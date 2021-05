Decyzja Sądu Najwyższego dla frankowiczów. Osoby, które zaciągnęły kredyty we frankach mogą zyskać dużo lub... więcej

Tak jest na przykład w przypadku pytania o to, czy roszczenia klienta wobec banku i ewentualne roszczenia banku wobec klienta traktować łącznie czy rozdzielnie. Dotąd Sąd Najwyższy opowiadał się za drugim rozwiązaniem. - Nie spodziewałbym się tutaj niespodzianek. TSUE jak i Sąd Najwyższy kilkukrotnie potwierdzały, że klauzul niedozwolonych dotyczących waloryzacji do waluty obcej nie można zastępować innymi - mówi Tomasz Konieczny, radca prawny z Kancelarii Konieczny Polak Radcowie Prawni. - Kluczowe rozstrzygnięcia będą dotyczyły tego czy umowy kredytów waloryzowanych do waluty obcej mają być nieważne czy jedynie „odfrankowione”, terminów możliwości dochodzenia roszczeń przez konsumentów i banki, a także ewentualnego wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału.

Co podrożało, a co staniało przez ostatni rok? Zobacz porówn...

To ostatnie to „straszak”, na który banki powszechnie powołują się wobec klientów. W praktyce nie zdarza się jednak, żeby poszły o krok dalej i złożyły pozew z żądaniem takiego wynagrodzenia przeciwko klientom nieważnych umów, za wyjątkiem może kilku „spraw próbnych”, które sądy weryfikują negatywnie dla banków.

- Wynagrodzeniem za korzystanie z kapitału są odsetki - twierdzi Tomasz Konieczny. - Innego polskie prawo nie przewiduje. Nie sądzę, aby Sąd Najwyższy dopuścił taką możliwość. W tym przypadku brak odsetek jest sankcją wobec banków, które stosowały klauzule niedozwolone w umowach. Przyznanie im prawa do żądania wynagrodzenia za korzystanie z kapitału de facto by ją zniosło. A orzeczenia TSUE mówią jednoznacznie, że sankcja ma mieć charakter odstraszający wobec nieuczciwych przedsiębiorców.

- O ile w przypadku kredytów denominowanych nie sposób wyobrazić sobie kontynuacji umowy po usunięciu zapisów dotyczących walut, o tyle w przypadku kredytów indeksowanych jest to możliwe. Wtedy umowa pozostaje w mocy, a kapitał kredytu pozostaje wyrażony w złotych (w kwocie, w jakiej kredyt został wypłacony) , a klient spłaca raty w złotówkach w oparciu o wskaźnik LIBOR, czyli i tak ze znacznie niższym oprocentowaniem niż w przypadku kredytów w złotych. To także korzystne wyjście. Tyle, że gdyby Sąd Najwyższy zdecydował się na jego zastosowanie, frankowicze, w zależności od tego jaki typ umowy podpisali, byliby traktowani różnie. Tendencja jest taka, by problem rozwiązać kompleksowo, więc w mojej opinii to opcja mniej prawdopodobna - podkreśla radca prawny.