Czy będą wyłączenia prądu 28.05 w wielkopolskim? Sprawdź, gdzie mogą być przerwy w dostawie

Gdzie można się spodziewać wyłączenia prądu w wielkopolskim 28.05? Pokazujemy spis miejsc, w których planowany jest brak prądu w wielkopolskim. Warto wiedzieć, kiedy i gdzie nastąpi przerwa w dostawie prądu w twojej okolicy. Brak prądu w domu może być budzić irytację, dlatego dobrze jest na ten czas znaleźć sobie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną planowanych wyłączeń prądu są najczęściej modernizacje sieci oraz remonty lub budowy.

Planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim

powiat chodzieski miejscowość Chodzież ul. Mańczaków garaże, mwik.

28.05 od godz. 7:00 do 14:00 miejscowość Wyszyny ul. Rolna 1, przepompownia. od 1.06 godz. 8:00 do 1.07 godz. 12:00 miejscowość Grabowo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 36, 37, dz. nr 136, 150/1, 199/1.

12.06 od godz. 10:00 do 12:00 miejscowość Sokołowo Budzyńskie 13, 14, 14A, 14D, 14F, 14G, 15, 16, 17, 17A, 18, 19, 64, dz. nr 258/12.

28.06 od godz. 8:00 do 12:00 miejscowość Wymysław, miejscowość Zacharzyn 191, dz. nr 150/1, 367, 372.

2.07 od godz. 8:00 do 11:00 powiat złotowski miejscowość Zagórze, Leśniczówka Wądołek, Jastrowie ul. Kilińszczaków nr od 16B do 16F, Jastimpex Sp. z o.o.

28.05 od godz. 7:30 do 11:30

Miejscowość: Stawnica 24B, 24C, 24E, 24L, 39, 40, 41, 42, działka numer 130na2

28.05 od godz. 7:30 do 15:00 Brzeźnica Kol. nr od 1 do 6A.

29.05 od godz. 8:00 do 10:00 Miejscowość: Buntowo 13, Wieża GSM działka nr 144na1.

29.05 od godz. 8:00 do 14:00 Miejscowość Trzebieszki nr 1, 2, 4, domki letniskowe.

4.06 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Chwalimie wieża GSM Orange.

4.06 od godz. 8:00 do 13:00 Miejscowość: Blękwit ul. Promykowa 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 14, ul. Lawendowa 1, ul. Leśna 31.

6.06 od godz. 7:30 do 13:30 Leszno Leszno: ul. Św. Huberta nr 10 do 18 parzyste; ul. Św. M. Kolbe nr 26; ul. Św. Krzysztofa nr 28, 30, 32, nr 31 do 45 nieparzyste.

28.05 od godz. 7:30 do 15:00

Leszno: ul. Grunwaldzka nr 68 do 92 parzyste, boisko Orlik (dz. 35/179); ul. Krzywa nr 1 do 6, 10A, 10B, 10C, 11, 11A; ul. Kwiatowa, Słoneczna - całe ulice.

3.06 od godz. 7:30 do 13:30 Leszno ul. Gryczana nr 9; ul. Siewna nr 42.

5.06 od godz. 7:30 do 12:30 powiat poznański Gmina Komorniki, miejscowość Rosnówko, ul. 1 maja od nr 5 do nr 33 nieparzyste, od nr 8 do nr 30 parzyste, 44, 45, 46, 49, 53, 55, ul. Miodowa całą, ul. Stawnego cała, ul. Mostowa cała, ul. Nowa 2, 2a, ul. Poznańska 11, 17, 18, 18a, 19, 21, 23, 25, 27, działki nr 68/1, 69/3, 162, 316/2,

28.05 od godz. 7:30 do 8:30 Gmina Komorniki, miejscowość Rosnówko, ul. 1 maja od nr 37 do nr 55 nieparzyste, od nr 32 do nr 46 parzyste, działka nr 81, Kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej, przedszkole samorządowe Słoneczko,

28.05 od godz. 7:30 do 12:00

Gmina Rokietnica, miejscowość Cerekwica, ul. Piaskowa od nr 1 do nr 25 nieparzyste, 49A, 51, 53, 55, 57, 57A, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, ul. Krzyszkowska od nr 2 do nr 12 parzyste, działki nr 302, Gmina Rokietnica, miejscowość Mrowino, ul. Wschodnia 7, ul. Krzyszkowska od nr 2 do nr 12 parzyste,

