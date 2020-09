Duathlon i biegowa Formuła 1 na Torze Poznań. To jedyne tego typu zawody w Europie

Organizatorzy wprowadzili kilka innowacyjnych rozwiązań, które uwzględniały zarówno zalecenia sanitarne związane z koronawirusem Covid-19, jak zapewniły uczestnikom sprawny odbiór pakietów startowych i udział w zawodach. Zawartość pakietów też nie była przypadkowa. " Postawiliśmy na odporność i czystość. Chcieliśmy, by pakiety były praktyczne - mówi Przemysław Walewski,pomysłodawca zawodów na Torze Poznań i organizator. - Dzięki naszym partnerom każdy uczestnik znalazł najnowsze produkty Plusssza i Persila".

Rywalizację zaczęli biegacze, którzy wystartowali o godzinie 8.00. Lista startowa została obsadzona do ostatniego miejsca. Już stawka zawodników rozciągnęła się i każdy przekonał się, że na torze wyścigowym w Poznaniu są znakomite warunki do szybkiego biegania. Stawkę biegaczy poprowadził jako pilot dyrektor zawodów Przemysław Walewski. Partner Motoryzacyjny Toyota Bońkowscy zadbał, by zawodnicy nie wdychali spalin i zapewnili hybrydową Corollę kombi. Pierwszy atestowaną przez Polski Związek Lekkiej Atletyki trasę pokonał Mateusz Lipiński ze Słupska w znakomitym czasie 15:30 (średnia 3'06"/km). Zdecydowanie wyprzedził drugiego na mecie Filipa Jańczaka ze Srody Wielkopolskiej (16:06) i Marcina Stokowskiego z Pobiedzisk (16:11).