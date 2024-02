Czy będą wyłączenia prądu 3.02 w wielkopolskim?

Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w wielkopolskim 3.02? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia w ciągu najbliższych dni. Brak prądu może być irytujący, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu sytuacje w wielkopolskim.

Gdzie obecnie (3.02 9:04) nie ma prądu w wielkopolskim?

powiat czarnkowsko-trzcianecki miejscowość Białężyn 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, dz. nr 36/3, 36/7.

3.02 od godz. 8:00 do 14:00

Planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim

powiat kępiński Trzebień 30J, 406/2, 406/4, 406/5, 408, 409/1, dz. 404/1.

2.03 od godz. 8:30 do 9:30 Miejscowość: Mały Buczek 19, 20, 21, 24.

14.02 od godz. 8:00 do 13:30 Miejscowość: Wielki Buczek 20, 21, 22, 23, 24, 24A, 25, 26, 27, 28, 29, 60A

15.02 od godz. 8:00 do 12:00 powiat czarnkowsko-trzcianecki miejscowość Krzyż Wielkopolski ul. Cyprysowa 9, ul. Cisowa 12, 13.

3.02 od godz. 9:30 do 12:00 miejscowość Pęckowo ul. Kwiatowa 2, 3, ul. Różana 2, 14, dz. nr 310/86, ul. Liliowa dz. nr 310/90.

3.02 od godz. 12:30 do 15:00

Trzcianka ul. Sadowa dz. nr 3205/20-22.

6.02 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Połajewo ul. Lipowa.

6.02 od godz. 8:30 do 16:30 miejscowość Kruteczek 26, 26A, miejscowość Nowiny nr od 1 do nr 36, 41, miejscowość Stajkowo 98, 99, 99A-D, 99K, 100C, dz. nr 47/1, 54/1, 58/4.

6.02 od godz. 12:15 do 15:00 miejscowość Połajewo ul. Lipowa.

7.02 od godz. 8:00 do 16:30 miejscowość Połajewo ul. Lipowa.

8.02 od godz. 8:00 do 16:30 Trzcianka ul. Polna 1.

7.02 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Połajewo ul. Leśna (bez wyłączenia sklepu bud. nr 1) ul. Lipowa, ul. Szkolna 10, 27, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 42.

9.02 od godz. 8:00 do 16:30

miejscowość Brzeźno ul. Czarnkowska dz. nr 465.

10.02 od godz. 9:00 do 11:00

miejscowość Mężyk numery od 1 do 34, działki 71/1, 78/2, 79, 102/1, 102/5, 102/6, 110/1, 111, 115/1, 124/3, 179, 183, 190/1, 191/2, 194/1, 194/5, 216, 289, 7266/3.

12.02 od godz. 9:00 do 11:00 miejscowość Marylin 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26A, 26B, 27, 29, 34, 81, 84, 87, 99, 100, dz. 43/7, 45/2, 80, 151/2, 160/4, 162, 164/2, 172/8-18, 172/21-23, 172/29-44, 185/5.

12.02 od godz. 11:30 do 13:15 miejscowość Młynkowo 136, 137, 138, 139, 140, miejscowość Tarnówko 132, 133, 134, 135, 136, 137.

13.02 od godz. 8:30 do 10:00 miejscowość Śmieszkowo ul. Polna 164/2 przepompownia.

13.02 od godz. 9:00 do 14:00 miejscowość Młynkowo 141, 142, 143, miejscowość Tarnówko 141, 142, 143.

13.02 od godz. 10:00 do 11:45

miejscowość Młynkowo 146, 147, 148, 149, 150, 151, miejscowość Tarnówko 152, 152B.

13.02 od godz. 12:00 do 13:30 powiat międzychodzki Gmina Sieraków, miejscowość Góra od nr 8 do nr 17, 19, 20, 20c, 21, 22, 23, 23A, 23b, 23d, 23j, 23K, od nr 24 do nr 35, 44, 88, leśniczówka, Towarzystwo Gospodarcze "MEBLOPOL" Sp. z o.o. działki nr 2/6, 83/1, 84/1, Gmina Sieraków, miejscowość Chalin od nr 1 do nr 5/1, 20, 23, 24, 25, 30, 33, działki nr 2, 29/1, 29/3, 29/4, 29/7, 29/10, 29/12, 29/13, 33, 34, 35/17, 37, 9/1, 86/11, 88/13, 88/16, 88/17, 127/2, 146/5, 151, Przedsiębiorstwo produkcyjno-budowlane "ZETBEER" Sp. z o.o. Gmina Sieraków, miejscowość Przemyśl od nr 1 do nr 6a, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14a, 15, 20, 20D, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 33, 46C, 47C, Hydrofornia, punkt uzdatniania wody, rolnicza spółdzielnia produkcyjna POSTĘP w Kurnatowicach (Przemyśl), działki nr 2, 15/1, 15/2, 15/3, 29/1, 29/3, 29/4, 29/7, 29/10, 29/12, 29/13, 33, 34, 35/17, 37, 47/7, 64, 69, 105/1, 127/2, 146/5, 151, Gosp. Rolne Paweł Sroka, gosp. rolne Graś Krzysztof, firma "BOKAR", Gmina Sieraków, miejscowość Śrem 2, 2a, 3, 4, 5, 5/1, 20, 23, 24, 25, 29, 30, 33, działki od nr 29/11 do nr 29/13, 33, 37, 146/5, 151, Gmina Sieraków, miejscowość Grobia, 33, 34, 46C, 47C, 49, 50, 51, 51a, 52, 53, 53A, 53B, działki nr 108/1, 115, 130, 134, 140/3, 148, Gospodarstwo Rolne Maciej Walorczyk,

5.02 od godz. 7:30 do 9:30

Gmina Kwilcz miejscowość Prusim 4, 5, 24, 35, 37, 38, 40, działki nr 159/16, 199/7, 207, 212/21, Hydrofornia, Zakład Obsługi Mienia SA, Leśniczówka, wieża telekomunikacyjna T-Mobile SA,

5.02 od godz. 8:00 do 12:00 Gmina Kwilcz miejscowość Prusim 3, 6, 7, od 10 do 18A, 21, 22, 22A, 23, od 28 do 34A, 129, 132, 217, 218, 222, 241, ul. Nad Jeziorem 7, 11, 15, działki nr 24, 94/1, 94/2, 94/3, 94/8, 94/9, 94/10, 94/11, 94/15, 94/16, 94/17, 94/19, 94/22, 95, 96/2, 105/1, 151/1, 151/2, 151/3, 151/5, 151/6, 151/8, 151/9, 151/10, 151/11, 151/12, 151/15, 151/16, 151/17, 151/18, 151/19, 151/20, 151/21, 151/25, 151/26, 151/27 151/28, 151/29, 151/31, 151/33, 151/37, 151/39, 157, 165/1, 172/3, 313/1, 337/1, 337/2, Plaża, Syrena alarmowa straży pożarnej, lokal Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Prusim "Jezioraki",

5.02 od godz. 11:00 do 14:00

Gmina Kwilcz, miejscowość Kwilcz, ul. 1 Maja od nr 7 do nr 23A nieparzyste, od nr 6 do nr 24 parzyste, ul. Ogrodowa 1, 2, ul. Parkowa 15, ul. Pogodna 6, ul. Spacerowa 9, 11, ul. Gumna 7, 8, 9, ul. Jaśminowa 4, 5, 6, działki nr 96/6, 96/46, 383 Pałac Kwileckich, budynek TP S.A.,

6.02 od godz. 8:00 do 12:00 Gmina Kwilcz miejscowość Kubowo-Dąbrowa nr od 1 do 10 oprócz nr 8, działki nr 12/1, 17, 73/2, 1, wieża telekomunikacyjna Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o.