28.05 od godz. 8:00 do 13:00 Świątniki ulice A, Kórnicka 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16D, 17 B, 17A, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 7, 8A, 9, A, dz 76 A, dz. 86/3, DZ.108/1, 1, 2, 27, 28, 3, 4, 6, 8, 8C, dz. 65/4, DZ.68

28.05 od godz. 8:00 do 15:00

Borówiec ulice Dębowa 1, 11, 13, 15, 4, 6, 7, 9, dz. 74/40, dz. 74/48, DZ.74/14, 1A, 2, 3, 5, Kręta 21, 23, 24, Poznańska 16, -OS.LETN, 4, 8, 2, Prosta 1, 10, 11, 12, 13, 14, 4, 7, 8, 9, dz. 74/50, Zaułek 1, 3, 6,

28.05 od godz. 8:30 do 14:00

Gmina Komorniki, miejscowość Chomęcice, ul. Wspólna cała, ul. Podgórna cała, ul. Południowa cała, ul. Poznańska od nr 2 do nr 30 parzyste, od nr 1 do nr 23 nieparzyste, 49A,

28.05 od godz. 8:30 do 13:00 Gmina Tarnowo Podgórne, miejscowość Lusowo, ul. Otowska 1, 3, 5, 7, 15, 33, ul. Grzybowa 23, 25, ul. Stroma 10, Stacja uzdatniania wody w Lusowie, działki nr 393/8, 447, 450/4, 462/1

29.05 od godz. 8:00 do 17:00 Kobylnica ul. Dworcowa od 74 do 78 parzyste, ul. Spichlerzowa 7, ul. Wiatrakowa. bez 16. Katarzynki: ul. Glebowa.

29.05 od godz. 8:00 do 13:00 Kruszewnia: ul. Złotopolska. ul. Słowiańska, ul. Czarnoleska 9.

29.05 od godz. 8:00 do 13:00 Borówiec ulice Mała Rekreacyjna 10, 11, 12, 13, 14, 6, 8, Na Skarpie 19, DZ.91/2, Osiedle Zielona Polana 1, 10, 12, 14, 2, 3, 5, 8, 9, Poznańska DZ.90/11, Zielona Dolina 1, 10, 11, 13, 18, 2, 20, 22, 3, 5, 6, 9, Osiedle Piaskowe 17B

29.05 od godz. 8:30 do 15:00

Gmina Dopiewo miejscowość Więckowice działka nr 42/1

29.05 od godz. 9:00 do 13:00 Gmina Dopiewo, miejscowość Więckowice, ul. Tarnowska działka nr 42/1,

29.05 od godz. 9:00 do 13:00

Gmina Komorniki, miejscowość Głuchowo ul. Spokojna cała, Pogodna cała, Parkowa cała, ul .Polna cała, ul. Poznańska od nr 1 do nr 29 nieparzyste, od nr 2 do nr 38 parzyste, 37, 39, 41, 43, 44, ul. Radosna 8E, ul. Stawna 2, 2A, 6, ul. Tęczowa 7, 11, działka nr 71/5, 91/2, 125/3, 126/2, 126/5, 142/3, 208/2, 363/5, 363/3, 363/4, 363/6, 363/7, Piotr P. EURO-PARTS, BLUMEX DOLATA Sp. J., Dom Kultury "Dworek",

29.05 od godz. 9:00 do 13:00 Borówiec ulice Poznańska , Osiedle Piaskowe , Uroczysko , Leśna , Polna , Warzywna , Dojazd , Łąkowa , Źródlana , Zacisze

29.05 od godz. 14:00 do 15:00

Gmina Dopiewo, miejscowość Dąbrowa, ul. Bananowa cała, ul. Porzeczkowa cała, ul. Melonowa cała, ul. Leśna 1, 5, 7, 9, 13, ul. Rolna 83, działki nr 663, 667, 668, 677, 681,

3.06 od godz. 8:00 do 13:00 Gmina Tarnowo Podgórne, miejscowość Lusowo, ul. Nowa 24A, 53A, 53e, 53F, 53G, ul. Bliska cała, działki nr 377/1, 377/9, 392/10, 392/11,

3.06 od godz. 10:00 do 13:00 Gmina Dopiewo, miejscowość Dąbrowa, ul. Rolna 79,

4.06 od godz. 8:00 do 13:00 Swarzędz: Marcinkowskiego, ul. Kórnicka od 18 do 38, ul. Kościuszki od 6 do 16, ul. Dąbrowskiego od 3 do 27 nieparzyste, od 6 do 20 parzyste, ul. Piaski 25, ul. Kutrzeby, ul. Sikorskiego, ul. Kraszewskiego, ul. Polna 19, 20.

