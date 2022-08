Druga kolejka III ligi za nami. Niepokonana Unia Swarzędz, zwycięstwo Polonii Środa oraz Jaroty Jarocin

- Po meczu ze Świtem myśleliśmy tylko o następnym spotkaniu, wyszliśmy zmobilizowani na 100 procent i pokazaliśmy na co nas stać

Po nieudanej inauguracji zespół Marcina Duchały stanął na wysokości zadania i wygrał spotkanie z Unią Solec Kujawski. (2:0) W 61 minucie spotkania padła pierwsza bramka a jej autorem został Jakub Giełda. Trzy minuty później Polonia ruszyła ponownie do ataku i drugą bramkę strzelił Klaudiusz Milachowski.

UNIA SWARZĘDZ

W ubiegłą sobotę zespół Tomasza Bekasa udał się do Gdańska by zmierzyć się z miejscowym Starogardem. Od początku meczu zawodnicy Unii chcieli zaznaczyć swoją obecność na boisku. W trzeciej minucie spotkania niebiesko-biali wykreowali sobie kapitalną okazję do strzelenia bramki, natomiast strzał był nieprecyzyjny i golkiper gospodarzy nie miał problemów z obroną uderzenia. W pierwszej połowie Unia miała jeszcze dwie obiecujące sytuacje.