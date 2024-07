MPK Poznań zapewnia, że klimatyzacja całopojazdowa znajduje się we wszystkich 330 jego autobusach, a klimatyzację w przedziałach pasażerskich posiada również 127 pociągów, co stanowi 55,5 proc. wszystkich tramwajów. Co ciekawe - te bez klimatyzacji mogą mieć teraz wakacje i nie są kierowane na trasy.