6.02 od godz. 11:00 do 14:00 Gmina Sieraków, miejscowość Góra od nr 8 do nr 17, 19, 20, 20c, 21, 22, 23, 23A, 23b, 23d, 23j, 23K, od nr 24 do nr 35, 44, 88, leśniczówka, Towarzystwo Gospodarcze "MEBLOPOL" Sp. z o.o. działki nr 2/6, 83/1, 84/1, Gmina Sieraków, miejscowość Chalin od nr 1 do nr 5/1, 20, 23, 24, 25, 30, 33, działki nr 2, 29/1, 29/3, 29/4, 29/7, 29/10, 29/12, 29/13, 33, 34, 35/17, 37, 9/1, 86/11, 88/13, 88/16, 88/17, 127/2, 146/5, 151, Przedsiębiorstwo produkcyjno-budowlane "ZETBEER" Sp. z o.o. Gmina Sieraków, miejscowość Przemyśl od nr 1 do nr 6a, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14a, 15, 20, 20D, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 33, 46C, 47C, Hydrofornia, punkt uzdatniania wody, rolnicza spółdzielnia produkcyjna POSTĘP w Kurnatowicach (Przemyśl), działki nr 2, 15/1, 15/2, 15/3, 29/1, 29/3, 29/4, 29/7, 29/10, 29/12, 29/13, 33, 34, 35/17, 37, 47/7, 64, 69, 105/1, 127/2, 146/5, 151, Gosp. Rolne Paweł Sroka, gosp. rolne Graś Krzysztof, firma "BOKAR", Gmina Sieraków, miejscowość Śrem 2, 2a, 3, 4, 5, 5/1, 20, 23, 24, 25, 29, 30, 33, działki od nr 29/11 do nr 29/13, 33, 37, 146/5, 151, Gmina Sieraków, miejscowość Grobia, 33, 34, 46C, 47C, 49, 50, 51, 51a, 52, 53, 53A, 53B, działki nr 108/1, 115, 130, 134, 140/3, 148, Gospodarstwo Rolne Maciej Walorczyk,

6.02 od godz. 18:00 do 20:00

Gmina Chrzypsko Wielkie, miejscowość Łężeczki 2, 3, 7, 8, 9, 13, 15, 16, 17, od nr 21 do nr 28, 29, 30, 30A, 34, 35, 35G, 36, 41 45, 46, 50, 56, 72, 72E, ul. Osiedle leśne od nr 1 do nr 9, ul. Słoneczna cała, , ul. Osiedle Widokowe 7 działki nr 54/2, 55/2, 55/6, 56/4, 57, 57/4, , 70/4, 72/10, 72/11, 72/19, 79/1, 80/2, 195/2, 195/6, 195/7, 195/8, 195/13, 195/20, 195/21, 195/22, 195/23, 195/28,

8.02 od godz. 8:00 do 14:00 Gmina Kwilcz miejscowość Lubosz działki nr 263, 265/5, 265/7, 265/30, 265/31, 265/37, 265/48, 265/49, 265/54, 265/55, 265/56, 267/23, 267/37, 267/39, 265/70,

9.02 od godz. 9:00 do 15:00 Gmina Chrzypsko Wielkie, miejscowość Śródka od nr 1 do nr 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, hotel Kraina Stu Jezior, Pałac Śródka, działki nr 25/43,

9.02 od godz. 11:00 do 16:00

Gmina Sieraków, miejscowość Przemyśl od nr 1 do nr 10, 12, 13, 14, 14A, 15, działki nr 69, wspólnota mieszkaniowa Przemyśl 14,

15.02 od godz. 8:00 do 12:00 Gmina Sieraków miejscowość Grobia 3, 4, 5, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31B, 63, 64A, działki nr 32/5, 44, 84/1, 84/6, Podolski Sp z o.o. Sp. K., miejscowość Jaroszewo działka nr 76, Handel Częściami Samochodowymi Nowymi i Używanymi Blacharstwo-Lakiernictwo Tomasz Schroeter

15.02 od godz. 11:00 do 15:00 Gmina Kwilcz miejscowość Kwilcz ROD Niezapominajka, działki nr 82/8, 82/9, 82/41, 82/42, 82/63, 82/75, 82/76, 82/77, 83/28, 83/48, 83/50, 83/51, 83/52, 83/70, 83/87, 83/94, 83/95, 83/119, 83/128, 83/130, 83/133, 83/137, 83/143, 83/147, 83/148

20.02 od godz. 8:00 do 15:00

powiat leszczyński Wijewo ul. Kalek nr 3, 4, 12, 18, 28; działki nr 462/2,7,9; ul. Zachodnia nr 31 do 35A nieparzyste; działki nr 547/7, 548/1,3,4,5,6.

5.02 od godz. 7:30 do 10:30

gm. Święciechowa: Strzyżewice ul. Spadochronowa nr 20, 22.

7.02 od godz. 8:30 do 15:30 Włoszakowice ul. Grotnicka nr 35, 35A, 39, 41, 41C, nr 74 do 84 parzyste. gm. Włoszakowice: Grotniki ul. Akacjowa, Boszkowska, Kręta, Krótka, Łąkowa, Ogrodowa, Piaskowa, Podgórna, Polna, Słoneczna, Wiejska, Źródlana - całe ulice; ul. Nowa nr 1, działka nr 477/3; ul. Szkolna nr 1.

10.02 od godz. 8:30 do 12:00 powiat wągrowiecki miejscowość Bukowiec działki 108/2, 108/3, 108/7, 108/11, 108/18, 108/20, 108/35, 108/40, 108/41, 108/43, 108/46.

5.02 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Kobylec ul. Rumiankowa dz. nr 201/24, ul. Sezamowa dz. nr 199/6, ul. Koperkowa dz. nr 200/16.

9.02 od godz. 8:00 do 14:00 Grzybowo posesje i działki przy Jeziorze Budziszewskim

9.02 od godz. 9:00 do 14:00

miejscowość Gołańcz ul. Zamkowa 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 20, dz. nr 762/2, 763/1, 765, 897, Zamek.

15.02 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Dąbkowice 12.

16.02 od godz. 8:00 do 12:00 powiat szamotulski Gmina Obrzycko, miejscowość Obrzycko, ul. Plac Lipowy 1, od nr 5 do nr 10, 12, 12A, 13, 14, 15, 16, ul. Generała Henryka Dąbrowskiego 3, 4, 5, 5a, 9, 10, 10a, ul. Stanisława Staszica 1, 2, 3, 4, 5a, ul. Strzelecka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 12b, poczta przy ul. Plac Lipowy, przedszkole "Bajkowa Kraina", strażnica OSP, działki nr 304, 305,

5.02 od godz. 8:00 do 14:00

miejscowość Biezdrowo 39, 40, 40A-B, 41, 42, 43, 43A-G, 44, 44A-B, 44K, 60, 61, numer od 64 do nr 70, miejscowość Pierwoszewo.

5.02 od godz. 10:00 do 13:00

Gmina Pniewy miejscowość Zamorze od 1 do 6 oraz od 25 do 34D, działki nr 23/1, 23/2, 24/1, 34/1, 138, 157/7, OSP Zamorze, Gospodarstwo Rolne Łukasz Dolata, Pniewskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.,

7.02 od godz. 8:00 do 11:00 miejscowość Karolewo, miejscowość Pakawie dz. nr 80441/4, Koło Łowieckie, miejscowość Lubowo numery od 8 do 10, działki nr 169/, miejscowość Wartosław dz. nr 269/1, miejscowość Pożarowo 3, 17, dz. nr 18/2, 28/19.