4.06 od godz. 8:30 do 9:30

Gmina Dopiewo, miejscowość Więckowice, ul. Leśna cała, ul. jeziorna 70, 72, 72a, 74, 74G, 76, 77, 78, ul. Kukurydziana 1,

4.06 od godz. 9:00 do 12:00

Gmina Tarnowo Podgórne miejscowość Lusówko Osiedle Rozalin ul. Piwonii 1, 3, 22, 24, 26, działki nr 552/111, 552/112, 552/113, 552/115, 552/116

4.06 od godz. 9:00 do 12:00 Gmina Dopiewo, miejscowość Otusz, ul. Turkusowa cała, ul. Promienista 43, 45, 55, 57,

4.06 od godz. 12:00 do 16:00 Luboń: ul. Niepodległości od 2 do 44 parzyste, od 3 do 9 nieparzyste, od 13 do 29 nieparzyste, ul. Przemysłowa 7, 9, 11, ul. Pow. Wielkopolskich 12A, 14.

5.06 od godz. 8:00 do 14:30 Przeźmierowo: ul. Składowa od 4 do 12 parzyste, od 18 do 38 parzyste, 5, 13, 15, 19, 21, 27, od 35 do 45 nieparzyste, dz. 427/4, ul. Leśna 27, 29.

5.06 od godz. 8:30 do 13:30

Skrzynki ulice Wiśniowa , Leśna , Kwiatowa , Palmowa , Poznańska

5.06 od godz. 9:00 do 10:30 Gmina Tarnowo Podgórne miejscowość Sierosław ul. Bobra 8, 22, 24, 26, 44, 46, ul. Kręta 5, działki nr 185, 394, 395, 398, 401, 402, 412, 413, 416, 419, 427,

5.06 od godz. 9:00 do 12:00 Gmina Tarnowo Podgórne, miejscowość Dolne Pole 28, 38, działki nr 144/28, 144/29, 144/30, 144/32, 144/33, 144/58,

6.06 od godz. 8:00 do 14:00 Świątniki ulice A, Kórnicka 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16D, 17 B, 17A, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 7, 8A, 9, A, dz 76 A, dz. 86/3, DZ.108/1, 1, 2, 27, 28, 3, 4, 6, 8, 8C, dz. 65/4, DZ.68

6.06 od godz. 8:00 do 15:00

Gmina Tarnowo Podgórne, miejscowość Sady, ul. Lotosowa od nr 21 do nr 29 nieparzyste, działki od nr 84/78 do nr 84/91, 84/105, od nr 84/106 do nr 84/118, 383/1, 383/2, 383/4, 383/5, 383/6, 383/8, 383/11, 383/12, 383/14, 383/17, 383/18, 383/19,

10.06 od godz. 8:00 do 14:00

Gmina Tarnowo Podgórne, miejscowość Sady, ul. Lotosowa od nr 21 do nr 29 nieparzyste, działki od nr 84/78 do nr 84/91, 84/105, od nr 84/106 do nr 84/118, 383/1, 383/2, 383/4, 383/5, 383/6, 383/8, 383/11, 383/12, 383/14, 383/17, 383/18, 383/19,

11.06 od godz. 8:00 do 14:00 Gmina Stęszew miejscowość Słupia ul. Osiedle Leśne całe, ośrodek wypoczynkowy,

23.06 od godz. 8:00 do 12:00 powiat pilski miejscowość Dźwierszno Małe 50, 51, 52, 52A, 52D, sklep.

28.05 od godz. 8:00 do 16:00

powiat szamotulski miejscowość Borek.

