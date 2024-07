Czy dojedziesz bezpośrednio z Poznania nad morze? Sprawdź dokąd wybrać się pociągiem nad morze w wakacje 2024 [10.07.2024]

Bezpośrednie połączenia z Poznania nad Bałtyk

Rok 2024 przynosi mieszkańcom Poznania i okolic szereg możliwości, jeśli chodzi o bezpośrednie połączenia kolejowe do najpiękniejszych polskich kurortów nadmorskich. PKP Intercity i Polregio zapewniają szeroki wybór tras, które umożliwiają dotarcie do wybrzeża bez konieczności przesiadek, co jest szczególnie atrakcyjne dla osób planujących wypoczynek nad Bałtykiem.