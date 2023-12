"Dominują postawy egoistyczne". Kryzys demograficzny w Polsce

Jakie są przyczyny kryzysu demograficznego w Polsce? Jednym z powodów jest to, że w latach dziewięćdziesiątych liczba urodzeń malała systematycznie z roku na rok, a wręcz z miesiąca na miesiąc. Te dzieci, które się wówczas urodziły, mogą mieć już dzieci. Ich było coraz mniej, to i teraz jest coraz mniej potencjalnych rodziców. Dochodzi do tego jeszcze aspekt postaw prokreacyjnych. Z moich badań wynika, że około 80% młodych osób chce mieć co najmniej dwójkę dzieci, przy czym w latach wcześniejszych było to nawet 94 - 95%. Stąd biorą się malejące liczby nie tylko urodzeń, ale też tak zwanej dzietności.

Co możemy zrobić jako Polacy oraz co może zrobić rząd, by zmienić tę sytuację?

Przede wszystkim promować rodzinę. Niestety do wielu młodych osób docierają te negatywne wzorce. Dużo osób dostrzega konflikty w swoich własnych rodzinach. Rozwody są coraz częstsze, a w dwudziestym pierwszym wieku obserwowaliśmy wzrost rozwodów. Młode osoby nie chcą doświadczyć tego samego, więc nie decydują się na małżeństwo oraz na założenie własnej rodziny. Podczas prowadzonych badań pytałem się Polaków i Polki o to, jakie są pozytywy z posiadania dzieci i wiele osób wskazywało na uczucia radości, szczęścia i miłości. Zdecydowana większość nie żałuje tego, że ma dzieci. Natomiast zapytałem też osoby, które nie chcą mieć dzieci, skąd taka decyzja. Tutaj pojawiła się kwestia, o której mówiłem wcześniej, czyli negatywny wzorzec z dzieciństwa, ale również postawy egoistyczne: “Niech każdy ma tyle dzieci, ile chce”; “Ja nie chcę mieć dzieci i chcę mieć czas dla siebie”; “Chcę mieć czas na to, żeby zwiedzać, żeby rozwijać swoje zainteresowania oraz poświęcić się pracy”. Czyli takie można powiedzieć postawy egoistyczne, w tym przypadku dominują. Promowanie wartości rodzinnych, ale naprawdę bez jakichkolwiek ucieczek politycznych, ideologicznych bardzo, by pomogło. Ponadto proszę zauważyć, że mamy takie narzędzia polityki prorodzinnej, które funkcjonują od lat. Na przykład program 500 plus, który zmieni się w 800 plus od 1 stycznia. Jest to jednak tylko jedno z narzędzi. To tak samo, jakbyśmy gotowali obiad i przygotowali tylko sól. Trzeba dodać jeszcze inne składniki, myślę tutaj o stabilnej pracy z godziwym wynagrodzeniem oraz mieszkaniu. Jeżeli te trzy elementy wspólnie zostaną wprowadzone, wtedy można mieć nadzieję, że dzietność będzie większa.