7.02 od godz. 9:00 do 13:00 Gmina Pniewy miejscowość Zamorze od 6A do 24, działki nr 72/3, 77, 83, 139, 140/1, 140/2, 141, 146/2, 148, 149/2, 149/3, 157/3, 157/4, 157/7, 158/9, Gospodarstwo Rolne Dariusz Werner, Gospodarstwo Rolne Piotr Smorawski,

7.02 od godz. 10:00 do 14:00 Gmina Obrzycko, miejscowość Oborowo od nr 1 do nr 9, 10, 10A, 10B, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 11, sklep, świetlica, oczyszczalnia ścieków, działki nr 40/1, 63/3,

8.02 od godz. 8:00 do 14:00

Gmina Pniewy obręb ewidencyjny Karmin miejscowość Rudka 4, 4D, 6, 47, 48, działki nr 24/10, 24/15, 24/60,

9.02 od godz. 8:00 do 11:00 Gmina Szamotuły miejscowość Otorowo ul. Wincentowo 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 19, działka nr 480/3, 487/2, 806/1, przepompownia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o.

9.02 od godz. 8:00 do 14:00 Gmina Pniewy, miejscowość Rudka 1, 2, 3, , działki nr 22/2, 22/6, Gmina Pniewy, miejscowość Karmin 1, 2, 3, działki nr 22/2

9.02 od godz. 10:00 do 12:00

Gmina Szamotuły miejscowość Kępa ul. Porzeczkowa cała, Agrestowa 7, 9, 11 ,13, 16, 18, 20, 22, 24, Truskawkowa 15, od 17 do 27, Mirabelkowa 15, działki nr 29/44, 29/45, 29/46, 29/47, 29/47, 29/67, 29/68, 29/69, 29/70, 29/71, 29/72, 29/74, 29/80, 29/81, 29/83, 29/85, 29/88, 29/94, 29/192, 212/3, 212/4, 213/3, 213/4, 213/6, 214/1, 214/3,

9.02 od godz. 10:00 do 14:00

Gmina Ostroróg miejscowość Wielonek od 2 do 26 od 31 do 41, 44A, 48, działki nr 362/1, 372, 422/2, OSP Wielonek

12.02 od godz. 8:00 do 14:00 Gmina Duszniki, miejscowość Sękowo, ul. Lipowa 10B, stacja paliw Total, przedsiębiorstwo wielobranżowe "DUET" Andrzej M.,

12.02 od godz. 9:00 do 14:00 Gmina Ostroróg miejscowość Wielonek nr 1 oraz od nr 35 do nr 42, miejscowość Zapust nr 1 oraz od nr 35 do nr 42,

14.02 od godz. 8:00 do 14:00 Gmina Kaźmierz miejscowość Kopanina ul. Wschodnia 11, 13, 14, 15, 16, 19, 21, działki nr 37/70, 145/11, 145/14, 145/18, 145/20, 145/22, 145/23, 148/5,

15.02 od godz. 10:00 do 14:00 Gmina Kaźmierz, miejscowość Kopanina, ul. Kamienna cała, ul. Granitowa cała, ul. Krzemowa 10, 25, działki nr 37/35, 37/37, 37/42, 37/47, 37/56, 160/18, 160/19,

16.02 od godz. 10:00 do 14:00

Gmina Kaźmierz miejscowość Komorowo: cała miejscowość oprócz ulic Dworkowej, Polnej i Turystycznej

19.02 od godz. 8:00 do 14:00 Gmina Pniewy miejscowość Pniewy ul. Borówkowa 15, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, Doktora Włodzimierza Felickiego nr 14, 14A, 15, 15A, 15D, działki nr 435/42, 435/44, 435/50, 451/2, 2167/2, 2167/3, 2167/5,

21.02 od godz. 9:00 do 15:00

Gmina Pniewy, miejscowość Pniewy, ul. Wiśniowa 1, 1a, 1H, 2, 2a, 4, ul. Polna 40, działki nr 4/7, 4/14, 1248/2, P.H.U Stacja Demontażu Pojazdów Skup Złomu i Metali Jan B., Przedsiębiorstwo Handlowe Vistal, P.H.U "BART" Zbigniew B., Gospodarstwo Rolne Szymon Maćkowiak, Gmina Pniewy, miejscowość Lubocześnica 1, 2, 2a, działki nr 137/1, 137/2, Gospodarstwo Rolne Szymon Maćkowiak,

23.02 od godz. 9:00 do 12:00

powiat gostyński Gostyń ul. Poznańska nr 118 do 126A, 128 do 132, FHU PALKO, ILTOM, przepompownia (dz. 323/1), działki nr 313/5 i 6.

5.02 od godz. 8:00 do 15:00 Krobia: ul. Poznańska nr 35 do 49 nieparzyste; ul. Zachodnia - cała ulica.

9.02 od godz. 8:00 do 11:30 powiat ostrowski gm. Piaski: Grabonóg nr 45, PPHU KONSTA.

5.02 od godz. 8:30 do 14:30 powiat poznański Sowiniec 1, , 27,6,7,8, 2,3,4

5.02 od godz. 9:00 do 15:00 Gmina Rokietnica miejscowość Przybroda ul. Kaźmierska 1, 1A, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 23, działki nr 21/1, 45/15, 45/16, warsztat samochodowy,

5.02 od godz. 9:00 do 13:00 Gmina Dopiewo, miejscowość Lisówki ul. Jastrzębia cała, ul. Sokoła cała, ul. Sowia cała, ul. Trzcielińska cała, ul. Leśna cała, ul. Jeziorna cała,

5.02 od godz. 11:00 do 14:00

Gmina Komorniki miejscowość Chomęcice ul. Polna 39, 41, 60, 68, działki nr 84/6, 84/7, 181/2, 193,

5.02 od godz. 12:00 do 16:00 Pobiedziska ul. Zielona 9, 17, 21, 22a, 23, 25, 27, 28, 34, 36, 38, 44, dz. 60, dz. 50/6

6.02 od godz. 8:00 do 11:30

Bogulin, Sowiniec 2,

6.02 od godz. 8:00 do 14:00 Gmina Tarnowo Podgórne, miejscowość Rumianek, ul. Tymiankowa cała, Miętowa cała, Rumiankowa cała, ul. Szkolna od nr 1 do nr 6, 8, ul. Poznańska 14, zasilanie znaków drogowych ul. Szkolna, sklep na ul. Szkolnej, GRUPEX Tomasz G. Krzysztof P. S.J., działki nr 97/5, 97/13,

6.02 od godz. 8:00 do 14:00 Kicin: ul. Fabryczna 6, od 19 do 55 nieparzyste.

6.02 od godz. 8:00 do 12:00

Przeźmierowo: ul. Wysogotowska od 1 do 11 nieparzyste, 21, 23, dz. 1374, ul. Słowicza dz. 1489.

6.02 od godz. 8:30 do 11:30 Gmina Dopiewo miejscowość Dąbrowa ul. Graniczna 2, 15, 17, 21, 21A, 21B, 25, 27, 31, 31A, 31B, 35, 43, 45, 70, Leśna 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 5A, Bukszpanowa 11, działki nr 113, 176/2, 176/4, 176/5, 176/6, przepompownia ścieków przy ul. Leśnej, miejscowość Zakrzewo ul. Graniczna 1, miejscowość Dąbrówka działki nr 22/1, 22/2, 22/3,

6.02 od godz. 9:00 do 12:00 Plewiska: ul. Fabianowska 67F-G, 73A-T, 75A-R, 77, 77A-N, ul. Miodowa, ul. Bursztynowa 4, ul. Wrzosowa 20, ul. Pasieki 5, 5A-G.

