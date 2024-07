Gruzin opuszcza Lecha Poznań

Nika Kwekweskiri dołączył do Lecha Poznań w ostatnich dniach stycznia 2021 roku. Był to dla niego nowy rozdział po rozstaniu z zespołem Toboł Kostanaj z Kazachstanu, gdzie był wolnym zawodnikiem. Pierwszy kontrakt, który podpisał z Kolejorzem, był półroczną umową z opcją przedłużenia o kolejne 24 miesiące. Ta możliwość przedłużenia została szybko wykorzystana.

Przez czas gry w Lechu Poznań, "Kwekwe" zaliczył 123 mecze, w tym 91 w ramach rozgrywek ekstraklasy. Jego dorobek to sześć goli i tyle samo asyst. Z Kolejorzem został w 2022 roku mistrzem Polski.

W październiku 2022 roku, umowa Kwekweskiriego z Lechem została przedłużona o kolejne dwa lata, co miało zapewnić mu pozostanie w klubie do końca czerwca 2025 roku. Decyzja obu stron była zgoła inna, a kontrakt został rozwiązany przedwcześnie. A to dlatego, że nowy trener Lecha, Niels Frederiksen nie widział miejsca w składzie dla 32-latka, który w ostatnim czasie przebywał w Niemczech na Euro 2024.