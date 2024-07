Dodatkowe 300 zł? Wnioski można składać od 1 lipca! Sprawdź komu należą się pieniądze i jak złożyć wniosek o to świadczenie [03.07.2024]

Dla kogo jest przeznaczone świadczenie 300 plus?

Program "Dobry Start" jest przeznaczony dla wszystkich uczniów, którzy uczęszczają do szkół podstawowych i ponadpodstawowych do ukończenia 20. roku życia. Dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności mogą korzystać ze świadczenia aż do ukończenia 24. roku życia. Świadczenie jest przyznawane bez względu na dochód rodziny, co oznacza, że każda rodzina, której dziecko spełnia powyższe warunki, ma prawo do jednorazowego wsparcia w wysokości 300 zł na każde dziecko.

Co warto wiedzieć o wypłatach świadczenia?

Program "Dobry Start", znany również jako świadczenie 300 plus, to cenne wsparcie finansowe dla rodzin z dziećmi uczęszczającymi do szkół. Świadczenie ma na celu pomoc w pokryciu kosztów wyprawki szkolnej, co odciąża budżety domowe i wspiera edukację dzieci. Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada każdego roku, zarówno elektronicznie, jak i papierowo. Program jest dostępny dla wszystkich uczniów do ukończenia 20. roku życia, a dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do 24. roku życia. Składanie wniosków drogą elektroniczną jest szybkie i wygodne, a środki wypłacane są w ciągu dwóch miesięcy od złożenia kompletnego wniosku.