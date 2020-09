Drwale ostrzą piły i siekiery na sobotnie mistrzostwa Polski w Poznaniu. Tym razem kibice nie zobaczą "na żywo" pasjonujących pojedynków

Na ten dzień czekali wszyscy fani sportów ekstremalnych nad Wisłą. Wielkie ambicje, piekielnie ostry sprzęt i dziesiątka najlepszych, najsilniejszych, najbardziej precyzyjnych drwali z całej Polski! Potężni atleci wyleją hektolitry potu na drodze do najbardziej prestiżowego tytułu w sportach ekstremalnych w Polsce. 5 września czeka ich chwila prawdy - impreza która wyłoni najlepszego zawodnika w kraju.

Podobnie jak przed rokiem, tegoroczny Mistrz Polski będzie miał zaszczyt reprezentowania naszego kraju w Mistrzostwach Świata STIHL TIMBERSPORTS®!

- Stawka jest niezwykle wysoka i nie ma miejsca na potknięcia. Wygra ten, kto najlepiej wytrzyma presję, a także zademonstruje zabójczą mieszankę siły, szybkość i techniki. Bardzo się cieszę, że rywalizacja w tym roku dojdzie do skutku i spodziewam się wielu emocji. Start w Mistrzostwach Polski pozwoli na utrzymanie formy oraz przygotowanie się do udziału w Mistrzostwach Świata – mówi obrońca tytułu, Michał Dubicki.

Wieloletnia i bogata tradycja zawodów

Sporty związane z rąbaniem i cięciem drewna mają niezwykle bogatą tradycję. Ich korzenie sięgają Australii i Nowej Zelandii, a oficjalne zawody odbywały się już w XIX wieku. Sportowe cięcie drewna zyskało profesjonalne oblicze, zarówno w Europie jak i na całym świecie, od czasu objęcia nad nim oficjalnego patronatu przez firmę STIHL. W naszym kraju pierwszy raz do rywalizacji w tym sporcie ekstremalnym przystąpiono w 2003 roku. Z kolei w 2015 roku w Poznaniu, po raz pierwszy w Polsce zorganizowano Mistrzostwa Świata w tej dyscyplinie.

Spektakularne konkurencje, które fascynują widzów

Mistrzostwa Polski Strażaków Ochotników STIHL TIMBERSPORTS® w Poznaniu, to doskonała okazja, by przekonać się, dlaczego sportowe cięcie i rąbanie drewna zdobywa coraz większą popularność nie tylko nad Wisłą, ale również na całym świecie. Zawodnicy wyposażeni w olbrzymie piły ręczne, ostre jak brzytwa siekiery oraz pilarki mechaniczne o potężnej mocy, starają się w jak najszybszym tempie przerąbać i przeciąć potężne kłody drewna. W zawodach STIHL TIMBERSPORTS® rozgrywanych jest 6 wymagających konkurencji, w których sportowcy muszą mierzyć się m.in. z kłodami o średnicy 46 cm, rąbaniem na wysokości pierwszego piętra czy opanowaniem piły ręcznej o długości 2 metrów! Wszystkie konkurencje: trzy z użyciem siekiery, dwie z użyciem pilarek i jedna z wykorzystaniem piły ręcznej, nawiązują do tradycyjnej pracy wykonywanej przez drwali w lesie. Ekstremalne emocje gwarantowane!