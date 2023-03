Dieta a układ nerwowy. Co jeść, żeby wspomóc układ nerwowy i ukoić nerwy? Wyjaśniamy

Układ nerwowy: jak działa?

Ludzki układ nerwowy, czyli mózg, rdzeń kręgowy i liczne komórki, neurony, to złożony organ. Odpowiada właściwie za wszystko, co robimy, czujemy, doznajemy. Nic więc dziwnego, że wszelkie zaburzenia jego funkcjonowania oraz choroby mogą łatwo i szybko utrudnić nasze życie.

Dieta a układ nerwowy

regularna aktywność fizyczna

optymalna dawka słońca

odpoczynek, hobby

odpowiednia dieta

To właśnie żywność może pomóc we wzmocnieniu układu nerwowego. Oczywiście istotne jest, by dieta zawierała wybrane witaminy i składniki mineralne, które dobrze wpłyną na funkcjonowanie całego organizmu. Ponadto, należy wykreślić z jadłospisu produkty wysoko przetworzone takie jak chipsy, fast-foody czy dania błyskawiczne. Zawierają one dużo soli i glutaminianu sodu, co zwiększa ciśnienie krwi i pogłębia napięcie.

