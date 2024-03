Czy będą wyłączenia prądu 6.03 w wielkopolskim?

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (6.03 11:04) nie ma prądu w wielkopolskim?

Gmina Kwilcz miejscowość Kwilcz ul. 1 Maja cała oprócz nr 2 i 4, Ogrodowa 1, 2, Gumna 4, 7, 8, 9, od 14 do 18, Jaśminowa 4, 5, 6, Parkowa 15, Pogodna 6, Jaworowa 7, Spacerowa 9, 11, działki nr 62/1, 67/3, 67/4, 72/9, 83/137 96/6, 96/10, 96/12, 96/46, 136/35, 144/25, 383, Pałac Kwileckich, przepompownia ścieków przy ul. Gumnej, tartak, Kraft Tools Tomasz Jenek, zakład produkcyjny, Przedsiębiorstwo Społeczne Diakonijna Spółka Zatrudnienia Sp. z o.o. 6.03 od godz. 8:00 do 15:00

Gmina Oborniki, miejscowość Nowołoskoniec od nr 10a do nr 21, 22, 22a, 22b, 25, 26, 27, działki nr 136/3, 136/5, 145/1, 164/8, 171/1, OSP Nowołoskoniec, 6.03 od godz. 8:00 do 17:00

miejscowość Sypniewo ul. Mickiewicza nr od 104 do 114. 6.03 od godz. 8:00 do 15:00

gm. Krzywiń: Lubiń ul. Mickiewicza nr 9, 11, 12A do 16B, działka nr 450. 6.03 od godz. 8:30 do 12:30

gm. Poniec: Drzewce nr 16 do 38A, świetlica wiejska, remiza OSP, sklep, działka nr 103/12. 6.03 od godz. 8:00 do 12:00

Baranowo: ul. Nowina od 2 do 20 parzyste bez 18, ul. Poznańska 38A, od 42 do 64 parzyste. 6.03 od godz. 8:30 do 11:30

Planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim

Pleszew ulice Władysława Łokietka od 1 do 12, Zygmunta Augusta 6, 6A, 3112/5, 3204/1, Zygmunta Starego od 1 do 32, 34, 36, 38, 40, 42. 3.06 od godz. 9:00 do 14:00

Beznatka 7, 8, 10, 10A, od 11 do 14, 14A, 15, 16, 16B, 17/4, 19, 20/5, 20/6, beznatka-1, Kamień , kamień-82/1, Kamień-Kolonia 1, 1 A, od 2 do 9, 9A, od 10 do 14, 62, 98/1, Korek 12, Podzborów 28. 3.06 od godz. 12:00 do 13:00

Dębe 85N, Florentyna 26, 27, 27A, 28, 30, 32, 35.

3.06 od godz. 8:30 do 13:00

Biernatki 22, 22 B, 22A, Florentyna 24, 25, 101, Góry Zborowskie 1, 1A, 2, 3, 3a, 3A, 4, 4A, od 5 do 8, 8A, 8C, 10, 11, 11A, od 12 do 16, Zborów-416/1, Zborów od 12 do 14, 21, 21A, od 22 do 38, od 40 do 43, 317/3, 405/1, 413/2, 417/1, Żelazków od 116 do 118, 118 D.

3.06 od godz. 12:00 do 13:00

powiat koniński

Grądy 23, 23a, Lubstów , Nowa Wieś 62, 63, od 67 do 69, 72, 74, od 76 do 80.

3.06 od godz. 9:00 do 15:00

Kolebki 1, 1A, 1B, 2, 2A, Półwiosek Lubstowski 44, 44A, 46, 46A, 47, 48, 48B, 49, 49 B, 50, 51, 53, 55, 198 (GPO), Różopole , 18/18 (GPO), 20/2, 20/4 (GPO).

3.06 od godz. 9:00 do 13:00