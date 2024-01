Czy będą wyłączenia prądu 8.01 w wielkopolskim?

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (8.01 4:04) nie ma prądu w wielkopolskim?

Planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim

Sierszew , 199, Sucha od 1 do 4, 10, 11, od 13 do 25, 32, 32A, 33, 196/3, 443. 1.08 od godz. 11:00 do 12:30

Sierszew 19A, 20, 21, 21A, od 22 do 25, 25A, 25A/2, 25C, 25E, 26, 26A, 27, 36A, .-17/5, 17, 17/4, 20/10, 20/13, 20/5, 20/8, 20/9, dz. 17/2, dz. nr-17/3. 1.08 od godz. 11:00 do 12:30

Zbiersk 67, Zbiersk-Kolonia 1, 4, 60, 60 B, 60C, od 61 do 63, 63a, od 64 do 66, od 68 do 71, 71A, 71B, od 72 do 76, 76A, 77, 78, od 80 do 83, 83A, 83B, 84, 84 A, 85, 85A, 86, od 88 do 95, 109 A. 1.08 od godz. 9:00 do 10:00

Sierszew 1, 1 A, 1A, 1B, od 2 do 5, 5A, 6, 7, 7 A, od 8 do 16, 18, 19, .-75/1. 1.08 od godz. 11:00 do 12:30

Słaborowice 27 A, 27B, 28, 29, 29A, 30, 30a, 30A, od 31 do 34, 64, 66/6. 1.08 od godz. 9:00 do 13:00

miejscowość Łucjanowo, miejscowość Głuchowo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9A, 10, 11, 12, 13, 14, 14A, 15, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 35, dz. nr 100/2, miejscowość Wróblewo od numeru 1 do numeru 36, 49, 50, 51, 52, dz. nr 14, miejscowość Ćmachowo 18, 19, 20, 20A-D, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, dz. nr 121/2, 174, 348/8. 10.01 od godz. 9:30 do 12:30

Gmina Pniewy miejscowość Pniewy ulica Tulipanowa cała, Liliowa cała oprócz nr 2, Fiołkowa cała, Słonecznikowa od 1 do 7 nieparzyste, Łubinowa 4, Wroniecka 19, 19F, 19G, 19H, 19I, 19J, 35, działki 1413, 1414, 1439, 1440, 1441, 1449/1, 1469, 1494/1, 1496/2, 1497, 1499/1, 1499/2, 1500/2, 2164, Bar Kurczak z rożna, Wego Łukasz Łączka, Expert-Bud Maria Mielcarzewicz miejscowość Podpniewki 5, 33, 35, Bar Bistro Dymek Eugenia, 8.01 od godz. 9:00 do 12:00

Gmina Pniewy, miejscowość Zajączkowo 10, 10A, 12A, od nr 15 do nr 28, 30, 31, 31B, 32, 33, działki nr 311/4, 191/1, 187/2, 153, 15.01 od godz. 9:00 do 17:00

Gmina Pniewy, miejscowość Zajączkowo 10, 10A, 12A, od nr 15 do nr 28, 30, 31, 31B, 32, 33, działki nr 311/4, 191/1, 187/2, 153, 17.01 od godz. 9:00 do 17:00

Gmina Pniewy, miejscowość Zajączkowo 10, 10A, 12A, od nr 15 do nr 28, 30, 31, 31B, 32, 33, działki nr 311/4, 191/1, 187/2, 153, 16.01 od godz. 9:00 do 17:00

Gmina Pniewy miejscowość Pniewy ul. Targowa od nr 1 do nr 12 oprócz nr 9, AUTO-POMOC Tomasz Szubczyński 22.01 od godz. 8:30 do 11:00

Kiekrz: ul. Wakacyjna od 2 do 30 parzyste. 8.01 od godz. 8:30 do 14:30

Wiry: ul. Łęczycka od 29 do 139 nieparzyste, od 38 do 142 parzyste, ul. Podleśna od 1 do 64, ul. Szyftera, ul. Zespołowa, ul. Słoneczna od 60 do 92 parzyste, od 75 do 105 nieparzyste, ul. Promykowa, ul. Pogodna, ul. Deszczowa, ul. Tęczowa, ul. Południowa 1, 6, 8, od 3 do 62, ul. Nowa 63, ul. Wieczorna, ul. Parkowa, ul. Elfów.

9.01 od godz. 10:00 do 14:00

Łęczyca: ul. Podgórna, ul. Sosnowa, ul. Polna, ul. Zdrojowa.

9.01 od godz. 10:00 do 14:00

Wiry: ul. Jabłoniowa, ul. Wirowska od 2 do 21, ul. Jutrzenki, ul. Krótka, ul. Nadrzeczna 12, 15, 43, ul. Zbożowa, ul. Polna od 1 do 67, ul. Kilińskiego, ul. Głowackiego, ul. Kościuszki, ul. Pułaskiego, ul. Wybickiego.

9.01 od godz. 10:00 do 14:00