Druga odsłona Lotto Plaży Wolności już w sobotę i niedzielę. Organizatorzy podali listę uczestników. Nad Rusałką wystąpią gwiazdy plazówki

Lotto Plaża Wolności Poznań 2020 rozpoczęła się w sierpniu od turniejów młodzieżowego i par mieszanych. Był to jednak tylko przedsmak emocji, jakie czekają na kibiców w najbliższy weekend. W sobotę na boiska przy Jeziorze Rusałka wybiegną pary żeńskie i męskie z całej Polski. W kategorii kobiet są ostatnie dwa wolne miejsca, u panów zapisy są już na listę rezerwową. Wrocław, Warszawa, Jawor czy Borne Sulinowo to tylko niektóre miasta, których reprezentacje zgłosiły się do rywalizacji. W zawodach wezmą między innymi świeżo upieczeni medaliści Mistrzostw Polski Oldboyów w siatkówce plażowej – Joanna Rejno, Paulina Sdebel, Joanna Duszak i Danuta Barczyszyn wśród pań – oraz Błażej Szubstarski czy Łukasz Grabowski pośród panów.

Do składu Turnieju Gwiazd Lotto Plaży Wolności Poznań 2020 dołączyły również Patrycja Jundziłł i Kinga Legieta. Obie zawodniczki brały już udział we wcześniejszych odsłonach pokazowych zawodów organizowanych przez Damiana Lisieckiego – pierwsza z nich zajęła drugie miejsca dwa lata temu, druga w ubiegłorocznej edycji stanęła na najniższym stopniu podium. Obie zawodniczki zakończyły rywalizację w Mistrzostwach Polski na miejscu 9. Specjalnie na najbliższą niedzielę Patrycja i Kinga połączyły siły i stworzą mocną drużynę, która powalczy o najwyższe cele.

Poznaliśmy pełną obsadę zawodów męskich

Przypomnijmy, że organizatorzy imprezy zaprezentowali dotąd po dwie mocne pary z Czech i z Polski. Są to Václav Berčík i Leo Wililams, Jiří Sedlák i Patrik Maňas oraz Adam i Roman Andrys i Jarosław Lech i Jędrzej Brożyniak. Podobnie jak zespoły żeńskie, panowie również mają doświadczenie międzynarodowe, z którego będą chcieli skorzystać w Poznaniu. Do tych uznanych w środowisku ekip dołączą Bartosz Lewicki i Tomasz Maziarek z Płocka oraz Paweł Lewandowski i Maciej Kałuża z Wrocławia. Panowie zakończyli finały Mistrzostw Polski odpowiednio na siódmym i dziewiątym miejscu. Reprezentanci Województwa Mazowieckiego wywalczyli także trzecie miejsce w Plaży Open w Cieszynie. Oba zespoły przyjeżdżają do stolicy Wielkopolski z medalowymi apetytami, zobaczymy jak poradzą sobie nad Jeziorem Rusałka. – Bardzo się cieszę, że po raz kolejny będę miał możliwość zaprezentowania się kibicom w Poznaniu – mówi Paweł Lewandowski. – Panuje tu doskonała atmosfera do siatkówki plażowej, którą odczuwamy za każdym razem kiedy tu gramy. Zapraszam nad Rusałkę, gdzie w pięknej scenerii podziwiać będzie można sport na najwyższym poziomie – zaprasza utytułowany zawodnik.

Dwa dni siatkarskich emocji

Poznaliśmy jedenaście z dwunastu zespołów, które podziwiać będzie można w Poznaniu w najbliższą niedzielę. Do odkrycia pozostało ostatnie miejsce w turnieju żeńskim. Rywalizacja zapowiada się niezwykle interesująco. Pełen harmonogram imprezy znajduje się na stronie www.feniksplay.pl, tam również organizatorzy prezentować będą kolejnych bohaterów tych prestiżowych zawodów. Wydarzenie nie mogłoby się odbyć bez wsparcia partnerów: Totalizatora Sportowego właściciela marki LOTTO, Miasta Poznań oraz firm Veolia i Remondis Sanitech. Dzięki tym instytucjom wstęp na wszystkie dni imprezy będzie bezpłatny.