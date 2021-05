Do Żółwiego Domu w Starym Zoo wprowadziły się zwierzęta. Poznaniacy budują swoje zoo

- To zupełnie nowy obiekt na terenie Starego Zoo, w którym żółwie wodne i lądowe, zarówno te hodowane przez nas, jak i trafiające do nas z konfiskat będą mogły wieść szczęśliwe życie - mówiła Ewa Zgrabczyńska, dyrektorka poznańskiego zoo. - Fakt, że poznaniacy zagłosowali na ten projekt i inne, które na terenie ogrodu przy Zwierzynieckiej realizujemy, to dowód, że Stare Zoo jest dla mieszkańców ważne.