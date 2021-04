Dożywotnia opieka dla zwierząt służących w służbach mundurowych. Przyjęto projekt ustawy

Co dzieje się z psem, który kończy służbę np. w policji i przechodzi na „emeryturę”? W najlepszym przypadku trafia do domu swojego dotychczasowego opiekuna, w najgorszym – pozostaje bez opieki. Do tej pory nie było żadnej ustawy, która gwarantowałaby zwierzętom pracującym w służbach mundurowych, dożywotnią opiekę. Teraz ma się to jednak zmienić.

Rząd przyjął projekt ustawy regulującej status zwierząt w służbach mundurowych

– To wyczekiwana i niezwykle potrzebna regulacja. Zwierzęta w służbach mundurowych pełnią ważną rolę i po latach ciężkiej pracy, państwo musi im zagwarantować godną i bezpieczną „emeryturę”

– podkreślał Mariusz Kamiński, szef MSWiA.