6.02 od godz. 9:00 do 15:00 Gmina Komorniki miejscowość Chomęcice ul. Poziomkowa 4, 8, 18, Malinowa 18, działki nr 468/2, 468/4, 468/5,

6.02 od godz. 11:00 do 14:00

Puszczykowo ul. Poznańska 71, 73, 75,

7.02 od godz. 7:00 do 10:00 Łowęcin: ul. Przyjazna, ul. Szkolna 44, 46, dz. 143/3. 133/2, 144/4, 144/6, ul. Swojska od 2 do 8 parzyste.

7.02 od godz. 8:00 do 14:00

Gortatowo: ul. Chlebowa od 1 do 11D nieparzyste, od 2 do 18 parzyste, ul. Cyprysowa, ul. Błotna, ul. Dożynkowa 13, 15, 16B, 17, 24, 26, 28, 30, ul. Sienna, ul. Swarzędzka od 17 do 27 nieparzyste, od 38 do 56 parzyste.

7.02 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Tuczno ul. Wąska 3, ul. Pocztowa 3A, dz. 226/2, 226/6.

7.02 od godz. 8:00 do 13:00 Gortatowo: ul. Piękna, ul. Zbożowa, ul. Chlebowa 22, ul. Razowa, ul. Swojska od 1 do 9 nieparzyste, ul. Błotna 187/5.

7.02 od godz. 8:00 do 14:00

Gortatowo: ul. Królewska 3, 5, 6, ul. Kanclerska, ul. Książęca, ul. Kasztelańska, ul. Pasieka, ul. Darniowa 9, od 12 do 18 parzyste, ul. nad Cybiną 8, 9, 10, 11, 12.

7.02 od godz. 8:00 do 14:00 Gmina Tarnowo Podgórne miejscowość Batorowo ul. Batorego od 5 do 8, Nowa 73, 75, 77, Zakrzewska 10, 11, działka nr 65/1, 66/20, 66/21, 66/22, 66/23, Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM SP. z o.o., miejscowość Lusowo ul. Nowa 57, 57A, 59, od 61 do 74, Otowska 1A, Zakrzewska 6, 6A, działki nr 381/8, 397/15, 399/6,

7.02 od godz. 8:00 do 14:00 Siekierki Wielkie ul. Grabowa 43, 47, 49, 49A, dz. 303/35, dz. 303/36, dz. 303/39

7.02 od godz. 9:00 do 14:00 Gmina Dopiewo miejscowość Gołuski ul. Szkolna 2, miejscowość Konarzewo Punkt Poboru Opłat Gołuski Autostrada Eksploatacja SA, stacja bazowa Orange Polska SA,

7.02 od godz. 9:00 do 15:00

Gmina Stęszew, miejscowość Mirosławki, ul. Długa od nr 1 do nr 15, 28, 28A, 29, ul. Widokowa cała, ul. Rybna cała, świetlica, sklep, działki nr 10/9, 11/5, 45, 52/1, 52/4, 62/1, 158/1, 161,

7.02 od godz. 9:00 do 15:00

Gmina Rokietnica, miejscowość Kiekrz, ul. Górna cała, ul. Kazimierza Pułaskiego cała, ul. Sarnia cała, ul. Strusia cała, ul. Tadeusza Kościuszki 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 16a, 17, 18, 21, 22, 22A, 25, 27, 29, 29A, 32, 33, 36, 37B, 38, 40, 41, 42, od nr 54 do nr 56C parzyste, 57, 58, 62, 66, 70, 82 ul, Ptasia od nr 1 do nr 21 nieparzyste, od nr 2 do nr 54 parzyste, ul. Poznańska 3, 5, 27, 65, działki nr 2/5, 2/12, 4/8, 6, 9/19, 800/1, 850/14, 850/15, 853/20, 861/3, 861/4, IKA HOUSE Ewa K., zakład ogólnobudowlany Grzegorz P., Amper Haus Sp. z o.o., AMTR Sp. z o.o. Sp. K., MSEC Sp. z o.o., Ale Dom Sp. C., PHU Magnum Artut P Gmina Rokietnica, miejscowość Rogierówko, ul. Tadeusza kościuszko 15, 33, 41, 57, 58, 62, 66, 82, ul. Orzechowa 4, 8, 54, ul. Polna 1, działki nr 7/4, 9/20, 847/89, przepompownia, Gmina Rokietnica, miejscowość Starzyny, ul. Poznańska 2, 5, 38A, Gmina Poznań, miejscowość Poznań, ul. Biwakowa 19, ul. Podjazdowa działka nr 9320/3 (przedsiębiorstwo usług komunalnych Sp. z o.o.)

8.02 od godz. 7:00 do 17:00

Gmina Rokietnica, miejscowość Kiekrz, ul. Miodowa cała, ul. Zjazdowa cała, ul. Czereśniowa cała, ul. Poznańśka 53, 56, 115, 121, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 142, 144, 146, 150, 152, 158, 166, ul. Starzyńska od nr 1 do nr 8e, od nr 9 do nr 23 nieparzyste, działki nr 79/4, 90/9, 90/25, Klinika Miodowa Głowaccy lekarze i lekarze stomatolodzy Sp. P., Gmina Rokietnica, miejscowość Starzyny, ul. Poznańska 23, 50A, 51A, 53, ul. Zjazdowa 2, ul. Czereśniowa 4, działki nr 67/3,

8.02 od godz. 7:00 do 8:00

Gmina Rokietnica, miejscowość Kiekrz, ul. Miodowa cała, ul. Zjazdowa cała, ul. Czereśniowa cała, ul. Poznańśka 53, 56, 115, 121, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 142, 144, 146, 150, 152, 158, 166, ul. Starzyńska od nr 1 do nr 8e, od nr 9 do nr 23 nieparzyste, działki nr 79/4, 90/9, 90/25, Klinika Miodowa Głowaccy lekarze i lekarze stomatolodzy Sp. P., Gmina Rokietnica, miejscowość Starzyny, ul. Poznańska 23, 50A, 51A, 53, ul. Zjazdowa 2, ul. Czereśniowa 4, działki nr 67/3,

8.02 od godz. 16:00 do 17:00

Gmina Rokietnica, miejscowość Napachanie 228, ul. Poznańska 15, 17,ul. Leśna cała, ul. Sosnowa cała, ul. Bystra cała, ul. Majątkowa cała, ul. Rokietnicka 20, Dariusz T. Handel Drewnem, "Aleksander-Print", firma "PAWEX". GREC-BUD Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, PGR przy ul. Poznańskiej, hydrofornia przy ul. Poznańskiej, pałac z 1900 r. przy ul. Poznańskiej, stacja wodociągowa

8.02 od godz. 8:00 do 12:00 Komorniki: Os. Zielone Wzgórze 7A-B, od 11 do 24A-B, 33, ul. Sadowa 35, 35A, 42, 44, 46 od dz. 1057/64 do dz. 1057/70.

8.02 od godz. 8:30 do 14:30 Puszczykowo ul. Grochowa 1-5, ul. Jastrzębia, ul. Kochanowskiego 31, 33, 10, 25, 14, 23, 27, 12, 29, ul. Maja 48, ul. Sokoła 1, 2, 3,

8.02 od godz. 9:00 do 15:00 Kostrzyn ul. Walentego, ul. Półwiejska 60E, 60F, 60G, 60K, 60L, dz. 2326, dz. 2327, dz. 2328, dz. 2332, dz. 2333, dz. 2330, dz. 2331

8.02 od godz. 9:00 do 14:00

Przeźmierowo: ul. Piaskowa od 2 do 28 parzyste, do 3 do 27 nieparzyste.

