Debiutancki gol Czecha i pewna jedenastka Węgra nie wystarczyły na Legię Warszawa (2:2). Tak oceniliśmy Zielonych za spotkanie z Wojskowymi

Zieloni rozpoczęli sobotnie spotkanie z Legią Warszawa z wysokiego "c" i już od 7. minuty po debiutanckim trafieniu Tomasa Prikryla prowadzili przy Łazienkowskiej. Po trafieniu Czecha na stadionie zapadła taka cisza, jakby mecz odbywał się przy pustych trybunach, a w tle było słychać garstkę kibiców Warty, którzy pofatygowali się w ten zimny listopadowy wieczór do stolicy Polski.

Goście nie wystraszyli się naporu Legii, którzy z każdą minutą tworzyli sobie coraz to groźniejsze sytuacje. To jednak Warta cieszyła się z drugiego trafienia. w polu karnym Legii faulowany był autor pierwszego trafienia, natomiast do piłki ustawionej na jedenastym metrze podszedł Marton Eppel. Węgier pewnie wykonał karnego i w 40. minucie gry Zieloni byli bliscy sprawienia sensacji.

Niestety warciarze nie ustrzegli się błędu. Dawid Szymonowicz w niepotrzebny sposób powalił na ziemię Muciego, a gola również z karnego wykorzystał Josue.