Drzwi otwarte w Poznańskim Centrum Świadczeń w sobotę, 29 sierpnia. Umów się już teraz i nie czekaj długo na przyznanie pieniędzy

Czytaj: 500 PLUS i 300 PLUS (Dobry Start): wnioski, dokumenty, zmiany, terminy - dostaniesz dodatkowe pieniądze dla dzieci W ramach tegorocznej akcji świadczeniowej PCŚ przyjmuje wnioski o przyznanie:

Przypomnijmy, że na każde uczące się dziecko, które nie ukończyło 18 lat, rodzice otrzymają 300 zł na wyprawkę dla ucznia w ramach świadczenia "Dobry start". To rodzice mają zdecydować na co konkretnie przeznaczą te pieniądze.

- Wybierając się do PCŚ należy zabrać ze sobą dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, ewentualnie upoważnienie osoby, w imieniu której składa się wniosek. Dodatkowo warto mieć przy sobie numery PESEL dzieci oraz znać nazwę szkoły, do której dziecko uczęszcza, jeśli chcemy skorzystać ze świadczenia "Dobry Start”, tzw. 300+ - tłumaczy Damian Napierała, zastępca dyrektora ds. Wsparcia Rodzin z Dziećmi PCŚ.

Czytaj: Bon turystyczny 500 plus na dziecko: 28.08.2020. Można aktywować i płacić za usługi turystyczne

- Świadczenie wychowawcze 500+ jest przyznane do 31 maja 2021 r. To oznacza, że wnioski o jego kontynuację będą przyjmowane dopiero w 2021 r. Tylko osoby, którym niedawno urodziło się dziecko lub które uzyskały prawo do pobierania świadczenia np. w związku z uzyskaniem prawa do opieki naprzemiennej nad dzieckiem, powinny składać wnioski o 500+ - mówi D. Napierała.

Dyrekcja PCŚ informuje też, że w związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem centrum zmienia godziny bezpośredniej obsługi klienta. Obsługa od dnia 31 sierpnia 2020 r. do odwołania będzie odbywała się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 19 z przerwą techniczną w godzinach od 13 do 14. W czasie przerwy będzie prowadzona dezynfekcja stanowisk obsługowych, aby zminimalizować możliwość zarażania koronawirusem w budynkach Poznańskiego Centrum Świadczeń.

Zobacz: