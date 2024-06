Czy głosowanie do europarlamentu w obecnej formie ma sens? "Należałoby zastanowić się nad nową metodą"

9 czerwca czekają nas wybory do Parlamentu Europejskiego. Kandydaci są już na finiszu kampanii wyborczych, jednak pozostaje pytanie: Czy głosowanie do Europarlamentu w obecnej formie ma sens? Zapytaliśmy o to kandydatów z Wielkopolski.

Czy głosowanie w obecnej formie ma sens?

W tym pytaniu nie chodzi o to, czy sens jest głosować - to sprawa oczywista oraz obowiązek obywatelski. Nie da się jednak ukryć, że system głosowania do PE, nie jednego przyprawia o ból głowy.

- Obecny system, kiedy głosujemy na listy okręgowe, ale głosy na nie oddane sumują się w skali kraju i są przeliczne metodą d’Hondta na mandaty, a następnie w oparciu o metodę Hare’a-Nemeyera określa się, którym okręgom przypadły mandaty, jest tak skomplikowany, że praktycznie nikt go nie rozumie

- zauważa Krzysztof Hetman "jedynka" Trzeciej Drogi.

Obecny system sprawia również, że na horyzoncie widać coraz więcej spadochroniarzy. Są to politycy, którzy startują do wyborów w regionach, z którymi nie mają praktycznie nic, bądź niewiele wspólnego.

Spadochroniarze czy lokalsi?

Do takiej sytuacji doszło w czterech z pięciu największych partii politycznych. Jedynie wielkopolska lista Konfederacji do Parlamentu Europejskiego złożona jest wyłącznie z Wielkopolan. Doszło nawet do sytuacji, w której liderka Nowej Lewicy w Wielkopolsce, Katarzyna Ueberhan wyjechała na Pomorze, ustępując miejsca urodzonej w Toruniu Joannie Scheuring-Wielgus.

- Każda z partii ustala listy w taki sposób, by zdobyć jak najlepszy wynik. Obliczenia kto, w którym miejscu zdobędzie mandat są kluczowe. Zarząd przyjął taką taktykę, dlatego jestem w Wielkopolsce

- argumentuje Joanna Scheuring-Wielgus.

Partię kalkulują, a ludzie główkują, na kogo oddać swój głos - ludzi tutejszych, czy na "jedynki" na listach do europarlamentu.

Jedno jest pewne - duża frekwencja w wyborach jest niezwykle ważna, w końcu to ona zadecyduje, ile mandatów przypadnie na nasz region. Czy głosowanie w obecnej formie ma sens? Co politycy myślą o listach krajowych do Parlamentu Europejskiego? Sprawdźcie w galerii!

