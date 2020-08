Druga odsłona Lotto Plaży Wolności już w najbliższą sobotę i niedzielę nad Rusałką. Do Poznania przyjedzie jeszcze więcej czeskich par

W Turnieju Gwiazd Lotto Plaży Wolności weźmie udział dwanaście znakomitych drużyn z całej Polski, a także goście z zagranicy. W kategorii żeńskiej i męskiej wystąpi po sześć zawodowych duetów. Przypomnijmy, że dotąd organizatorzy imprezy zapowiedzieli udział Jagody Gruszczyńskiej i Doroty Strąg, które do swojej bogatej kolekcji medalowej, dorzuciły w minioną niedzielę brąz mistrzostw Polski rozgrywanych w Mysłowicach.

Wśród mężczyzn zaproszenie przyjęli Jarosław Lech i Jędrzej Brożyniak, którzy uplasowali się tuż za podium tych zawodów. Przed Polakami jednak bardzo trudne zadanie – przyjdzie im zmierzyć się z reprezentantami Czech - Martiną Williams i Sárą Olivovą oraz Jiřím Sedlákiem i Patrikiem Maňasem.

Jak się okazuje nie jest to koniec listy zagranicznych siatkarzy plażowych, które będzie można podziwiać w niedzielę. Kibice z Poznania będą mieli niepowtarzalną okazję oklaskiwać grę kolejnych dwóch ekip reprezentujących Czechy. Będą to Marie Sára Štochlová i Martina Maxinerová wśród pań oraz Václav Berčík i Leo Wililams u mężczyzn. Obie drużyny to ścisły sportowy top w kraju naszych południowych sąsiadów. Jedna i druga drużyna sklasyfikowana jest na trzecim miejscu w oficjalnym rankingu najlepszych czeskich zespołów.