Czy będą wyłączenia prądu 3.04 w wielkopolskim?

Planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim

Kamieniec 8 do 29A, dz. 55, dz. 59 4.04 od godz. 7:30 do 14:30

Baranowo: ul. Wypoczynkowa od 42 do 54 parzyste. 8.04 od godz. 8:30 do 10:30

miejscowość Gajewo 27, 27B, 28, numery od 56 do 83, dz. nr 327/1, 436/9, 1126/3, miejscowość Bukowiec 16, 17, 18, 18A, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 41, 42, 43, 43A, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, dz. nr 60/4, 86/7, 94, 95, 140/4, 214/1, kościół. 5.04 od godz. 9:00 do 18:00

Rawicz ul. Winiary nr 4 do 9, 12.

4.04 od godz. 8:30 do 12:30

Rawicz ul. Zwierzyniecka nr 3, Schronisko dla zwierząt.

5.04 od godz. 8:30 do 15:30

gm. Miejska Górka: Konary nr 89EF, 89gh, nr 89H do 93.

8.04 od godz. 8:30 do 11:30

gm. Rawicz: Dębno Polskie ul. Pelikana nr 4, działka nr 162/2, boisko OSIR.

8.04 od godz. 11:30 do 15:30

gm. Rawicz: Dębno Polskie ul. Ludowych Zespołów Sportowych nr 1 do 3, działka nr 1076; ul. Pszczelarska nr 3, 3A, 5 do 22A; ul. Rawicka nr 51 do 67, 69; ul. Szymanowska nr 1 do 8, nr 10 do 16 parzyste; ul. Mała - cała ulica.

8.04 od godz. 11:30 do 12:30

8.04 od godz. 14:30 do 15:30