Czy Lech Poznań skorzysta z opcji wykupu lewego obrońcy? W niedzielę zagra w finale baraży o ekstraklasę! "Daje nam kulturę gry" Maksymilian Dyśko

Kolejorz ma czas do 31 maja, by pozyskać 20-letniego, lewego obrońcę Krystiana Palacza. Motor Lublin/motorlublin.eu

Lech Poznań do tej pory nie skorzystał z prawa do pierwokupu Krystiana Palacza. Według naszych informacji, działacze Kolejorza mają czas do dzisiaj, to jest 31 maja, by skorzystać z zapisu, który umożliwiłby im pozyskanie lewego obrońcy za 700 tysięcy złotych. Warto zaznaczyć, że Motor pozyskał wychowanka Lecha Poznań za około 200 tysięcy złotych.