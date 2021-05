Droga S11 między Krzesinami a Kórnikiem będzie wyremontowana. Prace mają zacząć się w tym roku

Dzień Matki 2021. Pomysły na oryginalne prezenty dla mamy 60+. Zobacz nasz przegląd

Dzień Matki to święto obchodzone 26 maja. W tym dniu dzieci składają życzenia swoim mamom, co jest wyrazem szacunku. Przyjęło się również, że mamy otrzymują prezenty od swoich dzieci. Są to najczęściej kwiaty, laurki czy oryginalne upominki. Nie masz pomysłu, co kupić 60-letniej mamie? W takim razie świetnie trafiłeś! Przygotowaliśmy przegląd inspiracji na wyjątkowe prezenty dla mamy 60+. Sprawdź, który upominek najbardziej przypadnie jej do gustu. Zapraszamy do zapoznania się z naszym artykułem.