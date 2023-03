Domy od komornika. Oto najciekawsze oferty licytacji komorniczych w Polsce

W ostatnim czasie kwoty, które trzeba zapłacić za nieruchomości, poszły w górę. Stało się to utrudnieniem dla osób, które nie dysponują znacznym zapleczem finansowym. W takich sytuacjach warto sprawdzić licytacje komornicze, na których można znaleźć wiele interesujących ofert. Wbrew pozorom, nie brakuje tam ogłoszeń dotyczących domów w bardzo dobrym stanie technicznym.

Jak wziąć udział w licytacji komorniczej?

Wzięcie udziału w licytacji komorniczej nie jest czymś skomplikowanym. Licytant, który przystępuje do przetargu, powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Należy ją złożyć albo w gotówce, albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.