Dr hab. Maciej Cieślukowski z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu ostrzega: Ceny żywności mogą wzrosnąć realnie o więcej niż 5 proc.

Przed kilkoma dniami Ministerstwo Finansów poinformowało, że nie przedłuży zerowej stawki podatku VAT na żywność obowiązującej do 31 marca tego roku. Czy oznacza to automatyczne podwyżki cen żywności objętej ową stawką?

– Przywrócenie stawki 5 proc. na dane produkty żywnościowe z pewnością spowoduje wzrost ich cen, jednak wzrost ten będzie zależeć od elastyczności cenowej popytu na te produkty oraz konkurencji. Większość produktów żywnościowych należy z reguły do kategorii produktów podstawowych i charakteryzują się mniejszą elastycznością cenową. W rezultacie wzrost ceny nie powinien spowodować istotnego spadku popytu, łatwiej jest zatem ceny podnieść.

Dodatkowo, przy okazji takich zdarzeń sprzedawcy mogą świadomie podnieść ceny netto, z uwagi na fakt, że konsumenci rzadko analizują czynniki ich wzrostu. W rezultacie ceny żywności mogą wzrosnąć realnie o więcej niż 5 proc. Z drugiej jednak strony konkurencja może nieco ostudzić zapęd sprzedawców. Ładnie to widać podczas ostatniej batalii na ceny pomiędzy Biedronką i Lidlem. Pytanie tylko czy jest to wojna świadoma, czy też realne konkurowanie. Wydaje mi się, że nie jest to przypadek.