28.05 od godz. 8:00 do 16:00 Gmina Szamotuły, miejscowość Otorowo, ul. Wincentowo 7, 8, 9, 10, 11, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 29, 33, 35, 37, działki nr 487/2, przepompownia, Gmina Szamotuły, miejscowość Wincentowo 1, 4, 7, 9, 14, 16, 37,

28.05 od godz. 8:00 do 16:00 Gmina Pniewy, miejscowość Pniewy, ul. Łubinowa 3, 5, ul. Żonkilowa 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ul, Hiacyntowa cała, działki nr 1311, 1312, 1313, 1318, 1321, 1325, 1326, 1409/1,

28.05 od godz. 9:00 do 14:00 Gmina Kaźmierz, miejscowość Komorowo, ul. piękna 1, 3, ul. Jeziorna 14, 16, ul. Wypoczynkowa 1, 3, 7, 18, 19, 22, 23, ul. Spokojna 3, działki nr 33/10, 33/18, 33/27, 33/40, 33/41, 33/42,

3.06 od godz. 9:00 do 15:00

Gmina Szamotuły, miejscowość Baborowo 13, RSP Olech, Hydrofornia, FKU Olech Róża Olech,

4.06 od godz. 8:00 do 16:00 Gmina Kaźmierz, miejscowość Kiączyn, ul. Diamentowa cała, ul. Agatowa cała, ul. Topazowa 3A, 3B, MPS INVEST-PROJEKT Sp. z o.o.,

4.06 od godz. 8:00 do 14:00

Gmina Szamotuły, miejscowość Szamotuły, ul. Sprinterska cała, ul. Robotnicza od nr 4 do nr 22 parzyste, 5, ul. Łukasza Górki od nr 1 do nr 19 nieparzyste, ul. Generała Snopka 17, ul. Dobrogosta Szamotulskiego 4, 6, 7, 8, 16, 18, ul. Wacława Szamotulczyka 19, 21, działki nr 3391, 3391/1, 3400, 3402,

5.06 od godz. 8:00 do 16:00 Gmina Duszniki, miejscowość Ceradz Dolny, ul. Powstańców Wielkopolskich 72, 74, 76, 78, działki nr 131/2, 131/5,

7.06 od godz. 10:00 do 13:00

powiat nowotomyski Gmina Lwówek, miejscowość Linie cała z wyjątkiem działki nr 397, 400/1, 401, 405, Gmina Lwówek, miejscowość Konin od nr 1 do nr 28C, od nr 50 do nr 56, 61, Gospodarstwo rolne Wacław Słoma, Borówka-Land Sp. z o.o., pałac w Koninie, Kemping i plaża Konin, kaplica pw. błogosławionego Michała Kozala, OSP Konin, działka nr 563/3, Gmina Kwilcz, miejscowość Chudobczyce od nr 5 do nr 26, , Dwór w Chudobczycach,

28.05 od godz. 8:00 do 13:00 Gmina Lwówek, miejscowość Brody 115A, Rolnicze gospodarstwo doświadczalne Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

29.05 od godz. 8:00 do 14:00 Gmina Nowy Tomyśl, miejscowość Nowy Tomyśl 89, ul. Henryka Sienkiewicza 48, 48A, ul. Wypoczynkowa 20, działki nr 1613/1, 1614/74, HUTTOWSKI blacharstwo, lakiernictwo pojazdowe Stanisław, Gmina Nowy Tomyśl, miejscowość Paproć 86, 87, 88, 89,

29.05 od godz. 8:00 do 10:00

Gmina Nowy Tomyśl miejscowość Paproć ul. Promienista od 16 do 23, ul. Wypoczynkowa od 80A do 100 nr parzyste, działki nr 215/19, 215/39, 215/54, Gmina Nowy Tomyśl miasto Nowy Tomyśl ul. Promienista od 16 do 23, ul. Wypoczynkowa od 80A do 100 nr parzyste, działki nr 215/19, 215/39, 215/54,

29.05 od godz. 12:00 do 15:00

Gmina Nowy Tomyśl, miejscowość Glinno, ul. Dębowa cała, działki nr 27/11, 27/25,

7.06 od godz. 9:30 do 12:30 powiat śremski Śrem ulica Poznańska 15

28.05 od godz. 8:00 do 13:00 Włościejewki 24

29.05 od godz. 8:30 do 13:00 powiat kępiński Miejscowość: Białobłocie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10A, 11, 12, 14, 15, 16 ,17, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 36A, Działka numer 135.

