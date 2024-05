Dramatyczny wypadek w Gnieźnie. 3-letnie dziecko wbiegło pod koła samochodu Marta Jarmuszczak

Do zdarzenia doszło w czwartek ok. południa w Gnieźnie na ul. 3 Maja. Około 3-letnie dziecko wbiegło pod koła samochodu. Zostało przewiezione do szpitala.