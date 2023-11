"Dla nas liczy się człowiek". Caritas Poznań wraz policją odwiedzają osoby w kryzysie bezdomności

Policja nadzoruje bezdomnych

Trzy pojazdy, dwa policyjne oraz jeden Caritas Poznań, a w nich funkcjonariusze, którzy tereny, na których koczują bezdomni, znają jak własną kieszeń. To zasługa map, które tworzą, by zlokalizować potrzebujących, odwiedzić ich, porozmawiać, a następnie pomóc.

"Jestem jak anioł - tylko mam upodobanie do burdlu"

– mówi Pan Maciej, czym wywołuje śmiech u tych, którzy przynoszą mu pomoc jedzenie oraz okrycie, dzięki któremu jego szanse na przetrwanie w zimie wzrastają.

Najpierw wyprawa nad Wartę, a potem w okolice działek. Robert Woźniak

Mimo zachęt pracowników Caritas nie chce on udać się do schroniska bądź częściej przebywać w ogrzewalni - wyłącznie raz w tygodniu udaje się do ośrodka, by się umyć. Wolność i niezależność ceni bardziej niż ciepło schroniska - może nieświadomy tego, że pobyt tam nie pozbawi go tych wartości.