28.05 od godz. 8:00 do 15:00

powiat gnieźnieński Gniezno ul. Jesionowa 45, 43, ul. Wiązowa 1, 2, 3, 6, 7, 9, dz. 3/48, ul. Wrzesińska 194, 199, 200, 188C, Hydrofornia, Przepompownia

28.05 od godz. 8:00 do 16:30 Czechowo, Grotkowo

4.06 od godz. 7:30 do 9:30 Grotkowo

4.06 od godz. 8:30 do 14:30 Modliszewko 13 - 28 oraz działki przyległe

4.06 od godz. 11:00 do 13:00 Łubowice, Łubowiczki, Kiszkowo 2

7.06 od godz. 9:00 do 11:00 powiat grodziski Gmina Kamieniec, miejscowość Karczewo 1, 2, 2a, 3, od nr 54 do nr 70, 72, UMIG, złącze TPSA, Pałac w Karczewie, działki nr 367, 386, 413/3, 422/2, 513/1, 513/3, 513/4,

28.05 od godz. 8:30 do 14:30 Gmina Kamieniec, miejscowość Karczewo 1, 2, 2a, 3, od nr 53 do nr 70, 72, UMIG, złącze TPSA, Pałac w Karczewie, działki nr 367, 386, 413/3, 422/2, 513/1, 513/3, 513/4,

10.06 od godz. 9:30 do 12:30

Gmina Rakoniewice, miejscowość Rostarzewo ul. Gościeszyńska 27, 30, 47, 49, 51, 53, 55, 55a, 57, 59, 62B , 64, 66, 70, działki nr 539/6, 617, 622/12,

12.06 od godz. 9:30 do 12:30

powiat czarnkowsko-trzcianecki miejscowość Połajewo ul. Boczna 4.

28.05 od godz. 8:30 do 12:30 miejscowość Połajewo ul. Kwiatowa 1, 2, 7, 9, dz. nr 1010/9.

28.05 od godz. 9:00 do 12:00 miejscowość Antoniewo 23C, 24, 25, 26, 26C, 26K, 27, dz. nr 159/8, 159/21-24.

29.05 od godz. 8:00 do 10:30 miejscowość Antoniewo 17, 17C, 18, 19, 19A, 20, 21, 22, dz. nr 174/8.

29.05 od godz. 10:30 do 13:00 miejscowość Nowa Wieś 67, 68, 72, przejazd PKP.

31.05 od godz. 8:00 do 9:30 miejscowość Nowa Wieś 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, przejazd PKP.

31.05 od godz. 10:00 do 13:30

miejscowość Trzcianka ul. Kopernika 13, 14.

4.06 od godz. 8:00 do 13:30 miejscowość Siedlisko 95, 96, 97, 98, 99, 99a, 100, 101.

5.06 od godz. 8:00 do 11:30 powiat wrzesiński Miłosław ul. Niepodległości 21- 30 , Wojska Polskiego, Kosynierów 33, 35, 39- 48, 51, 52.

28.05 od godz. 8:30 do 12:30 Września ulice Azaliowa 13, 17, 5, 50N, 7, 9, Paderewskiego Ignacego 49b, 50, 50A, 50E, 50I, 52A, 52B, 52C, Szafirowa 49

28.05 od godz. 9:00 do 13:00 Starczanowo 145, 146, dz. 200/9, ul. Woźniaka,

3.06 od godz. 9:00 do 15:00 Obłaczkowo 52B, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 86A, 86B, 86C1, 86C2, 86D1, 86D2, 87, 90, 91

5.06 od godz. 9:00 do 14:00 powiat średzki Środa Wlkp. ul. Wysockiego, Traugutta, Stabrowskiej, Dmowskiego 2, Słoneczna 1- 23, Zielona 1, dz. 30, Rodzinny Ogród Działkowy im. Odrodzenia, Spacerowa 18, Szajdaka, Grabiasa 22, 24, 30 , Stabrowskiej, Szlafroka 1-12 nieparzyste, 2-14 parzyste,, Wrzesińska (MPEC).

28.05 od godz. 8:30 do 10:00

powiat wolsztyński Przemęt ul. Rzemieślnicza nr 7 do 49H, nr 4C do 40 parzyste, FUH PABICH, PPU PAB-BRUK.

