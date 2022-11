Derby Poznania na remis. Rezerwy Lecha Poznań sparingowo skonfrontowały się z Wartą Poznań. Powrót Salamona do pierwszego składu

Mecz rezerw Kolejorza z Zielonymi był jednym z etapów przygotowawczych dla piłkarzy niebiesko-białych, którzy po zakończeniu tego roku na boiskach eWinner II ligi będą trenować aż do początku grudnia.

Od pierwszych minut inicjatywę przejęli Zieloni, którzy tworzyli sobie więcej sytuacji bramkowych pod polem karnym Miłosza Mleczki. Najpierw swoją szansę na zdobycie bramki miał Michał Kopczyński, a potem Wiktor Pleśnierowicz, lecz oba strzały były skutecznie blokowane przez defensorów Lecha Poznań. W 22. minucie spotkania wynik meczu otworzył Miłosz Szczepański, który dobił piłkę po strzale Jana Grzesika.

W pierwszej połowie na boisku od początku spotkania wystąpił Bartosz Salamon. Dla środkowego obrońcy Kolejorza był to pierwszy mecz w podstawowym składzie od 24 marca. Wówczas to, podczas meczu towarzyskiego ze Szkocją, 31-latek nabawił się urazu, który wykluczył go z gry praktycznie do końca roku. W spotkaniu z Villarrealem (3:0) Salamon jednak po raz pierwszy od momentu złapania kontuzji pojawił się w oficjalnym meczu na kilka ostatnich minut gry.