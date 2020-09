Dom Autysty w Poznaniu już działa. Zobacz zdjęcia z wnętrza budynku

Chociaż oficjalne otwarcie zaplanowane jest na październik 2020 roku, to Dom Autysty w Poznaniu organizuje już pierwsze zajęcia. Jest to pierwsza tego typu placówka w stolicy Wielkopolski. Udało nam się zajrzeć do wnętrza tego wyjątkowego budynku. Zobacz, jak ośrodek prezentuje się na zdjęciach naszego fotoreportera.