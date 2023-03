Dramat w powiecie ostrowskim. 2-letnia dziewczynka trafiła do szpitala. Jej stan jest poważny Kinga Majerowicz

Dziecko zostało przetransportowane śmigłowcem do Wielkopolskiego Centrum Oparzeń w Ostrowie Wlkp.

Do dramatycznych wydarzeń doszło we wtorek w powiecie ostrowskim. 2-letnia dziewczynka z poważnymi poparzeniami trafiła do szpitala w Ostrowie Wielkopolskim.