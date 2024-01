Dopłaty do ogrzewania w 2024 roku: dla kogo dodatek gazowy, dodatek osłonowy, dodatek węglowy oraz inne dodatki? Adrianna Jackowiak

Od 1 kwietnia 2024 roku, możliwe będzie uzyskanie dofinansowania jedynie dla kotłów zgazowujących drewno i kotłów na pellet, które zostaną wpisane na listę ZUM (zielonych urządzeń i materiałów). To rezultat również dobiegających z rynku informacji o producentach i sprzedawcach, którzy dostarczają nieprawdziwe informacje dotyczące parametrów technicznych tych konkretnych urządzeń. PIXABAY Zobacz galerię (7 zdjęć)

Dopłaty do ogrzewania w 2024 roku: dla kogo dodatek gazowy, dodatek osłonowy, dodatek węglowy oraz inne dodatki? Ogrzewanie domu może być kosztownym przedsięwzięciem, ale od 1 kwietnia 2024 roku wprowadzone zmiany w Programie Czyste Powietrze mogą wpłynąć na Twoje możliwości uzyskania dopłat. Czy wiesz, że teraz istnieją różne dodatki dostępne dla różnych źródeł energii? Dodatek gazowy, dodatek osłonowy, dodatek węglowy - co to oznacza dla Twojego portfela?