9.02 od godz. 8:30 do 13:30

Przeźmierowo: ul. Wiosny Ludów 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ul. Folwarczna od 41 do 61A nieparzyste, od 46 do 56 parzyste, ul. Czereśniowa 29.

9.02 od godz. 8:30 do 10:30 Gmina Tarnowo Podgórne, miejscowość Góra, ul. Gorąca cała, ul. Promykowa 20, 24, 31, działki nr 61/14, 61/16, 61/17, 61/18, 62/9,

9.02 od godz. 9:00 do 12:00 Przeźmierowo: ul. Laskowa, ul. Poziomkowa, ul. Lotnicza 25, 27, ul. Krańcowa 6A-C, 12, od 25 do 55 nieparzyste.

12.02 od godz. 8:30 do 11:30 Gmina Buk miejscowość Niepruszewo działka nr 115/25, 705/12

12.02 od godz. 9:00 do 14:00 Gmina Stęszew miejscowość Witobel ul. Folwarczna cała, Ostatnia cała, Zakole cała, Stęszewska cała, Wrocławska 17, 19, Łódzka od 2 do 11, 13, 15, 17, 19, 19A, 21, 47, działki nr 106/1, 106/2, 108/2, 109/4, 109/8, 109/10, , 141/31, 288, 290, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 323, 324, 325, 326, 327, 329, 330, 331, 333, 334, 335, 337, 338, 339, 340, Wareńczak Wiesław Międzynarodowy Transport Drogowy, Gmina Stęszew miejscowość ul. Wrocławska 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18A, 18B, 18C, 18D, 19, 20, Krańcowa cała, Moderska od 1 do 5, Polna 10, 16B, Grodziska 2, działki nr 142, 252/3, 253/4, 260/1, 261/3, 262/1, 262/7, 267/1, 267/2, 267/4, 270/1, 473, 474, 477, Przepompownia ścieków P2, Galwanizeria Jacek Golak, Karina Łakoma DKAREN, Gmina Stęszew miejscowość Stęszew ul. Łąkowa cała, Kórnicka od 1 do 18 oraz od 22 do 33, Błękitna cała, Nowa cała, Kościańska 7A, 28, od 75 do 89 nr nieparzyste, Wrocławska od 1 do 4, 7, 8, działki nr 94, 1483/2, 1486, 1506/2, 1506/3, 1507/2, 1513/2, 1513/3, 1513/4, 1513/5, 1519, 1522/1, 1582/6, 1582/7, 1582/8, 1582/9, 1582/12, 1583/4, 1583/5, 1583/6, 1587/4, 1596/1, 1596/3, 1600/3, 1601/3, 1609/2, 1630/8, 1630/23, 1630/24, 1635/2, 1638/3, Diagnostyka Samochodowa, przepompownia ścieków przy ul. Kościańskiej, sala wiejska, Drukarnia Welin S.C. Marzena Przemysław Pawłowscy, Emal - Piaskowanie Metalu i Szkła Włodzimierz Czerniejewicz, Sosnowscy Sp. z o.o., Zakład Krawiecki Karen Karina Łakoma, Motel 2000, warsztat przy ul. Dojazdowej

13.02 od godz. 7:00 do 8:00

Gmina Stęszew miejscowość Witobel ul. Folwarczna cała, Ostatnia cała, Zakole cała, Stęszewska cała, Wrocławska 17, 19, Łódzka od 2 do 11, 13, 15, 17, 19, 19A, 21, 47, działki nr 106/1, 106/2, 108/2, 109/4, 109/8, 109/10, , 141/31, 288, 290, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 323, 324, 325, 326, 327, 329, 330, 331, 333, 334, 335, 337, 338, 339, 340, Wareńczak Wiesław Międzynarodowy Transport Drogowy, Gmina Stęszew miejscowość ul. Wrocławska 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18A, 18B, 18C, 18D, 19, 20, Krańcowa cała, Moderska od 1 do 5, Polna 10, 16B, Grodziska 2, działki nr 142, 252/3, 253/4, 260/1, 261/3, 262/1, 262/7, 267/1, 267/2, 267/4, 270/1, 473, 474, 477, Przepompownia ścieków P2, Galwanizeria Jacek Golak, Karina Łakoma DKAREN, Gmina Stęszew miejscowość Stęszew ul. Łąkowa cała, Kórnicka od 1 do 18 oraz od 22 do 33, Błękitna cała, Nowa cała, Kościańska 7A, 28, od 75 do 89 nr nieparzyste, Wrocławska od 1 do 4, 7, 8, działki nr 94, 1483/2, 1486, 1506/2, 1506/3, 1507/2, 1513/2, 1513/3, 1513/4, 1513/5, 1519, 1522/1, 1582/6, 1582/7, 1582/8, 1582/9, 1582/12, 1583/4, 1583/5, 1583/6, 1587/4, 1596/1, 1596/3, 1600/3, 1601/3, 1609/2, 1630/8, 1630/23, 1630/24, 1635/2, 1638/3, Diagnostyka Samochodowa, przepompownia ścieków przy ul. Kościańskiej, sala wiejska, Drukarnia Welin S.C. Marzena Przemysław Pawłowscy, Emal - Piaskowanie Metalu i Szkła Włodzimierz Czerniejewicz, Sosnowscy Sp. z o.o., Zakład Krawiecki Karen Karina Łakoma, Motel 2000, warsztat przy ul. Dojazdowej

13.02 od godz. 13:00 do 14:00

Gmina Stęszew miejscowość Zamysłowo 4, 16, ul. Wrocławska 18, 18B, 21, 22, 22A, 22B, 24, 24A, 26, 32, 32A, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 46A, 56, 59, 60, Polna 6, 8, 16A, 30, 34, 36, Twardowska 14D oraz nr parzyste od 20 do 40 działki nr 277/2, 279/2, 285/1, 302/10, 317, 479, STOLPOL Zbigniew Malicki, Terra-Grim Sp. z o.o., Gmina Stęszew miejscowość Witobel ul. Długa 6, 7, 9, 10, 11, 12, Wrocławska 19A, 23, 27, 27C, 27D, 27E, 19, 19A, 29B, 29C, 29D, 29E, 29F, 29G, 31, 37, 37A, 39, 45, 47, 47A, działki nr 111/6, 111/22, 111/23, 111/30, 111/31, 111/33, 111/34, 111/35, 114/5, 114/13, 116/19, 116/21, 2 POL-PLAND, Kurniki przy ul. Wrocławskiej, Bartosz Bródka, Mateusz Bródka - BMB HALE s.c., Bródka "POL-PLAN" Zakład Produkcyjny Plandek Sp.J. Benedykt i Rafał, Linka Arleta - Gospodarstwo Rolne, Firma Handlowo-Produkcyjno-Usługowa NATIM Natalia Piotrowska,

