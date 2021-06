Dla kogo procesja na Boże Ciało? Felieton księdza Daniela Wachowiaka

NOWE 500 plus: Rozpoczął się nowy okres świadczeniowy. Co trzeba wiedzieć, by nie stracić pieniędzy na dziecko?

Nowy okres świadczeniowy w programie "Rodzina 500 plus" rozpoczął się 1 czerwca i potrwa do 31 maja 2022 r. Kto nie złoży wniosku do końca miesiąca, pieniądze za czerwiec straci. Choć wnioski złożyła już zdecydowana większość rodziców, tych, którzy zostawili to na ostatnią chwilę, też jest sporo. Co trzeba wiedzieć, żeby pieniędzy z 500 plus nie stracić?