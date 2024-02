Czy istnieje planowany drugi dodatek do węgla? W Polsce wiele gospodarstw domowych nadal korzysta z węgla jako źródła ogrzewania, co skłania wielu ludzi do zastanowienia się nad ewentualnym wsparciem finansowym na zakup opału. Aktualnie brak jednak planów wprowadzenia dodatku węglowego na rok 2024. W ubiegłym roku poprzedni rząd jednoznacznie oświadczył, że nie przewiduje żadnych dopłat do węgla. Mimo teoretycznej możliwości zmiany stanowiska przez obecny rząd, na obecną chwilę brak sygnałów wskazujących na takie działania. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule dotyczącym dodatku węglowego na rok 2023/2024.

PIXABAY