13.02 od godz. 7:00 do 14:00

Gmina Rokietnica miejscowość Rokietnica ul. Szamotulska 16A, nr nieparzyste od 17 do 57, nr parzyste od 24 do 52B, Szkolna 1, 2B, 3, 3B, od 5 do 14, 16, 18, 35, 68, Sportowa 1, 2, 2A, 5, 31A, 31B, Kolejowa 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 2, 6, Koszycy od 1 do 19, Tęczowa 17, Kręta 18, Trakt Napoleoński 36, działki nr 13/1, 13/2, 35/2, 62, 62/1, 64, 82, 137/3, 138/9, 138/12, 140/2, 149/5, 152/2, 694/2, stacja paliw nr 1364 Orlen, Autoszpec, sygnalizacja świetlna przy ul. Szkolnej, Ośrodek pomocy społecznej w Rokietnicy filia, Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Chrystusa Króla, Kościół pw. Chrystusa Króla, salka parafialna, Agnieszka Bąk-Bergander Kancelaria Radcy Prawnego, Imperial Hose Real Estste, Zakład Fryzjerski Małgorzata Rapacz, NZOZ Rokmed Monika Szkudlińska, Wyoblarz Paweł Rzepka, Zespół Szkoł im. J. I. Zamoyskich, szafka telekomunikacyjna INEA SA, Apteka Dorota Derezińska, Gabinet Weterynaryjny, Obiekt Handlowo-Usługowy Forall Invest Sp. z o.o.,

13.02 od godz. 8:00 do 14:00

Plewiska: ul. Cicha od 54 do 72 parzyste, 72A-E, od 49 do 93 nieparzyste, ul. Zachodnia 3, 3A, 5, 5A, 6, 8, ul. Skryta 38, 40, 42, ul. Podgórna od 4 do 48 parzyste, od 5 do 35 nieparzyste, ul. Północna od 21 do 65 nieparzyste, od 30 do 58 parzyste.

13.02 od godz. 8:30 do 13:30 Gmina Buk, miejscowość Kalwy, ul. Leśna cała z wyjątkiem nr 4, ul. Piaskowa cała, ul. Głęboka cała, działka nr 105/2,

13.02 od godz. 9:00 do 12:00 Puszczykowo ul. Poznańska 26a, ul. Rządowa,

13.02 od godz. 9:00 do 11:00 Rogalinek ulice Kościelna 1,10,2,3,4,6,7,8, Mostowa 12,12A(dz. 37,12B,14,16,18,20,39,41,43, Ogrodowa 1,3,3A, Poznańska 1,10,11,12,13,14,15,16,18,2,20,22,24,24A,28,3,30,4,4A,6,7, Sikorskiego Generała 2, Wodna 2,4,6,8

13.02 od godz. 13:00 do 15:00 Gmina Stęszew, miejscowość Dębienko 1, 2, 3, ul. Trzcielińska cała, ul. Modrakowa cała, stacja ochrony katodowej działki nr 330/1, 330/2, Gmina Stęszew, miejscowość Dębno 1, 2, 3, ul. Trzcielińska cała, ul. Modrakowa cała, Gmina Stęszew, miejscowość Drogosławiec 1, 2, 3,

13.02 od godz. 13:00 do 16:00

Komorniki: ul. Fabianowska 135A, od 140 do 144 parzyste, 144A-C, 144AA, 144AB, dz. 980/7, ul. Wiśniowa od 9 do 15 nieparzyste, 12, 20, dz. 113/14.

14.02 od godz. 8:30 do 11:30 Gmina Stęszew, miejscowość Trzebaw, ul. Spokojna od nr 11 do nr 16, ul. Polna 23, 156, ul. Mosińska od nr 2 do nr 11, TOPDATA Sp. z o.o., szafowy węzeł telekomunikacyjny Orange na ul. Mosińskiej, działki nr 124/2, 156/2, 158/2, 177, 179/1,

14.02 od godz. 9:00 do 15:00 Gmina Dopiewo miejscowość Zakrzewo ul. Pastelowa 2, 3, 4, 5, 7, 8 działki nr 100/7, 100/8, 100/9, 100/10, 100/12, 100/13, 100/14, 100/15,

14.02 od godz. 11:00 do 14:00

Komorniki: ul. Fabianowska 72, 74, 97, 101, ul. Wiśniowa od 30 do 36 parzyste, 31, dz. 99/8, ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 9, dz. 89/7, dz. 97/2, dz. 961/5.

16.02 od godz. 8:30 do 11:30

Gmina Tarnowo Podgórne, miejscowość Lusówko, ul. Róży od nr 96 do nr 104 parzyste 127, 129,

16.02 od godz. 9:00 do 12:00 Komorniki: ul. Nowa, ul. Staszica 32, 34, 39, 40, 41.

20.02 od godz. 8:30 do 11:30 Komorniki: ul. Matowa 2, 3, 5, 7, dz. 408/14, ul. Fabianowska od 160 do 166 parzyste, ul. Wiśniowa 2, 4.

22.02 od godz. 8:30 do 11:30 Gmina Dopiewo miejscowość Palędzie ul. Malinowa 41, Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dąbrówce, oświetlenie uliczne ul. Wzdłuż Torów, przepompownia ścieków deszczowych, działka nr 19/18,

22.02 od godz. 9:00 do 13:00 Gmina Rokietnica, miejscowość Bytkowo, ul. Truskawkowa 5, 7, 9, ul. Żurawinowa 19, 22, 22a, 22b, 23, 25, 27, ul. Jagodowa 16, 22a, 22b, 31a, 33, 35, ul. Porzeczkowa 18, działki nr 267, 324

26.02 od godz. 9:00 do 12:00

Gmina Buk miejscowość Otusz ul. Dojazdowa cała

27.02 od godz. 8:00 do 16:00 Gmina Tarnowo Podgórne miejscowość Sierosław działki nr 40/19, 40/31, 40/33,

27.02 od godz. 9:00 do 12:00 Gmina Rokietnica, miejscowość Przybroda, ul. Plac Kolejowy cała, ul. Kolejowa 1, 1A, 3, 5, 6, 7, 17, 25, 25A, działki od nr 33/1 do nr 33/8, przepompownia ścieków przy ul. Kolejowej,

28.02 od godz. 8:00 do 17:00 powiat kolski Sulęcinek ul. Azaliowa SKR WARSZTATY, ul. Kopczynowska, ul. Krańcowa, ul. Pogodna, ul. Słoneczna,

5.02 od godz. 9:00 do 12:30

miejscowość Tarnowiec nr od 1 do 4 i nr od 17 do 20.

6.02 od godz. 7:00 do 13:00 Miejscowość: Drożyska Wielkie 65, 66, 67a, 67b, działka nr 260/10

7.02 od godz. 8:00 do 11:00

powiat gnieźnieński Gniezno ul. Dąbrowskiego, ul. Młyńska, ul. Bema 1

6.02 od godz. 8:00 do 14:00 Miejscowość Pokrzywnica nr 33a.

