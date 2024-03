Dom na kółkach Jakuba Tolaka z "Klanu". Z żoną i córką mieszkają w vanie. Mamy zdjęcia! [7.03.2024]

Jakub Tolak urodził się 9 marca 1982 roku, co czyni go 42-letnim aktorem. Już w dzieciństwie zaznaczył swoją obecność na scenie, należąc do szkolnego zespołu Tintilo. Pierwsze kroki w aktorstwie stawiał u boku takich gwiazd jak Gabriela Kownacka, Wojciech Pokora i Paweł Wawrzecki w teatrze telewizji. Zdobył serca widzów rolą Daniela Rossa w kultowym serialu "Klan", a także pojawił się w produkcjach takich jak "Francuski numer", "Na kocią łapę", "Tajemnica Westerplatte" i "Barwy szczęścia". Jego talent doceniono nagrodą główną na Ourense Independent Film Festival za rolę w filmie "Outlanders".Na zdjęciu Zofia Samsel i Jakub Tolak na IX edycji Festiwalu See Bloggers. Rok 2023. Dom na kółkach Jakuba Tolaka: wolność na 7 metrach kwadratowych. Zobaczcie, jak ze swoją rodziną żyje aktor znany z serialu "Klan". Mamy zdjęcia >>>>

AKPA/ Kurnikowski