Dramatyczna sytuacja branży fitness. Siłownie zamknięte są od października, a na otwarcie branża fitness musi czekać jeszcze do 29 maja

Odmrażanie gospodarki. "Cieszy, że poznaliśmy (wreszcie!) kryteria stosowania obostrzeń"

Od 4 maja br. do działalności w reżimie sanitarnym wracają galerie handlowe, sklepy budowlane i meblowe. Później wznowią działalność hotele, a następnie restauracje i kawiarnie. - Cieszy także to, że poznaliśmy (wreszcie!) kryteria stosowania obostrzeń. Aczkolwiek nie są one do końca zrozumiał- komentuje ekspert.