6.02 od godz. 9:00 do 15:00 Gniezno ul. Dąbrowskiego, ul. Młyńska, ul. Bema 1

7.02 od godz. 8:00 do 14:00 Imielno 7 - 21 B, dz. 153/1, dz. 132

8.02 od godz. 8:00 do 14:00 Dębówiec 3, 23 - 28, 32, dz. 47/13, dz. 5144/5, Dębowiec 23 - 26, Brody 1

9.02 od godz. 8:00 do 13:00 powiat śremski Śrem ul. Rolna 3, 7, ul. Wiosenna PPHU "FORMATIC",

6.02 od godz. 9:30 do 13:00 Rusocin 33, 33,34, 17,18,19,19A,19B,19D,20,21,22,27,28, 3,31,4,5,6, 10,11,12,12A,13,14,15,16,23,24,25,26,29,30,30A,7,8, 31,31A,32A, 1,2

7.02 od godz. 8:30 do 10:30 Ostrowieczko

9.02 od godz. 9:00 do 15:00

Bystrzek, Łęg 2, 3, 5, 7, 9,

12.02 od godz. 8:30 do 11:00 Manieczki ul. Ogrodowa 7,

12.02 od godz. 12:00 do 15:00 powiat grodziski Gmina Grodzisk Wielkopolski, miejscowość Kąkolewo, zakład Ślusarski,

6.02 od godz. 9:30 do 12:30 Gmina Grodzisk Wielkopolski, miejscowość Kąkolewo 65, 68, 68A, od nr 69 do nr 88, 106, działki nr 240/2, 349/7, 357/1 357/3, ferma, wieża GSM,

7.02 od godz. 8:30 do 15:00 Gmina Grodzisk Wielkopolski, miejscowość Kąkolewo 65, 68, 68A, od nr 69 do nr 88, 106, działki nr 240/2, 349/7, 357/1 357/3, ferma, wieża GSM,

8.02 od godz. 8:30 do 15:00

Gmina Rakoniewice miejscowość Rakoniewice Plac Powstańców Wielkopolskich od 22 do 34, Wolsztyńska od 1 do 22, Piekary cała, Nadobrzański Bank Spółdzielczy, fontanna, Apteka Rodzinna, Sklep Hubert Kulesza, Odzież dla Ciebie Zofia Szajerska, Sklep Waldi, Piekarnia Gwóźdź, Sklep Bernadetta Wysocka, FHU Kaźmierczak Wiesław Juwima, Smażalnia Kurczaków u Tomka,

12.02 od godz. 8:00 do 10:00

Gmina Grodzisk Wielkopolski miejscowość Grodzisk Wielkopolski ul. Piaskowa 1, 3, 5, 7,

12.02 od godz. 9:00 do 12:00 Gmina Rakoniewice, miejscowość Rakoniewice, ul. Winnica 1, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 15A, 16, 17, 20, 21, 38, ul. Zielonogórska 38, ul. Wygoda 11, działki nr 336, 338/9, 339/2, 339/3, 342/1, 5018/13, stodoła, pieczarkarnia, Gmina Rakoniewice, miejscowość Rakoniewice Wieś 10, 11, 14, 17,

13.02 od godz. 9:00 do 13:00 Gmina Grodzisk Wielkopolski, miejscowość Zdrój 8, od nr 10 do nr 23A, 24, 25, 26, od nr 35 do nr 36C, działki nr 46/1, 118/8, 119, 162, Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska Grodzisk, świetlica wiejska, Gospodarstwo rolne Grzegorz D.,

26.02 od godz. 8:00 do 11:00 Gmina Granowo miejscowość Granowo ul. Nowa cała, Poznańska 15A, 15B, 17, 17A, 19, 21, 23, 23B, 23C 25, 27, 31, 37, 40A, 42, 44, 46, 48, 50, 50A, 52, 54, 56, 58, 58A, 60, 62, 64, 64A, 66, 68, 70, 78, 78A, 80, 82, działki nr 274/4, 315, 330/8, 340/9, 564/1, 566, 566/2, 570/1, 623/1, biura UG Granowo, Opony Express, przepompownia ścieków przy ul. Poznańskiej, stacja kontroli pojazdów, Pocztowy Mirosław -Firma Wielobranżowa Elektromechanika Samochodowa Serwis Ogumienia, Delta Borowczak Popiół Sp. z o.o., INEA SA, Poczta Polska SA, Market Rolniczy Minge Sp. z o. o., stacja ważenia pojazdów, wysypisko śmieci, stacja paliw, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DUET Andrzej Mateja, FHU Tereza Teresa Pawłowska, Słoma Radosław - Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe, hala magazynowa

28.02 od godz. 9:00 do 16:00

powiat złotowski miejscowość Okonek ul. Szczecińska nr 1, 2, 3, 26, 27, kotłownia, garaże dz. nr 383/37.

7.02 od godz. 7:00 do 14:00 miejscowość: Radawnica dz. 584/7

8.02 od godz. 7:00 do 13:00 miejscowość Sypniewo ul. Mickiewicza nr 1, 1B, 1C, 2, 2A, 3

9.02 od godz. 7:00 do 13:00 miejscowość Sypniewo, ul. Mickiewicza nr od 4 do 26, świetlica.

13.02 od godz. 7:00 do 13:00 Miejscowość: Międzybłocie ul. Trzech Króli 62.

13.02 od godz. 8:00 do 13:00 Lotyń ul. Słoneczna, Kwiatowa, Lotyń Osiedle Garaże.

15.02 od godz. 7:00 do 13:00 powiat jarociński gm. Góra: Kruszyniec nr 18 do 35, przepompownia, świetlica wiejska.

7.02 od godz. 7:30 do 14:30 gm. Góra: Kruszyniec nr 12 do 17 ( oprócz nr 13I).

7.02 od godz. 7:30 do 8:30

gm. Góra: Kruszyniec nr 12 do 17 ( oprócz nr 13I).

7.02 od godz. 13:30 do 14:30 gm. Góra: Kruszyniec nr 29 do 35.

8.02 od godz. 7:30 do 14:30 powiat kościański gm. Krzywiń: Cichowo os. Osiedle Łąki nr 10 do 19.

7.02 od godz. 7:30 do 12:30 gm. Śmigiel: Morownica ul. Leśna nr 11, 13, 15 do 48.

7.02 od godz. 7:30 do 11:30 powiat średzki Środa Wielkopolska ul. Kosynierów 22-44 parzyste, ul. Mickiewicza 1-21 nieparzyste,

7.02 od godz. 8:30 do 8:45 Środa Wielkopolska ul. Kosynierów 22-44 parzyste, ul. Mickiewicza 1-21 nieparzyste,

7.02 od godz. 12:45 do 13:15 Środa Wielkopolska ul. Tuwima 16, 18, 20, 22, ul. Broniewskiego 1, 2, 3,

7.02 od godz. 8:30 do 13:15

Środa Wielkopolska ul. Grabiasa 22A, 24, 30, ul. Słoneczna, ul. Spacerowa, ul. Szajdaka 2, 4, 5, 7, ul. Wrzesińska MPEC 502-01-01,

9.02 od godz. 9:00 do 11:00 powiat wolsztyński gm. Przemęt: Olejnica ul. Słoneczna nr 13, działka nr 572/91.

8.02 od godz. 7:30 do 11:30 gm. Przemęt: Olejnica ul. Polna działka nr 572/6, przepompownia ścieków; ul. Przyjeziorna nr 1 do 6 (oprócz nr 3).

8.02 od godz. 11:30 do 15:30 gm. Przemęt: Mochy ul. Wolsztyńska nr 52 do 67; działki nr 1198/10, 1198/18, 1199/3.

9.02 od godz. 7:30 do 12:30 powiat rawicki gm. Rawicz: Masłowo ul. Kołłątaja nr 1 do 27, nr 29 do 32, nr 38 do 42 parzyste, działka nr 392 (stacja ochrony katodowej), PPH ZAW-MOS; ul. Śląska nr 25, 26.

8.02 od godz. 7:30 do 15:30

gm. Rawicz: Masłowo ul. Kołłątaja nr 1 do 27, nr 29 do 32, nr 38 do 42 parzyste, działka nr 392 (stacja ochrony katodowej), PPH ZAW-MOS; ul. Śląska nr 25, 26.

9.02 od godz. 7:30 do 15:30 powiat chodzieski miejscowość Podanin osiedle Błękitne 1, dz. nr 240.

8.02 od godz. 8:00 do 14:00 Chodzież ul. Krasińskiego 20, działka nr 1486.

9.02 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Zbyszewice 3, 3A, 3B, 4, dz. nr 131/5-6, dom pogrzebowy.

15.02 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Dziewoklucz 2, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32A, 33, 34.

