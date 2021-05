Czy poznaniaków czeka kolejna rewolucja śmieciowa? Co zmieni się po 1 stycznia 2022 r., gdy miasto przejmie system gospodarki odpadami?

Poznań występuje z GOAP - co się zmieni w związku z wywozem śmieci w Poznaniu?

Zmian, które odnoszą się do samych mieszkańców jest niewiele. Od stycznia trzeba będzie pieniądze za odbiór i zagospodarowanie odpadów odprowadzać na konto miasta, a nie GOAP-u. Ponadto poznaniacy będą musieli wypełnić nową deklarację śmieciową. – Deklaracje będą zbierane od października do grudnia. Szacujemy, że będzie ich około 50 tysięcy. To duże wyzwanie, do którego się przygotowujemy – mówi Katarzyna Kruszka-Pytlik, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej.

Obowiązują cztery rodzaje deklaracji dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy; mieszanej, która jest częściowo zamieszkana i znajduje się na niej np. sklep; niezamieszkanej (m.in. instytucje, szkoły, placówki usługowe czy handlowe); wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. – Będzie możliwość złożenia deklaracji przez elektroniczną platformę ePUAP – zapewnia Kruszka-Pytlik.