:00 Września ulice Wczasowa 1, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Promienista 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 23, 33, 4, 6, 8, 1, 17, 3, 5, 7, 9, Błękitna 1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 5, 7, 9, DZ.2859/, Jasna 1, 11, 13, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, DZ.2859, 14, Letnia 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 29 a, 3, 31, 33, 35, 35Z, 37, 39, 4, 41, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 6, 7, 8, 9, Pogodna 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 4, 6, 8, Spacerowa 25, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 4, 5, 7, 8, 9, 2, 6, Paderewskiego Ignacego 1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 45A, 47, 5, 7, 9, Świętokrzyska 1, 3, 3/1, 5, 7, Słoneczna 10, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 4, 6, 8, Wiśniowa 23

1.07 od godz. 5:00 do 7:00

Września ul. Słoneczna nieparzyste, ul. Lazurowa 1, 2, 4, 6, 8, ul. Turkusowa 13,

1.07 od godz. 8:00 do 10:00 Września ulice Pilska , Objazdowa 3,

2.07 od godz. 5:00 do 7:00 Września ul. Koszarowa 1 bank,

2.07 od godz. 11:00 do 13:00 Września ulice Śmidowicz Bronisławy 1A, 1B, 12, 16, 26, 30, 32, 34, 36, H, J, 14, 2, 2A, 4, 8, 5 B, 5A, 5B, 12, 16, 1A, 22, 24, 26, 28, 28/, 30, J, 10, 12, 14, 14 admin., 14 winda, 16, 4, 6, 8, 1B, 3A, 3B, Sołtysiaka Wacława , Strzykały Michała

3.07 od godz. 5:30 do 7:00 Września ulice Bytomska 3, Kaliska 2, 2a, 1, 1A, 1, 1A, 1D, Legnicka 1, 3, 7, 9, Suwalska 3, Opieszyn 2, M8, 2, 4, 4A, 4B, Zawodzie 1 A, 1 B, 1A, 1B, 3, 1A

4.07 od godz. 5:00 do 7:00

Nekla ulice Zawodzie 1, 2, 3, 4, 5, 5A, 7, 10, 11A, 13, 14, 14A, 15, 16, 17, 17A, 18A, 19, 20, 21, 24, 6, 8, 8A, 9, 9a, dz.388, DZ. 345/1, 9, Dworcowa 2, 14, 16, dz.968/4, Poznańska 25, 25A, 31, 33, 35, 1, 21, 3a, Rynek 1, 2, 3, 4, 20, 21, Chopina 35, 37, 39, 41, 43, 43A, 50, 52, 54, 56, 58, Długa 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 48, 5, 6, 7, 8, 9, Kasprzaka 11, Reymonta 1, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Sienkiewicza 1, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 3, 5, 7, 9, Staszica 1, 2, 3, 4

5.07 od godz. 5:30 do 7:00

powiat chodzieski miejscowość Sokołowo Budzyńskie 13, 14, 14A, 14D, 14F, 14G, 15, 16, 17, 17A, 18, 19, 64, dz. nr 258/12.

28.06 od godz. 8:00 do 12:00 miejscowość Budzyń osiedle Wierzbowe 2, 4, 5, 6, 7, 7A, 8, 9, 17, ul. Strażacka 11, 12, 16, 17, 18, 19, działka 982/5, 982/3, ul. Gimnazjalna 5.

28.06 od godz. 9:00 do 11:30 miejscowość Sokołowo Budzyńskie 1-12, 21, 32-38, 40, 41, 45, 46, 48, 49, 50, 51, przepompownia, dz. 101, 294/1.

1.07 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Wyszyny ul. Budzyńska 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, dz. nr 247, ul. Chodzieska 16, 18, 20, 21, 22, ul. Przy Stawie 15.

1.07 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Wymysław, miejscowość Zacharzyn 191, dz. nr 150/1, 367, 372.

2.07 od godz. 8:00 do 11:00

miejscowość Podanin osiedle Błękitne 1, dz. nr 240.

2.07 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Strzelce 3, 4, 5, 6, 7, 7A, 8, 9, 11, 12, sklep, szkoła, przepompownia, PGR, dz. nr 38, 64.

3.07 od godz. 8:00 do 12:00 miejscowość Strzelce 15, 16A, 16B, 17.

4.07 od godz. 8:00 do 12:00 Chodzież ul. Ujska 16, 47, 47B.

5.07 od godz. 8:00 do 12:00 miejscowość Milcz 3, 91, 92, 93, 93A, 94, 95, 95A, 96, 97, miejscowość Studzieniec 97.

5.07 od godz. 8:00 do 11:00 miejscowość Strzelce numery od 31 do 44B, działki 21/15, 21/54, 21/75, 228, 324/2, 328, 339, przepompownia.

11.07 od godz. 8:00 do 11:00

powiat pilski miejscowość Białośliwie ul. Ogrodowa numery od 2 do 18 oraz od 40 do 47, działka nr 267/1.

28.06 od godz. 8:00 do 16:00

miejscowość Byszki 32A, 33A.

1.07 od godz. 7:00 do 14:00 miejscowość Białośliwie ul. Ogrodowa od numeru 21 do numeru 39, ul. Łączna 1, 2, działka nr 322/3.

3.07 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Okaliniec 7, 8, 9, 10, 10A, 11.

