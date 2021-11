Czy powinno się grabić liście? Co na to Poznań? Klub Przyrodników apeluje

W mediach rozgorzała dyskusja na temat tego, czy grabienie liści jest zasadne. Robert Kalak z Koalicji ZaZieleń Poznań twierdzi, że nie należy grabić liści wszędzie tam, gdzie tylko jest to możliwe. Chodzi przede wszystkim o przestrzeń pod drzewami, czyli miejsca zacienione, gdzie nie rośnie trawa. Przyrodnicy wskazują, że opadające liście to nie śmieci, a ważny element środowiska.

- To przede wszystkim zamknięcie obiektu materii - liście rozkładając się, dostarczają wiele składników odżywczych do rosnących drzew, zatrzymują wilgoć, stanowią też miejsce do życia wielu organizmów. Zabezpieczają glebę przed ubijaniem, przed przemarzaniem. Na pewno też pięknie wyglądają. Zdania są podzielone, ale moje zdanie jest takie, że wyglądają ładnie