Czy za 1 maja 2021 przysługuje dzień wolny, gdy pierwszy maja przypada w sobotę? Odpowiadamy. Gdzie jeszcze na świecie świętują tego dnia?

Kiedy dostaniemy dzień wolny za 1 maja 2021?

To reguluje już wewnętrzna polityka firmy, czyli pracodawca wyznacza dzień do odbioru. Jednak musi to uczynić w danym okresie rozliczeniowym. Jeśli dany okres trwa trzy miesiące, to w ciągu nich możemy spodziewać się dostania dnia wolnego za 1 maja, czy inne święta, które przypadnie w sobotę. Najczęściej dzień wolny za 1 maja będzie można odebrać 30 kwietnia, choć oczywiście wszystko zależy od pracodawcy.