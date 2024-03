"Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami" - to oni tworzą 14-tą edycję! [GALERIA] Adrianna Jackowiak

W świeżym studiu, z trójką nowych jurorów, a także doskonale znanymi prowadzącymi, dwanaście par właśnie stanęło na parkiecie, gotowe do rozpoczęcia rywalizacji o Kryształową Kulę. Ich głównym celem było zapewnienie sobie udziału w długiej i ekscytującej przygodzie tanecznej. AKPA/Jacek Kurnikowski Zobacz galerię (30 zdjęć)

„Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami” bez wątpienia stał się telewizyjnym hitem! Obecnie zainaugurowała się czternasta edycja tego tanecznego show. Produkcja, korzystając z mediów społecznościowych, podzieliła się imponującym osiągnięciem – wynikami oglądalności. Według informacji przekazanych, pierwszy epizod programu „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami” zgromadził prawie 2 miliony widzów! Jesteście ciekawi, kto prezentuje swe taneczne umiejętności tym razem? Zapraszamy do galerii zdjęć!