28.05 od godz. 9:00 do 13:00 gm. Przemęt: Wieleń ul. Południowa nr 16 do 24 parzyste; ul. Środkowa nr 10 przepompownia ścieków (dz. 930/9).

29.05 od godz. 8:00 do 10:00 gm. Przemęt: Osłonin ul. Świerkowa - cała ulica (oprócz nr 1, 2, 3).

29.05 od godz. 11:00 do 13:00 powiat obornicki miejscowość Karolewo.

28.05 od godz. 11:00 do 12:00 powiat gostyński gm. Poniec: Miechcin nr 12 do 17, FARMTECH, AMAR, Wiejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku (dz. 242/1).

29.05 od godz. 7:30 do 9:00 gm. Poniec: Miechcin nr 12 do 17, FARMTECH, AMAR, Wiejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku (dz. 242/1).

29.05 od godz. 13:00 do 14:30

gm. Poniec: Miechcin nr 1 do 11C, 19, 20, 21.

29.05 od godz. 7:30 do 14:30 gm. Gostyń: Krajewice nr 13 do 24C, nr 31 do 45.

29.05 od godz. 8:00 do 16:00 gm. Gostyń: Dusina - cała miejscowość (oprócz nr 12A, 22).

3.06 od godz. 7:30 do 11:00 Pępowo: ul. Umińskiego - cała ulica (oprócz nr 12); ul. Płaczka nr 5, 6A, 7, działka nr 708.

3.06 od godz. 9:00 do 13:00 Gostyń: ul. Dusińska nr 10 (dz. 253/7) MINICARY; ul. Tarninowa nr 8 (dz. 253/17).

4.06 od godz. 8:00 do 15:00 gm. Gostyń: Markowo - cała miejscowość; Daleszyn nr 51, 52 do 80, EKO-PARTNER, Usługi Stolarskie POZNAŃSKI, Szkoła, przepompownie ścieków (dz. 160 i dz. 448).

4.06 od godz. 9:00 do 12:00

gm. Poniec: Sarbinowo - cała miejscowość.

5.06 od godz. 8:30 do 10:30 powiat leszczyński gm. Osieczna: Kąkolewo ul. Krzywińska nr 16A do 44 parzyste, nr 31 do 57 nieparzyste, Usługi Ślusarsko-Kowalskie, BUD-MET, przepompownia ścieków (dz. 449); ul. Okrężna nr 1, 4, 6.

29.05 od godz. 7:30 do 15:30 gm. Święciechowa: Henrykowo ul. Perłowa nr 2 do 16 parzyste, działka nr 573/8.

29.05 od godz. 7:30 do 12:30 Rydzyna: ul. Gierymskiego, Grottgera, Witkiewicza - całe ulice; ul. Wyspiańskiego nr 1BA.

31.05 od godz. 7:30 do 14:30 gm. Osieczna: Frankowo nr 17 do 23, działka nr 126/2.

3.06 od godz. 8:00 do 13:30 gm. Włoszakowice: Boszkowo-Letnisko ul. Dominicka działka nr 987.

3.06 od godz. 8:30 do 12:30 Osieczna ul. Gostyńska (Letnisko) działka nr 1711 (domki nr 11, 12, 14, 15, 18, 19, 20).

4.06 od godz. 8:00 do 15:00

powiat wągrowiecki miejscowość Sady 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, dz. nr 303/64-65.

29.05 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Rakowo.

29.05 od godz. 11:00 do 12:00 miejscowość Grabowo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 21, 22, 23, 24, 36, 37, dz. nr 136.

12.06 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Grabowo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 21, 22, 23, 24, 36, 37, dz. nr 136.

13.06 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Rgielsko dz. nr 355/28.

17.06 od godz. 8:00 do 14:00 powiat kolski Miejscowość: Drożyska Wielkie 95, 96.

31.05 od godz. 8:00 do 12:00

Gmina Suchy Las, miejscowość Chludowo, ul. Golęczewska cała z wyjątkiem marketu Dino Oczyszczalni ścieków myjni Erhle oraz działki nr 382/4, ul. Strumykowa 1, 3, 5, 7, 7a, 8, 9, 10, 11, 12, ul. Poznańska 9, 11, 12, 14, ul. Szkolna 1, 2, 4, 5, 7, 9, 9a, 10, 11, 11a, 12, 12a, ul. Słoneczna 1, Stare przedszkole przy ul. Poznańskiej, Dom nauczyciela przy Zespole Szkół im. Ojca Mariana Żelazka, sklep przy ul. Szkolnej.

