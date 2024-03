Dodatkowe 1500 zł miesięcznie trafi do rodziców! SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY [04.03.2024r.] Adrianna Jackowiak

"Babciowe" to asocjacja z zasiłkiem w wysokości 1500 zł, który jest przekazywany rodzicom małych dzieci, aby umożliwić im sfinansowanie opieki nad maluchem w okresie przedszkolnym. To wsparcie pozwala na opłacenie opiekunki, czy nawet babci, umożliwiając obojgu rodzicom powrót do aktywności zawodowej. PIXABAY Zobacz galerię (5 zdjęć)

Babciowe 2024: do kogo trafi 1500 zł miesięcznie? "Babciowe" to świeży program wsparcia, kierowany głównie do rodziców małych dzieci, a zwłaszcza do kobiet. Krótko mówiąc, zasady przyznawania tego świadczenia o wartości 1500 zł co miesiąc są takie, że kobieta, decydująca się na powrót do pracy po urlopie macierzyńskim lub w jego trakcie, ma szansę otrzymać "babciowe". Co istotne, świadczenie to przysługuje także ojcom, o ile zdecydują się oni na powrót do aktywności zawodowej. Sprawdź szczegóły!