4.07 od godz. 8:00 do 14:00 powiat kolski Gmina Suchy Las, miejscowość Złotkowo, ul. Złota 7, 9, ul. Lipowa 9a, 16, Bank Gospodarki Żywnościowej S.A., Atems Sp. z o.o.,

28.06 od godz. 8:30 do 12:00 Gmina Suchy Las, miejscowość Biedrusko, ul. Klonowa od nr 4 do nr 14 parzyste,

28.06 od godz. 9:00 do 13:00 powiat gnieźnieński Gniezno ul. Wrzesińska Hydrofornia, Przepompownia

28.06 od godz. 8:30 do 14:00 Miejscowość Cyk nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7A, 8, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 20, 22, działki nr 62, 59/3, 76/1.

2.07 od godz. 7:30 do 15:30

miejscowość Stara Łubianka ul. Jana Pawła II 28A.

2.07 od godz. 8:30 do 14:00 powiat wolsztyński Przemęt: ul. Rzemieślnicza nr 4C do 40 parzyste, nr 7 do 49H nieparzyste (oprócz Firmy TARTAK Przemęt), PPU PAB-BRUK (dz. 747/7), działka nr 792/8.

28.06 od godz. 9:00 do 13:00 powiat krotoszyński Kobylin ul. Czerwona Róża działki nr 136/45, 138/10; ul. Lawendowa nr 9; ul. Stokrotkowa nr 22.

2.07 od godz. 8:00 do 12:00

powiat ostrowski Piaski ul. Kasprzaka nr 1 do 15, nr 28 do 39, Zakład Mechaniczny CIESIELSKI; ul. Miaskowskiego nr 2, 3, 5, 7; ul. Warszawska nr 34, 36, 38, nr 40 do 48, nr 50 do 63, nr 64, 66, działka nr 479/11, Auto Naprawa WOŹNY, JAN-MAR, Stacja Bazowa POLKOMTEL, Stacja Paliw; ul. Krótka, Mickiewicza, Plac Wolności, Wschodnia, Żwirki i Wigury – całe ulice.

2.07 od godz. 9:30 do 16:00

powiat grodziski Gmina Rakoniewice, miejscowość Rakoniewice, ul. Jana Kochanowskiego cała, ul. Henryka Sienkiewicza cała z wyjątkiem nr 2 i 4, ul. Generała Władysława Sikorskiego 31, 32, 33, 34, 37, ul. Rzemieślnicza 29, 31, 33, 35, ul. Iwaszkiewicza 2, ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera 1, 2, 2a, 4, 5, 6, 7, 8, 8a, 10, 11, 34, ul. Wygoda 11 działki nr 26/49

3.07 od godz. 8:00 do 10:00 Gmina Rakoniewice miejscowość Rostarzewo ulica Rzemieślnicza numery 7, 9, ulica Rakoniewicka 36, 37, 40, 42, 44, działki 883/4, 883/40, 883/42, 883/54, 883/57, 883/60, miejscowość Stodolsko 42, 44, 45, 46, 47, 47A, 47B, 48, 48A, 48B, 49, 49A, 50, działka 237/1, miejscowość Cegielsko 1, 28, 28A, 28B,

5.07 od godz. 14:00 do 18:00 Gmina Rakoniewice miejscowość Wioska numery od 41 do 60A, 69, 91A

8.07 od godz. 9:00 do 17:00

Gmina Rakoniewice miejscowość Wioska numery od 41 do 60A, 69, 91A

9.07 od godz. 9:00 do 17:00 Gmina Rakoniewice miejscowość Wioska numery od 41 do 60A, 69, 91A

10.07 od godz. 9:00 do 17:00 Gmina Rakoniewice miejscowość Wioska numery od 41 do 60A, 69, 91A

11.07 od godz. 9:00 do 17:00

powiat śremski Błociszewo, Barbarki, Donatowo 53, 50, 51, 49, 54, 49d,

3.07 od godz. 9:30 do 12:30 powiat nowotomyski Gmina Kuślin, miejscowość Wąsowo, ul. Stare Koszary cała, ul. Lipowa 2, 4, od nr 1 do nr 33 nieparzyste, punkt apteczny Pod Lipami,

5.07 od godz. 9:00 do 13:00 powiat międzychodzki Gmina Sieraków, miejscowość Sieraków, Stacja Paliw Orlen, ul. Okręg Międzychodzki 1,

12.07 od godz. 9:00 do 14:00

ZOBACZ KONIECZNIE Za to dostaniesz odszkodowanie w podróży

Skąd wiemy o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

ZOBACZ KONIECZNIE Na tych odcinkach autostrad jest najwięcej wypadków

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii elektrycznej często planują wyłączenia prądu z powodu: modernizacji sieci energetycznej

przyłączania nowej sieci energetycznej

konserwacji sieci transformatowej

remonty

Inne wyłączenia prądu

Czasami może zdarzyć się tak, że brak prądu równa się awarii sieci energetycznej. Powodów może być wiele - uszkodzenia spowodowane przez człowieka, warunki pogodowe lub wybite bezpieczniki w instalacji domowej. Podajemy następujące przypadki: burza

powalone drzewo

silny wiatr

opady śniegu

szadź

kradzież przewodów przez złodzieja

wysiadanie bezpieczników

prace budowlane

Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu?

jeśli nie ma prądu w mieszkaniu to warto sprawdzić korki. Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie, czy jest prąd na klatce i ulicy

jeśli nie ma prądu na klatce schodowej to trzeba się skontaktować z właścicielem lub administratorem budynku

jeśli nie ma prądu w sąsiednich domach i mieszkaniach to trzeba skontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej

Jakie znaleźć sobie zajęcie, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

gry planszowe

rozmowa z domownikami

segregowanie ubrań

porządki w szafie

sen

czytanie książek

Warto również na okoliczność braku prądu przygotować sobie na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwa w dostawie prądu może zdarzyć się w godzinach wieczornych.

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!