3.06 od godz. 8:00 do 16:00

powiat kościański Krzywiń ul. Bojanowskiego nr 1 do 11, działka nr 164/4, Sad; ul. Chłapowskiego nr 1, nr 2 do 9; ul. Kościelna nr 2 do 10 parzyste, nr 11 do 20, Kościół; ul. Mostowa nr 1A, 3, 3A, DINO; ul. Nawrockiego nr 11 do 31, działki nr 87/2, 137/6, przepompownia ścieków; ul. Rynek nr 11 do 15, PPHU Maćkowiak, PHU FINANCE; ul. Szkolna nr 3 do 9 nieparzyste; ul. Kościańska - cała ulica (oprócz nr 92, 94, 95); ul. Boczna, Działkowa, Kilińskiego, Łąkowa, Ogrodowa, Polna, Poprzeczna, Słoneczna, Spokojna, Zielona – całe ulice.

3.06 od godz. 8:30 do 11:30 Śmigiel ul. Leszczyńska 27, Restauracja WIGWAMY.

3.06 od godz. 9:00 do 13:00 Śmigiel ul. Ariańska nr 1; ul. Leszczyńska nr 21 do 33 nieparzyste, nr 34, 43, 45, AMBED GYM; gm. Śmigiel: Nietążkowo ul. Leszczyńska nr 1 do 11, działka nr 216/1; ul. Krótka - cała ulica.

3.06 od godz. 9:00 do 11:00

Śmigiel ul. Ariańska - cała ulica (oprócz nr 1, 2).

3.06 od godz. 11:30 do 13:00

gm. Kościan: Turew ul. Podgórna nr 7 do 17 nieparzyste.

4.06 od godz. 8:00 do 14:00 gm. Kościan: Choryń nr 10B do 16 parzyste, nr 23, 25, 27, 30, 35, 39, 39A, 43, HRS DANKO, działki nr 70/10, 70/86.

4.06 od godz. 9:30 do 13:30 gm. Krzywiń: Zbęchy-Pole nr 19 do 28, nr 33 do 35, nr 49, działki nr 163/4, 331/1, świetlica.

10.06 od godz. 8:30 do 16:00 powiat krotoszyński Smolice dz. 403, boisko sportowe.

3.06 od godz. 13:30 do 16:00 Kobylin ul. Lawendowa nr 9; ul. Stokrotkowa nr 22; ul. Czerwona Róża działki nr 136/45, 138/10.

4.06 od godz. 9:00 do 14:00

powiat międzychodzki Gmina Sieraków, miejscowość Lutomek od nr 1 do nr 27, 31, 32, sklep spożywczo-przemysłowy Przemysław K.,

6.06 od godz. 8:00 do 14:00

Skąd pobieramy informacje o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii elektrycznej często planują wyłączenia prądu z powodu: modernizacji sieci energetycznej

przyłączania nowej sieci energetycznej

konserwacji sieci transformatowej

remonty

Inne wyłączenia prądu

Czasami może zdarzyć się tak, że brak prądu równa się awarii sieci energetycznej. Powodów może być wiele - uszkodzenia spowodowane przez człowieka, warunki pogodowe lub wybite bezpieczniki w instalacji domowej. Podajemy następujące przypadki: burza

powalone drzewo

silny wiatr

opady śniegu

szadź

kradzież przewodów przez złodzieja

wysiadanie bezpieczników

prace budowlane

Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu?

nie ma prądu w mieszkaniu - dobrze jest sprawdzić korki. Następnie warto sprawdzić, czy jest prąd na ulicy i na klatce

nie ma prądu na klatce schodowej - trzeba skontaktować się z administratorem budynku lub właścicielem

nie ma prądu w sąsiednich mieszkaniach i domach - trzeba kontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej

Jakie znaleźć sobie zajęcie, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

rozmowa z domownikami

gry planszowe

porządki w szafie

segregowanie ubrań

czytanie książek

sen

Dobrze jest odpowiednio przygotować się na nagły brak prądu i mieć przygotowane na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwy w dostawie prądu mogą pojawić się w godzinach wieczornych.

