Czy będą wyłączenia prądu 29.05 w wielkopolskim? Sprawdź, gdzie mogą być przerwy w dostawie

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim

Roszki ulice Korytnicka 16, Kościelna 4, 8, 12, 16, 18, Koźmińska 8, 11, 23, 38, Krotoszyńska 6, 9, 10, od 12 do 14, 16, 17, 26, 138, 307/1, Orpiszewska 1, Raszkowska 1A, 3, 8. 29.05 od godz. 8:00 do 9:00

Ugrzele od 10 do 12. 29.05 od godz. 8:00 do 9:00

Ugrzele od 1 do 5, od 7 do 9, 14. 29.05 od godz. 8:00 do 9:00

Baszyny 1, 2, od 5 do 8, 9A, od 10 do 14, 16, od 23 do 25, DZ185. 29.05 od godz. 8:00 do 9:00

powiat kępiński

Kępno ulica Wrocławska 88 A, 88 C, 88d, 88D, 234/35 , 234/28.

29.05 od godz. 9:00 do 13:00

Kierzno od 5 do 7, 7 F, od 8 do 15, 16B, 17, od 19 do 21, 21A, 21B, 21C, 81, 81a, od 82 do 88, 88A, 88b, 88C, 88D, 88g, od 89 do 91, 91A, 92, od 94 do 105, 107, 109, 109A, od 110 do 122, 124, 125, 125A, 127, 30110, 562/5, 610, 617/3, 628/8, 631/6, 645, 646/5, 646/6, 678.

29.05 od godz. 9:30 do 11:00

powiat wrzesiński

Dolne Grądy 10, od 13 do 16, 644/4 (GPO), 649 (GPO).

29.05 od godz. 8:00 do 12:00

Ciemierów-Kolonia , Dolne Grądy od 34 do 36, Kolonia Lisewo od 2 do 6, Ruda Komorska , Zamość 9, 11.

29.05 od godz. 11:00 do 15:00