15.02 od godz. 8:00 do 12:00 miejscowość Dziewoklucz 56, 57.

16.02 od godz. 8:00 do 12:00

miejscowość Zbyszewice 17, 18.

16.02 od godz. 8:00 do 12:00

miejscowość Ostrówki 41, 42.

21.02 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Bukowiec 43, 44, ferma.

22.02 od godz. 8:00 do 12:00 miejscowość Wyszyny ul. Ogrodowa, ul. Raczyńskich 15, 23, 25, gosp. FARM-POL,

23.02 od godz. 8:00 do 12:00 powiat nowotomyski Gmina Nowy Tomyśl miejscowość Nowy Tomyśl Plac Dworcowy 3, Dworzec PKP, zasilanie peronów stacji kolejowej, kiosk, działki nr 1427/4, 1427/14

8.02 od godz. 8:00 do 14:00 Gmina Nowy Tomyśl miejscowość Glinno 27, 27D, 27E, 27EA, 27G, 28, 28A, 28C, 28E, 29, 30, 30A, 30B, 30C, 35, 35A, 35B, 36, 39, 40, 40A, 41, ul. Sątopska 27, 27D, 27E, 27EA, 27G, 28, 28A, 28C, 28E, 29, 30, 30A, 30B, 30C, 35, 35A, 35B, 36, 39, Rumiankowa 5, działki nr 781/7, 793/1, 804/15, 804/17, 805/6, 805/9, 805/10, 807/3, ARGO YACHT s.c. Krzysztof Białecki, miejscowość Paproć 49, ul. Korzenna 49, miejscowość Stary Tomyśl 30B,

12.02 od godz. 8:30 do 10:30

Gmina Nowy Tomyśl miejscowość Glinno 192B, 192C, 193A, 193B, 193D, 193E, 193F, 193G, 193K, działki nr 206/2, 210/4, 210/15, 210/18, przepompownia ścieków,, miejscowość Przyłęk ul. Kosa 6, działki nr 210/9, 210/10, 210/13, 210/16, przepompownia ścieków,

13.02 od godz. 9:30 do 12:30 Gmina Lwówek, miejscowość Konin 62, 63, działki nr 369, 375/3, Alpakana Farm, domek letniskowy, Gmina Lwówek, miejscowość Józefowo, domki letniskowe

19.02 od godz. 9:00 do 15:00 Gmina Lwówek, miejscowość Józefowo, działki nr 76/5, 87/8,

28.02 od godz. 9:00 do 12:00 powiat wrzesiński Nekla ul. Wiosny Ludów 3, 64, 66, Kokoszki 3, 5, 6, 7, 20, 15, 4, 21, 2, 7D, 8a, 2B, 2, 10, 12, 19, 11, 17,

8.02 od godz. 8:30 do 12:30

Września ul. Leśna 1-9,

9.02 od godz. 10:00 do 12:30

Zasutowo ul. Leśna, ul. Motelowa 3, 7, ul. Wrzesińska 1, 2, 6, 5, 10, 2a, 14, 7, 3, 8, 12, 16,

13.02 od godz. 8:30 do 13:30 Biechowo 27-31, 35, 35A, 48,

14.02 od godz. 7:00 do 10:00 Węgierki ul. Lipowa 12, ul. Wrzesińska 8, 13, 23, 22, 2, 9, 14, 4, 25, 10a, 19, 24, 1, 27, 18, 10, 7, 11, 1a, 20, 3, 26,

14.02 od godz. 10:30 do 13:00 powiat obornicki Gmina Oborniki, miejscowość Uścikowo od nr 2a do nr 8, od nr 62 do nr 65A, 66d, 66F, Gospodarstwo Rolne Rafał Ch.

12.02 od godz. 8:00 do 17:00 Gmina Oborniki, miejscowość Uścikowo 1, ul. Szamotulska 1,

12.02 od godz. 8:00 do 8:30 Gmina Oborniki, miejscowość Uścikowo 1, ul. Szamotulska 1,

13.02 od godz. 15:00 do 17:00

miejscowość Gościejewo numery od 109 do 116, 119, 120, 122, 123, 128, 130, 132, 140, 160, dz. nr 515/3.

13.02 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Gościejewo 109, 110, 111, 111A, 112, 123, dz. nr 515/3.

14.02 od godz. 8:00 do 14:00 Gmina Oborniki, miejscowość Nowołoskoniec od nr 2A do nr 2H, od nr 4A do nr 4D, 5a, 7B działki nr 126/7, 126/21, 130/2, 160, 162/5, 162/7, 162/8, 162/14, 162/18, 162/19, 162/20,

14.02 od godz. 9:00 do 13:00 Gmina Oborniki, miejscowość Oborniki, ul. Betoniarska cała, ul. Kowanowska od nr 10B do nr 36 parzyste, od nr 7 do nr 15 nieparzyste, PZGS, firma garmażeryjno-cateringowa "MARCUS" Marek N., DPM INVEST Sp. z o.o., Sp. K., Świetliki - Arczykowski, działki nr 821/1, 821/2, 826/3, 827/3,

19.02 od godz. 8:00 do 17:00

Gmina Oborniki, miejscowość Oborniki, ul. Betoniarska cała, ul. Kowanowska od nr 10B do nr 36 parzyste, od nr 7 do nr 15 nieparzyste, PZGS, firma garmażeryjno-cateringowa "MARCUS" Marek N., DPM INVEST Sp. z o.o., Sp. K., Świetliki - Arczykowski, działki nr 821/1, 821/2, 826/3, 827/3,

20.02 od godz. 8:00 do 17:00 Gmina Oborniki, miejscowość Oborniki, ul. Betoniarska cała, ul. Kowanowska od nr 10B do nr 36 parzyste, od nr 7 do nr 15 nieparzyste, PZGS, firma garmażeryjno-cateringowa "MARCUS" Marek N., DPM INVEST Sp. z o.o., Sp. K., Świetliki - Arczykowski, działki nr 821/1, 821/2, 826/3, 827/3,

21.02 od godz. 8:00 do 17:00 powiat pilski miejscowość Młotkowo hydrofornia.

12.02 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Falmierowo nr od 21 do 27, miejscowość Polinowo nr od 1 do 18.

20.02 od godz. 8:00 do 14:00

Skąd bierzemy informacje o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii elektrycznej często planują wyłączenia prądu z powodu: modernizacji sieci energetycznej

przyłączania nowej sieci energetycznej

konserwacji sieci transformatowej

remonty

Inne wyłączenia prądu

Może zdarzyć się tak, że brak prądu oznacza awarię sieci energetycznej. Powodem są warunki pogodowe, uszkodzenia spowodowane przez człowieka oraz wybite korki w instalacji domowej. Przedstawiamy następuje przypadki: silne wiatry

burza

powalone drzewo

szadź

opady śniegu

prace budowlane

kradzież przewodów przez człowieka

wysiadanie korków

Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu?

jeśli nie ma prądu w mieszkaniu to warto sprawdzić korki. Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie, czy jest prąd na klatce i ulicy

jeśli nie ma prądu na klatce schodowej to trzeba się skontaktować z właścicielem lub administratorem budynku

jeśli nie ma prądu w sąsiednich domach i mieszkaniach to trzeba skontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej

Jakie znaleźć sobie zajęcie, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

gry planszowe

rozmowa z domownikami

segregowanie ubrań

porządki w szafie

sen

czytanie książek

Dobrze jest odpowiednio przygotować się na nagły brak prądu i mieć przygotowane na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwy w dostawie prądu mogą pojawić się w godzinach wieczornych.

