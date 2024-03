Dotkliwe pobicie nastolatka w Poznaniu. "Stan chłopaka był koszmarny" - relacjonuje świadek. Policja potwierdza zdarzenie na skwerze

Świadek, który pomógł leżącemu mężczyźnie zrelacjonował całe zdarzenie:

- W czwartek koło 20:00 szłam wzdłuż Królowej Jadwigi w stronę ulicy Półwiejskiej. Na wysokości Multikina 51 zauważyłam grupkę nastolatków (na oko 16 lat) oddalającą się od Skweru Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata. Jeden z nich wyraźnie pod wpływem wykrzykiwał, że to jego i że chciał pobić to pobił i kto mu co zrobi. Idąc dalej zobaczyłam leżącego już chłopaka, koło dwóch znajomych chłopak i dziewczyna (też nastolatki, góra 16 lat). Podbiegłam, żeby pomóc, była tam jeden mężczyzna - ratownik medyczny, i pani z psem która dzwoniła po karetkę