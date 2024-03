Dagmara Kaźmierska - tak wyglądała w młodości "Królowa życia", uczestniczka "Tańca z gwiazdami". Zobaczcie zdjęcia! [31.03.2024]

Dagmara Kaźmierska nie ukrywa, że jej oczkiem w głowie jest Conan, jej jedyny syn.

Swojego męża poznała, gdy miała 19 lat.

"Wiedziałam, kto to jest. Każdy znał Kaźmierskiego. Był u nas królem, ale do rządzenia rękę miał ciężką. Wszyscy się go bali. Chciałam być z Pawłem i nic poza tym nie było dla mnie ważne. Paweł dawał mi siłę i poczucie bezpieczeństwa. Uważałam, że to dużo w zamian za lojalność, która zresztą nic mnie nie kosztowała, bo i tak świata poza nim nie widziałam" - czytamy w autobiografii Dagmary Kaźmierskiej.